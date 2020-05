Mit einem Rekord-Verlust hat das Gundelsheimer Freibad das Jahr 2018 abgeschlossen. Wann und ob es in diesem Sommer öffnet, ist momentan unklar. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Gundelsheim. In der sicherheitsabstandgewährenden Deutschmeisterhalle konnte Bürgermeisterin Heike Schokatz am vergangenen Mittwochabend den vollständig versammelten Gemeinderat zur öffentlichen Sitzung begrüßen. Die 15 Punkte umfassende Tagesordnung arbeiteten die Räte konzentriert ab.

Diverse Baugesuche wurden en bloc und entsprechend der Beschlussvorlage entschieden. Ebenso beschloss man auch die anderen Tagesordnungspunkte überwiegend einstimmig. Eine längere Diskussion ergab sich beim Jahresabschluss des Freibads, das im Jahr 2018 mit einem Minus von gut 407.000 Euro abschloss. Damit wurde der Verlust 2017 in Höhe von 340.000 Euro nochmal übertroffen.

Gespalten zeigte sich der Rat beim Gartenprojekt "Hortus" der Horneckschule. Obschon seit mehreren Jahren angedacht, diskutierte man nun nochmals kontrovers, bevor das Projekt mit einer Mehrheit von 18 zu 6 Stimmen grünes Licht erhielt (bei einer Enthaltung). Die Arbeiten für die rund 41.000 Euro schwere Investition in grüne Bildung sollen nun ausgeschrieben werden. Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder die Einrichtung eines Naturkindergartens am Standort Calvarienberg.

Erwartungsgemäß stand die Ursachenforschung im Mittelpunkt der Diskussion ums Freibad. Immerhin zeigte sich, dass die mittlerweile renovierte Heizanlage und weitere organisatorische Veränderungen bei der Personalstruktur dazu geführt hätten, dass sich im letzten Jahr der "Ausreißer" wieder in die richtige – sprich weniger kostenintensive – Richtung bewege. Aus technischen Gründen, so Bürgermeisterin Schokatz, sei derzeit das Wasser im geschlossenen Freibad 30 Zentimeter hoch eingelassen. Wann und ob die Anlage dieses Jahr öffnen werden könne, entscheide der Gemeinderat im Sommer. Zunächst gelte es, die für Anfang Juni erwarteten Coronaschutz-Vorgaben einer Steuerungsgruppe des Landes abzuwarten.

Als "gesunden Betrieb" charakterisierte Kämmerer Andreas Ockert den Eigenbetrieb Wasserversorgung, der das Jahr 2017 mit einem Plus von 37.660 Euro abschloss. "Es ist schwer zu planen, denn man weiß nie, wie viele Wasserrohrbrüche es gibt", beschrieb er eines der Grundprobleme. Da man in den letzten Jahren relativ wenig investiert habe, müsse man nun wieder tiefer in die Taschen greifen. Andererseits bewege man sich im Bereich der Konzessionsabgaben bereits im obersten Bereich.

Einhellig, bei einer Enthaltung, beschloss der Gemeinderat, den eingruppigen Naturkindergarten auf den Weg zu bringen. Der Standort Calvarienberg sei am schnellsten zu realisieren und erhielt bei Vorgesprächen bereits positive Signale vom Forst- und Landratsamt. Ein beheizbarer Spezial-Bauwagen soll angeschafft werden, Komposttoiletten sind geplant. Momentan rechnet man mit Investitionskosten von maximal 81.000 Euro. Die Liste unabhängiger Bürger kündigte an, ihre Arbeitskraft beim Punkt "Überdachung / Carport / Sitzgelegenheiten" einbringen zu wollen, um das Projekt tatkräftig zu unterstützen.

Positiv überrascht wurde man bei der Sanierung der Trinkwasserleitungen der Sporthalle. Hier lag das einstimmig beschlossene Angebot der Firma Armin Flicker mit 67.870 Euro sogar unter den Schätzungen der Planer. Man möchte das Projekt möglichst schnell umsetzen, spätestens aber während der Sommerferien.

Ein mehrheitliches "Nein" gab es für die Anfrage eines Fitnessstudios, das einen Teilbereich als Spielhalle nutzen wollte. Positiv beschied man einen Bebauungsplan für die Mühlstraße. Dieser sei die Voraussetzung, damit ein Grundstückeigentümer ein bestehendes Wohnhaus abreißen und durch einen "zeitgemäßen Neubau" ersetzen kann.