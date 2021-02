Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die mobilen Impfteams haben ihre Schlagkraft schon einmal unter Beweis gestellt. 34 Pflegeheime im Neckar-Odenwald-Kreis wurden und werden noch angefahren, Mitarbeitende und Bewohner sind geimpft, sofern sie das wollten. Auch Einrichtungen der Johannes-Diakonie wurden von solchen mobilen Impfteams schon angefahren. Geimpft wurden die Menschen mit Behinderung der Priorität 1 (also schwerst pflegebedürftige Menschen) und die Personen, die sie betreuen. Nun hatte die Johannes-Diakonie gehofft, dass sie wieder Besuch von den mobilen Impfteams bekomme. Doch neue Ankündigungen aus dem Sozialministerium lassen auf einen anderen Fahrplan der Impfteams schließen.

"Wir sind in Sorge, dass die mobilen Teams die Häuser der Eingliederungshilfe nicht anfahren werden", erklärt Michael Walter, Pressesprecher der Johannes-Diakonie. Und zwar, weil Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha sagt: "Wenn die Erst- und Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen sind, besteht für interessierte Kommunen die Möglichkeit, dass die mobilen Impfteams nach einem neuen Konzept meines Hauses in Tagespflegeeinrichtungen und zu Vor-Ort-Terminen in die Kommunen kommen." Ein Plan, den schon Landrat Achim Brötel kritisiert hat.

Für die Johannes-Diakonie hätte dieser Kurswechsel Folgen: Etwa 2000 Impfberechtigte der Priorität 2, die sich je hälftig auf die Standorte Mosbach und Schwarzach verteilen, müssten sich selbst Termine organisieren und ins Kreisimpfzentrum nach Mosbach kommen. Insofern unterstützt Walter die Kritik von Landrat Brötel, der fordert, die Hausärzte so schnell wie möglich zum Impfen zu berechtigen. So könne man auch dem Problem, das die Impfteams nun lösen sollen, begegnen – ohne dafür kleine Impfzentren in Dorfgemeinschaftshäusern aufbauen zu müssen.

"Meiner Meinung nach würde es einen großen Effekt auf das Infektionsgeschehen haben, wenn die mobilen Impfteams auch die Einrichtungen der Eingliederungshilfe anfahren würden", betont Johannes-Diakonie-Vorstand Martin Adel. Wenn die Hausärzte die Über-80-Jährigen impfen dürften, die nicht mehr mobil sind, und die Impfteams in die Einrichtungen kämen, "kommen wir einen großen Schritt weiter", meint Adel.

Aktuell zeichnet sich aber ab, dass jeder der rund 2000 Impfberechtigten, die alleine in der Johannes-Diakonie gelistet sind, sich selbstständig um einen Termin kümmern, selbstständig anreisen und den Impfvorgang (inklusive Aufklärung) selbst durchleben muss. "Das wird nicht funktionieren, da werden wir logistisch untergehen", ist Adel überzeugt. Denn die Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung (auch die gehören zur Priorität 2), die in den besonderen Wohnformen, im Berufsbildungswerk oder auch in den Werkstätten betreut werden, können das nicht alleine. Also müssen die rechtlichen Betreuer mit ran, sowohl bei der Terminvereinbarung als auch der Wahrnehmung des Termins. "Die Gefahr ist, dass nicht alle geimpft werden können, weil es logistisch nicht möglich ist. Und dann werden wir immer die Gefahr von Ausbruchsgeschehen haben", so Adel. Insofern sei der Einsatz von mobilen Impfteams für die Eingliederungshilfe als sehr effizient zu bewerten.

Die Gründe für den Kurswechsel, nämlich die Impfteams in die Kommunen zu schicken, kennt Martin Adel nicht. Natürlich habe es massive Kritik an dem Vorgehen gegeben, die Über-80-Jährigen in Impfzentren zu bitten, für die sie oft (weite) Anfahrtswege in Kauf nehmen mussten. Dieser Kritik versuche man nun mit dem Kurswechsel Rechnung zu tragen. "Aber auf Kosten anderer und auf Kosten der Effizienz", meint Michael Walter. Und obwohl es andere Möglichkeiten gebe, denn in anderen Bundesländern impfen die Hausärzte schon oder fangen Anfang März damit an.

Dass eine enorme Leistung hinter dem Aufbau der Impfstruktur und der Entwicklung des Impfstoffs steht, will Martin Adel auch nicht in Abrede stellen. Und er wolle auch keine Menschen der Priorität 1 benachteiligen. "Wir können unsere Forderung nach mobilen Impfteams für die Eingliederungshilfe nur vertreten, weil sich inzwischen auch andere Möglichkeiten für die Menschen der Priorität 1 zeigen", so Adel. Er befürchtet auch, dass das Impfen in einem Impfzentrum – so es denn logistisch und von der Betreuung her machbar ist – eine enorme Belastung für Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen ist. "Es wird Situationen geben, in denen diese Menschen sich in dieser ungewohnten Umgebung nicht sicher fühlen und vielleicht auffällig werden. Deshalb werben wir dafür, diesen Menschen ein Impfangebot in vertrauter Umgebung, mit vertrauten Personen um sie herum zu machen, um ihnen mehr Stabilität zu geben", bekräftigt Martin Adel seine Forderung.

Übrigens: Am 12. März werden die mobilen Impfteams im Kreis mit den Pflegeheimen fertig sein. Alle Erstimpfungen in diesen Einrichtungen waren bereits am 19. Februar abgeschlossen. Gleichzeitig startet man am 5. März mit den ersten Tagespflegeeinrichtungen, die nach den Pflegeheimen angefahren werden dürfen. In der Impfverordnung des Landes werden explizit Effizienz und Geschwindigkeit von den mobilen Impfteams gefordert. Ein Kriterium, das man mit der Aufnahme der Eingliederungshilfe in den Fahrplan der Teams, so zumindest die Einschätzung von Martin Adel, sicher mehr als erfüllen könnte.