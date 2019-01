Der Betrieb läuft - so die Kunde aus der Werkzeugmaschinenfabrik "Zuse Hüller Hille" in Diedesheim. Archiv-Foto: Schattauer

Diedesheim. (ar) Die "Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH" will einen zusätzlichen Partner an Bord nehmen. Der 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim gegründete Traditionsbetrieb an der Diedesheimer Steige ist zuletzt erneut ins Zentrum von Spekulationen um die wirtschaftliche Lage gerückt.

Die Verantwortlichen in der aktuellen Geschäftsleitung suchen derzeit nach einem zusätzlichen Investor. Wie von Bereichsleiter Pierre Stadler zu erfahren war, ist die Investorensuche für das Unternehmen mit seiner rund 220 starken Belegschaft bereits sehr konkret. "Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss", schildert Pierre Stadler auf Nachfrage der RNZ.

Eine weitere, zumindest grundsätzlich positive Botschaft hat der Bereichsleiter auch noch: "Der Betrieb läuft derzeit", so Stadler. Wie es an der Diedesheimer Steige genau weitergehen wird, werde sich demnächst zeigen.

Der Maschinenbauer hatte schon in der Vergangenheit mehrfach mit Schwierigkeiten und Schieflagen zu kämpfen. Das Diedesheimer Unternehmen war nach dem Rückzug der Fair-Friend-Group (die Schließung des Werks war schon beschlossene Sache) im Frühjahr 2017 vom Start-Up-Unternehmen "Zuse Automation" übernommen worden. Unter dem Namen "Zuse Hüller Hille Werkzeugmaschinen GmbH" beabsichtigten die Investoren (größtenteils aus dem asiatischen Raum), den Traditionsbetrieb zu neuer Blüte führen.