Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Diskussion um die künftige Konzeption der Werkrealschule(n) in Mosbach - und damit verbunden auch um die Zukunft von Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS) und Lohrtalschule (LS) - hält an. Ob beim Neujahrsempfang der Stadt, in Gesprächsrunden bei der Verwaltung oder in Form von Leserbriefen, das Thema bewegt und erregt die Gemüter. Im Rahmen der Februarsitzung soll der Gemeinderat Mosbach über ein neues Konzept abstimmen. Im Dezember hatte man eine Entscheidung in der Sache vertagt, seither wird auf verschiedenen Ebenen intensiv über den "richtigen" Inhalt der Konzeption diskutiert.

NACHGEFRAGT

Vor diesem Hintergrund hat sich die Rhein-Neckar-Zeitung mit konkreten Fragen an die Elternbeiratsvorsitzenden von MGS und LS gewandt. Öffentlich zum Thema äußern wollte sich allerdings nur die Vertreterin der Eltern an der Müller-Guttenbrunn-Schule, Julia Mursa:

Ganz direkt gefragt: Wie ist denn aktuell die Stimmung an Ihrer Schule bzw. unter den Eltern? Wie sehr beschäftigen die Planungen für die Zukunft der Werkrealschule Schüler, Eltern, Verantwortliche?

Viele Eltern sind stark verunsichert. Eltern, deren Kinder in den nächsten Jahren eingeschult werden sollen, wissen nicht, ob sie ihr Kind überhaupt noch an der MGS anmelden können. Ich weiß auch von Eltern von Werkrealschülern, die sich bereits jetzt Gedanken über Alternativen machen, falls die geplante Konzeption umgesetzt wird.

Auslöser der jetzt geführten Gespräche ist ja künftige Konzeption der Werkrealschule. Inzwischen scheint die Diskussion aber einen deutlich größeren Bogen zu spannen ...

Der von der Stadt Mosbach gewählte Begriff "neue Werkrealschulkonzeption" ist irreführend. Es war von Anfang an geplant, die Müller-Guttenbrunn-Schule als eigenständige Schule aufzuheben, während die Lohrtalschule unverändert bestehen bleibt. Die MGS wird der Lohrtalschule quasi als Außenstelle angegliedert.

Dieser Tage gab es ja einen (nicht-öffentlichen) Austausch im Rathaus zum Thema. Welche Erkenntnisse hat der für Sie und die Eltern an Ihrer Schule gebracht?

Herr Wurz vom staatlichen Schulamt teilte mit, dass bei ähnlichen Konzepten in der Vergangenheit der Erhalt beider am Konzept beteiligten Schulen als eigenständige Schulen nicht nur möglich, sondern sogar der Regelfall sei. Das Schulamt werde die Stadt Mosbach bei der Umsetzung eines entsprechenden Konzepts unterstützen. Herr Schirk als geschäftsführender Schulleiter hatte in seinem Schreiben vom 12.12.2018 an den Oberbürgermeister erklärt, dass der Erhalt der MGS als eigenständige Schule "absolut nicht umsetzbar und nicht sinnvoll" sei. Auf Vorhalt eines anwesenden Stadtrats räumte Herr Schirk ein, dass seine Behauptung unzutreffend sei. Der Schulleiter der Lohrtalschule versicherte ausdrücklich, das Konzept nicht gegen den Willen der Eltern der MGS durchsetzen zu wollen.

Wie ist denn der Informationsstand aktuell? Was teilen Sie Eltern mit, die sich nach der künftigen Konzeption und Organisation bei Ihnen erkundigen?

Derzeit werden von Eltern und Bewohnern des Masseldorns Unterschriften für den Erhalt einer eigenständige Schule gesammelt. Innerhalb weniger Tage kamen bereits über 700 Unterschriften zusammen. Ich bringe die Hoffnung zum Ausdruck, dass unsere Schule als eigenständige Schule erhalten bleibt, wenn genügend Mosbacher Bürger für den Erhalt unserer Schule stimmen.

Und wie bewerten Sie den Informationsfluss in Bezug auf die Planungen allgemein? Also vonseiten Stadt, Schulamt, Verantwortlichen in Richtung der Eltern, Schüler usw. ?

Die Stadt Mosbach hat die geplante Konzeption, insbesondere die Aufhebung der Schule, bewusst geheim gehalten. Die an der Ausarbeitung beteiligten Personen erhielten ein Verbot, darüber zu reden. Weniger als drei Wochen vor der Gemeinderatssitzung, bei der hierüber Beschluss gefasst werden sollte, erhielten die Schulleiter die "Erlaubnis", Lehrer und Eltern zu informieren. Der Elternbeirat und die Schulleitung der MGS haben am 7.12. Eltern, Stadträte und die Öffentlichkeit zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dies wäre Aufgabe der Stadt Mosbach gewesen. Unabhängig von der fehlenden Information der Eltern und der Öffentlichkeit wurden die Stadträte in der Gemeinderatssitzung am 28.11. in wesentlichen Punkten leider unzutreffend bzw. unvollständig informiert.

Wie würden Sie bzw. die Eltern und Schüler der Müller-Guttenbrunn-Schule sich denn die künftige Konzeption wünschen?

In jedem Fall sollte die Müller-Guttenbrunn-Schule als eigenständige Schule mit einer eigenen Schulleitung erhalten bleiben. Dies wünschen sich die meisten Eltern und auch die Bewohner des Masseldorns.

Ende Januar findet ja noch eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Mit welchen Erwartungen sehen Sie dieser entgegen?

Es bleibt selbstverständlich die Hoffnung, dass die Stadt Mosbach und der Gemeinderat die Wünsche und Sorgen der Bewohner der Stadtteile Masseldorn und Nüstenbach ernst nehmen und sich Alternativen überlegen, bei denen der Erhalt unserer Schule gesichert ist.