Über dem Weg, über der Schlucht: Der Sturm „Sabine“ hat in der Wolfsschlucht in Zwingenberg große Schäden angerichtet, die in den kommenden Wochen beseitigt werden sollen. Die Schlucht ist aktuell gesperrt, Bürgermeister Norman Link (links) und Prinz Berthold von Baden bitten eindringlich darum, diese Sperrung auch zu beachten. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Zwingenberg.Wildromantisch ist sie, und Carl Maria von Weber soll sie sogar zu einer Oper inspiriert haben. Im Moment ist sie aber vor allem eines: gesperrt. Die Rede ist von der Wolfsschlucht in Zwingenberg. Denn seit "Sabine" Anfang Februar durchs Land zog, ist es in der Wolfsschlucht neben wildromantisch auch (lebens-)gefährlich.

"Durch den Sturm Sabine wurden hier massive Schäden angerichtet. Eine Durchwanderung der Schlucht ist im Moment nicht möglich", sagt Zwingenbergs Bürgermeister Norman Link beim Termin vor Ort. In der Schlucht zeigt sich, was Sabine angerichtet hat: Entwurzelte Bäume, die über dem Weg und über der Schlucht liegen. "Diese Bäume könnten jederzeit weiter herunterbrechen oder abrutschen", erklärt Prinz Berthold von Baden. Nicht nur für die Wanderer ist es hier gefährlich – auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks könnten in Gefahr geraten, wenn sie verletzte Wanderer hier retten müssten. Logische Konsequenz: Die Schlucht ist gesperrt.

Bisher sei die Wolfsschlucht bei den großen Winterstürmen immer recht glimpflich davon gekommen. Die Natur hat dort ihr eigenes Recht. "So wenig Eingriff wie möglich, so viel wie nötig", formuliert Norman Link die Maßgabe. Doch zwei trockene Hitzesommer und Schädigungen durch den Borkenkäfer haben auch hier, in der von der restlichen Welt so abgeschirmten Schlucht, den Wald für den Sturm anfälliger gemacht.

Auch die Gegebenheiten in der Schlucht sind für einen langwierigen Aufräum-Prozess verantwortlich: Viele der Bäume, die über den Wegen liegen, kann man nur durchsägen und sie runterfallen lassen, nur mit viel Glück wird man den ein oder anderen tatsächlich herausholen können. "Die Unternehmer haben natürlich auch an vielen anderen Ecken im Wald viel zu tun", erklärt Berthold von Baden. Denn Sabine hat viele Waldstücke erwischt, und aktuell habe das Käferholz Priorität. Hinzu komme: Für die Wolfsschlucht muss ein heimischer Unternehmer her, einer, der sich mit dem Ort und den Gegebenheiten auskennt. Wie lange die "Instandsetzung" dauern wird, kann man noch nicht absehen, was es kosten wird, auch nicht.

Ein fixes Angebot habe der Forstunternehmer nicht abgeben können. Man habe sich auf eine Bezahlung nach Stundenaufwand geeinigt. Finanzielle Unterstützung gibt es nicht – "nur, wenn wir hier etwas Neues bauen würden", sagt Norman Link. Weder Land, noch Bund oder auch Naturpark haben Programme dafür aufgelegt, dass solche Kleinode wie die Wolfsschlucht für den Menschen erhalten werden können. "Wir stehen mit den Kosten leider alleine da – und gleichzeitig will hier jeder wandern", sagt Link. Gerade in Corona-Zeiten. "Von daher gibt es natürlich schon die moralische Verpflichtung, die Schlucht wieder begehbar zu machen."

Um den Weg und das Wegseil sowie die Pfosten kümmern sich nach der Entfernung der Bäume dann die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs. Man will sich aber auch ehrenamtliche Hilfe von den "Royal Engineers" holen, um wieder Stege und ähnliches zu errichten. Neben all der Sorgfalt, mit der die Entfernung der umgestürzten und entwurzelten Bäume angegangen werden muss(te), ist es auch in der Wolfsschlucht ein Wettlauf mit der Zeit. Denn in einigen der umgestürzten Bäume haben sich schon die Borkenkäfer eingenistet – wenn sie ausfliegen, werden sie weitere Bäume in der Schlucht angreifen.

"Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier ein Lauffeuer entstehen könnte", sagt Berthold von Baden. Denn wenn Bäume vom Käfer befallen werden und umfallen, stünde man im kommenden Jahr vor der gleichen Aufgabe – und im übernächsten, und überübernächsten. Wobei er auch meint: "Wenn jetzt nicht alles auf einmal umfällt, wird sich der Wald hier sicher fangen." Gute Anzeichen dafür gibt es: Der Wald verjüngt sich, überall finden sich (natürlich gewachsene) neue Bäume.

Während des Vor-Ort-Termins in der Schlucht sind auch Wanderer unterwegs. Von den kreuz und quer liegenden Baumstämmen scheinen sie unbeeindruckt, das Hinweisschild am Eingang der Schlucht wurde "übersehen". Link: "Man sieht: Wenn hier gearbeitet wird, müssen wir die Schlucht aktiv absperren und Leute postieren." Denn wenn die Forstarbeiter anfangen, kann es gefährlich werden. "Höllisch gefährlich", betont Prinz Berthold. "Selbst der Unternehmer weiß nicht, was alles passieren kann."

Der Sturm entwurzelte teils 130 Jahre alte Fichten. Wenn die sich in Bewegung setzen, gibt es kein Halten mehr. Deshalb appellieren Norman Link und Prinz Berthold von Baden: "Bleiben Sie der Schlucht fern, bis sie wieder offiziell frei gegeben wurde." Danach – das versprechen Prinz und Bürgermeister – darf man wieder wildromantisch wandern und sich mal kurz dem Rest der Welt ganz fern fühlen. Nur Sabine soll bitte nicht mehr kommen ...