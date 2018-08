Von Pia Geimer

Zwingenberg. Nachdem man im vergangenen Jahr mit dem Musical "Rocky Horror Show" in der großartigen Inszenierung von Simon Eichenberger eine tolle Besucherquote erreicht hatte und hinterher immer wieder zahlreiche begeisterte Anfragen kamen, ob man das denn nicht noch einmal auflegen könne, hatte Intendant Rainer Roos den Kultklassiker ausnahmsweise erneut auf den Spielplan gesetzt und sich darum bemüht, die großartige Darstellertruppe von 2017 noch einmal zusammen zu bekommen. Gar nicht so einfach, denn vor allem Hauptdarsteller Gino Emnes ist mittlerweile karrieremäßig steil durchgestartet und inzwischen ein gefragter Mann in den großen Musicalmetropolen.

Trotzdem ist es Rainer Roos gelungen, mit seinem vergleichsweise winzigen Budget nicht nur ihn als Dr. Frank N’Furter und den preisgekrönten Starchoreografen Eichenberger als Regisseur, sondern auch die (nahezu) komplette Mannschaft von 2017 wieder um sich zu scharen - und zusätzlich mit Uwe Kröger für die Rolle des Erzählers einen weiteren gefeierten Superstar der internationalen Szene nach Zwingenberg zu holen.

Neben vielen Hauptrollen in großen Musicalproduktionen war Uwe Kröger unter anderem auch als die eindrucksvolle Stimme des "Phantoms der Oper" in der deutschen Synchronfassung der gleichnamigen Verfilmung zu hören. Auf seine erste Rolle bei den Zwingenberger Schlossfestspielen freue er sich bereits sehr, sagt er, sei doch "Rocky Horror" am Beginn seiner Karriere seine allererste professionelle Musicalrolle überhaupt gewesen, damals noch als einer der "Phantoms"-Sänger.

Dass es für diejenigen, die im letzen Jahr schon im Publikum mitgefeiert und mitgerockt haben, bei dieser einmaligen Neuauflage keine Überraschungen mehr geben wird, muss übrigens nicht befürchtet werden. Regisseur Simon Eichenberger und seine Truppe werden einige neue Ideen einbringen und die bereits legendäre Inszenierung vom letzten Jahr noch einmal weiter entwickeln.

Neben Gino Emnes in der Rolle des charismatischen und animalischen Schlossherrn, von dem Uwe Kröger schwärmt, er habe "eine Stimme wie Schokolade", spielen Ines Hengl-Pirker die rassige Magenta, Bianca Spiegel die kluge Columbia, Jana Marie Gropp und David Lee Krohn das naive Pärchen Janet und Brad, der junge Malcolm Quinnten Henry einen Rocky mit Idealmaßen - und natürlich Tausendsassa Michael Gaedt, der sich als schrulliger Riff-Raff sicherlich wieder irgend etwas Neues einfallen lassen wird.

Unter seiner Regie erreichte die diesjährige Zwingenberger Opernproduktion von Mozarts "Entführung aus dem Serail" übrigens in der vergangenen Woche mit einer Auslastung von fast 85 bis 90 Prozent eine Traumquote und wurde vom Publikum jeweils mit stehenden Ovationen gefeiert.

Er freue sich "wie Bolle", dass es wieder losgeht mit dem Musical, sagte Michael Gaedt bei der Pressekonferenz zum Auftakt der Proben am Montagmittag. Und Regisseur Simon Eichenberger gibt freimütig zu, dass er trotz Neuaufnahme immer noch Premierenfieber hat, sich aber sicher ist, dass auch bei der recht kurzen Probenzeit in der vertrauten Umgebung von Zwingenberg alles schnell wieder da sein und sich gut weiter entwickeln wird.

Die Latte liegt hoch nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, als die Zuschauer eine wunderbar ästhetische, einfallsreiche und bemerkenswert unklamaukige Inszenierung erlebten. Natürlich dürfen die Fans auch diesmal wieder in Verkleidung kommen, mittanzen und (statt Konfetti und Toastbrot) mit Seifenblasen, Wasserpistolen und Knicklichtern ausgelassen mitfeiern. Das alles gibt es im offiziellen FanBag, das man bei der Kartenbestellung (Tel.: 0 62 63 / 4 51 54) gleich mitreservieren kann.

Das sonnige und trockene Sommerwetter soll halten - also steht dem kultigen außerirdischen Vergnügen nichts mehr im Wege. Premiere ist am Donnerstag, insgesamt fünf Aufführungen (darunter eine Früh- und eine Spätvorstellung) vom 2. bis 5. August.