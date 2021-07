Von Stephanie Kern

Zwingenberg. Er ist der Neue im Ensemble der Schlossfestspiele Zwingenberg. Manolito Mario Franz wurde 1978 in Deutschland geboren, der Spross einer Musikerfamilie mit neapolitanischen Wurzeln erbte die Tenor-Stimme des Großvaters, der – gerade als er an der Mailänder Scala zu einem Vorsingen eingeladen war – seine Karriere aufgrund der Wirren des Zweiten Weltkrieges abbrechen musste. Gemeinsam mit seinem Bruder erhielt Manolito im Alter von sechs Jahren erstmals Klavierunterricht. 1998 hatte er sein erstes Engagement als Opernsänger, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im Interview mit der RNZ spricht er über den EM-Titel der Italiener, sein Debüt in Zwingenberg und hat auch kritische Worte für die Politik.

Obwohl Sie Opernsänger sind, müssen wir erst einmal auf Sport zu sprechen kommen. Italien ist Europameister, haben Sie kräftig gefeiert?

"Ein Gefühl, als könne man fliegen"

Ja, ich bin schon Fußballfan und unterstütze Italien. Allerdings wechsle ich während eines Turniers öfter mal die Seiten, weil ich meistens für den bin, der kämpfen muss. Anfangs war ich aufgrund des Zusammenbruchs von Eriksen für Dänemark, denn das tat mir furchtbar leid. Als die Dänen dann ausgeschieden waren, war ich für die Schweiz, als beide Mannschaften ausgeschieden waren, konnte ich dann für Italien die Daumen drücken. Dass dann die Italiener Europameister geworden sind, hat mich natürlich glücklich gemacht.

Sie sind seit Jahren auf der Opernbühne zu Hause, in diesem Jahr kommen sie zum ersten Mal zu den Schlossfestspielen nach Zwingenberg bzw. zu dem Galaabend nach Eberbach. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Man hat sich für mich entschieden! Ich habe tatsächlich seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesungen, dann kam der Anruf von Rainer Roos. Er fragte mich, ob ich Lust hätte, mitzumachen. Damit hat er mich aus meiner Lethargie gerissen.

Wie meinen Sie das?

Ich war jetzt eineinhalb Jahre nicht auf der Bühne, wir hatten ja faktisch Berufsverbot. Da fängt man schon an, zu zweifeln, denn man muss auch an seine wirtschaftliche Zukunft denken. Ich habe tatsächlich begonnen, meine Optionen abzuwägen und zu sehen, ob ich nicht etwas anderes mache. Dann kam der Anruf von Rainer Roos.

Und dann standen Sie wieder mit ihm auf der Bühne ...

Ja, das war bei den Open-Air-Konzerten im Juni in Backnang. Bei den Proben dort hat es schon gefunkt, da wurde das Feuer wieder entfacht und alle Überlegungen, etwas anderes zu machen, sind wieder in die Tonne gewandert. Dafür bin ich Rainer Roos sehr dankbar. Seitdem sitze ich wieder viel am Klavier und trainiere meine Stimme. Anfangs war sie noch ein bisschen eingerostet, aber so langsam kriege ich sie wieder in Form.

Der Oper- und Operettengalabend findet am Samstag, 31. Juli, statt. geplant sind zwei Vorstellungen (um 17 und um 20 Uhr) in der Stadthalle Eberbach. Die Musicalgala steht dann am Samstag, 7. August, an, um 18 und um 21 Uhr. Am Sonntag, 1. August, wird ab 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in Zwingenberg ein großes Familienfest gefeiert. > Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.

Kennen Sie die Schlossfestspiele Zwingenberg oder mussten Sie googeln?

Die Festspiele waren mir ein Begriff, aber ich war noch nie da. Natürlich spricht man aber mit Kolleginnen und Kollegen und da haben schon einige von der tollen romantischen Kulisse und dem angenehmen und familiären Arbeitsklima während der Produktionen erzählt.

Eigentlich sind Sie im Opernfach zu Hause, beim Lebenszeichen-Programm 2021 sind aber zwei Konzerte geplant. Was singen Sie eigentlich lieber: Konzert oder Oper?

Wenn man eine Oper singt, ist man in der Geschichte drin, die Anspannung zieht sich durch das gesamte Stück. Bei Konzerten muss man die Spannung immer wieder neu aufbauen, muss immer wechseln zwischen Gefühlen und Spannung. Aber natürlich schätze ich das genauso – vor allem, wenn man mit guten Musikern zusammen musizieren darf. Es ist wirklich schön, wenn man spürt, dass man auf dem gleichen emotionalen Level musiziert. In Backnang beispielsweise, mit Rainer Roos als Dirigent und der wundervollen Original Wiener Strauss Capelle, da konnte ich singen, wie ich wollte – die waren immer bei mir. Ein tolles Gefühl, fast so als könne man fliegen, und das ist dann ein echtes Geschenk für einen Sänger. Und das Publikum hört und spürt das natürlich auch.

Das hört sich toll an, wird es so auch am Galaabend werden?

Ja, das wird ein wundervoller Abend – für uns und das Publikum. Wir werden unser Bestes geben, um die Menschen endlich wieder live zu begeistern.

Eigentlich hätte die Probenphase auf dem Schloss längst begonnen. Wie proben Sie denn nun für das Galakonzert?

Es sind Stücke dabei, die wir auch schon in Backnang gesungen haben, oder die ich zu einer anderen Gelegenheit mal einstudiert habe. Es gibt aber auch zwei Ensemblestücke, die neu sind für mich. Zum Beispiel das Quartett aus dem Fidelio oder das Terzett aus dem Freischütz. Das muss man sich dann eben erarbeiten. Da sitze ich mit meinen Noten am Klavier und bin am Studieren und üben, damit es dann auch sitzt, wenn es so weit ist.

Rainer Roos hat bei der Pressekonferenz auch angekündigt, dass sie das neapolitanische Lied "Rückkehr nach Sorrent" besonders gut interpretieren könnten – wegen ihrer italienischen Wurzeln ...

Mit den "canzoni napoletane", den neapolitanischen Liedern, bin ich aufgewachsen, die wurden mir sozusagen schon in die Wiege gelegt. Mein Vater ist Tenor-Fan, mein Großvater war selbst ein wunderbarer Tenor. Meine ganze Familie liebt diese Musik. Ich habe "torna a surriento" schon in Backnang gesungen. Am zweiten Tag waren Gewitter angesagt, und wir mussten das Programm ein bisschen kürzen. Rainer Roos wollte "torna" streichen – das Orchester hat das aber nicht zugelassen, sie lieben meine Interpretation, also hatte Rainer keine Chance. Zugegeben, ich singe das Stück sehr gerne auch in Eberbach.

Sie sagten, das Quartett aus dem Freischütz ist für Sie neu. In Zwingenberg ist er die Hausoper ...

In meinen Anfängen in Saarbrücken und München durfte ich beim Freischütz mitmachen. Er ist für mich die schönste romantische Oper überhaupt – wenn sie schön erzählt wird, wird der Zuschauer ins Märchenland entführt. Das finde ich super, das ist für mich Oper!

Und was sagen Sie zur restlichen Musikauswahl für den Galaabend? Bereitet ihnen irgendein Stück Bauchschmerzen?

Bauchschmerzen habe ich bei keinem Stück. Ich singe jetzt seit 20 Jahren und habe etwa 150-mal den Tamino in der Zauberflöte gesungen, da gerät man schnell in eine Schublade. Bei mir war es so, ich wurde deshalb überwiegend für Mozart angefragt – was ja im Grunde nichts Schlimmes ist. Allerdings reift die Stimme eines Sängers mit der Zeit natürlich, so auch bei mir. Dann ist es möglich, dass ein Sänger sein Repertoire oder sein Fach erweitert oder wechselt. Da ich immer gut auf meine Stimme geachtet habe, ist sie nach wie vor sehr flexibel und fühlt sich mit Mozart immer noch sehr wohl. Aber zum Beispiel die Partie des Max zu singen, das wäre jetzt für meine Stimme perfekt.

Neben Ihnen stehen in Eberbach noch Xenia von Randow, Arminia Friebe und Kai Preußker auf der Bühne. Werden Sie da auch mal nur hinter der Bühne stehen und genießen?

Wenn man tolle Kolleginnen und Kollegen hat, hört man ihnen auch gerne zu – das ist aber auch immer Geschmacksache. In diesem Fall sind wirklich tolle Kollegen am Start, besonders Arminia Friebe; sie hat eine fantastische Stimme. Ich freue mich aber auf das gesamte Ensemble, ich genieße natürlich gerne gute Musik.

Die Schlossfestspiele finden dieses Mal nicht auf dem Schloss, sondern wegen der Corona-Auflagen in der Stadthalle in Eberbach statt. Ist das für Sie ein Wermutstropfen?

Ich freue mich auf die Galaabende und hoffe, dass sie den Menschen wieder Lust auf Kultur machen. Manchmal ist es auch nicht so wichtig, wo man ist, sondern mit wem man zusammen ist. Die Leute lechzen nach Kultur, nach Live-Auftritten – und die gibt es an diesem Abend.

Auch die Künstler lechzen nach Live-Auftritten, oder?

Ich muss sagen: Als Künstler habe ich mich in der Pandemie oft wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt. Sehr viele Künstler und Soloselbstständige sind durchs Raster gefallen. Und das, obwohl Politiker sich doch sonst so gerne im Glanz der Kunst sonnen. Da sollte sich dringend etwas ändern. Es ist erwiesen, dass Kunst und Kultur bessere Menschen aus uns machen, dass sie die Entwicklung von Kindern fördern, und dann wurde das einfach so abgetan. Ich finde das furchtbar. Aber nun schaue ich nach vorne und freue mich, die Menschen endlich wieder zu begeistern.