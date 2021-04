Mosbach. (schat) Lange hatte man gehofft, mit der endgültigen Entscheidung dementsprechend auch ein wenig zugewartet. Nach der Entwicklung des Pandemiegeschehens in den letzten Tagen und Wochen war dann aber irgendwann doch klar: Das Mosbacher Frühlingsfest kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Nachdem die überaus beliebte Veranstaltung bereits im Frühjahr 2020 Corona zum Opfer gefallen war, müssen die Verantwortlichen der Veranstaltergemeinschaft "Mosbach Aktiv" erneut eine Absage verkünden.

"Da macht ja auch kein Fahren auf Sicht Sinn; die jüngsten Entwicklungen in der Coronapandemie schließen eine Veranstaltung wie unser Frühlingsfest einfach aus", erklärt Holger Schwing als Vorsitzender von Mosbach Aktiv. Ganz gleich, wie man das Fest auch konzipieren wollte beziehungsweise welchen Aufwand man für Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen man betreiben würde: "Das würde nicht funktionieren." Dichte und Ansammlungen seien bei einem Frühlingsfest immer möglich, demnach sei eine Ausrichtung im Frühjahr 2021 schlicht nicht darstellbar.

Es sei natürlich traurig und enttäuschend, dass man auch nun wieder die Wünsche für den kommenden Frühling und ein dann hoffentlich mögliches Fest dazu formulieren müsse, so Schwing weiter. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Lage sei eine Absage eben alternativlos.

Als kleine Alternativveranstaltung war im Übrigen am zweiten Maiwochenende – dem traditionellen Termin für das Frühlingsfest – einen Blumenmarkt im ehemaligen Landesgartenschaugelände angedacht. Doch Mitte dieser Woche hat man sich auch in diesem Fall für eine Absage entschieden. Citymanagerin Andrea Zorn verweist ebenfalls auf eine kaum zu vermeidende Konzentration von Besuchern in der Stadt, was in der derzeitigen Situation sicher nicht zielführend sei.

Zwar war ohnehin eine Beschränkung von maximal 100 Menschen auf dem Blumenmarkt selbst vorgesehen, am Zugang zum Markt wären Ansammlungen aber kaum zu vermeiden gewesen, so Zorns Einschätzung. In enger Abstimmung mit Oberbürgermeister Michael Jann habe man sich demnach dazu entschieden, den für 8. Mai geplanten Blumenmarkt abzusagen.

Wie es mit den weiteren Marktplanungen in und für Mosbach aussieht? Eine befriedigende Antwort auf diese Frage kann die Citymanagerin derzeit nicht geben. Vorgesehen und terminiert sind als Nächstes der Naturparkmarkt am 27. Juni und der Antikmarkt am 10. Juli. "Wir müssen schauen, was machbar ist", sagt Andrea Zorn. Und hofft inständig auf bessere (Markt-)Zeiten.