Zeitsprünge waren gestern am Bahnhof in Mosbach möglich. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) War die Bahn nun ihrer Zeit voraus oder doch irgendwie wieder hinterher? "Eigentlich müssten die umgestellt sein, das sind doch Funkuhren", zeigte sich auch der Zugführer einer S-Bahn, die am Sonntagnachmittag am Gleis 2 des Bahnhofs in Mosbach Halt machte, halbwegs ratlos. Funk hin, Zeitumstellung her, die große Bahnhofsuhr blieb konsequent bei ihrer eigenen, der Winterzeit. Statt 14.05 Uhr, die Bahn war richtig pünktlich, zeigte der klassische Zeitmesser 13.05 Uhr. Sein Gegenüber auf Gleis 1 tat es ihm gleich, am Bahnhof in Mosbach hatte die Sommerzeit irgendwie eine Stunde Verspätung.

Die Gründe für die Verspätung der etwas anderen Art waren am Sonntag nicht in Erfahrung zu bringen. Den Fahrgästen am - der Sommerzeit entsprechend - sonnenstrahlerwärmten Bahnsteig dürfte ohnehin wichtiger gewesen sein, dass ihr Zug die zeitlichen Vorgaben erfüllen konnte. Zumal die kleine Digitaluhr im Display der Fahrgastinformationstafel über den Köpfen der Reisenden die korrekte (Sommer-)Zeit vermittelte. Zumindest an Gleis zwei - denn auf der gegenüberliegenden Seite wies das gleiche Display 23.13 Uhr aus. Und zwar dauerhaft.

So oder so, alles hat offenbar seine Zeit, auch wenn sie umgestellt wird. Und bei der Deutschen Bahn gehen die Uhren eben auch mal anders, nach der eigenen Zeit.