Mosbach. (stk) Aufgrund der Coronapandemie sind die Schulen derzeit geschlossen. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Die RNZ will diese Informationen liefern – und stellt die weiterführenden Schulen vor. Dieses Mal antwortet für die Pestalozzi-Realschule in Mosbach Schulleiter Marco Schirk.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Die Pestalozzi-Realschule ist dem Gedanken ihres Namensgebers verpflichtet: Wir lernen mit Kopf, Herz und Hand. Besonders macht uns der bilinguale Zug, unser Schwerpunkt im musisch-künstlerischen Bereich, die Begegnungen mit anderen Kulturen im Schüleraustausch mit Frankreich und Italien und eine ausgeprägte Schulsozialarbeit.

Der Schulleiter der Pestalozzi-Realschule Mosbach Marco Schirk. Foto: privat

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wir fördern und fordern. In den Klassen fünf und sechs besteht durch die Einrichtung von Lernbändern in den Kernfächern die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler differenziert im eigenen Lernprozess zu begleiten. In den oberen Klassenstufen können wir durch Teamteaching Klassen beliebig teilen – so wie es den Bedürfnissen der Lernenden dienlich ist.

Welche Kooperationen und/oder Spezialisierungen gibt es?

Als eine Schulart, die Jugendliche auf den Eintritt in die Berufswelt vorbereitet, kommt der Berufsorientierung ab der achten Klasse eine große Bedeutung zu. Neben einer Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Kaufland gibt es in jedem Jahr Betriebserkundungen bei unterschiedlichen Betrieben in der Region.

Welche Schüler sind bei Ihnen richtig?

Interessierte junge Menschen, die Lust daran haben, das Schulleben mitzugestalten. Sei es in der Streicher-AG, der Zauberküche, der Kunst-AG, der Band, dem Schulchor, der Tanz-AG, der Theater-AG, im Team der Schulbibliothek oder in der SMV. Alle, die mit Kopf, Herz und Hand lernen möchten finden an der PRS einen Ort, wo Schule mehr ist …

> Kontakt: Pestalozzi-Realschule, Jean-de-la-Fontaine Str. 2, 74821 Mosbach, Tel.: (0 62 61) 9 39 70 90, E-Mail: sekretariat@prs-mosbach.de, Internet: www.prs-mosbach.de.

> Schulleiter: Marco Schirk

> Schüler- und Lehrerzahl: Es werden ca. 390 Schüler von 35 Lehrkräften in 17 Klassen unterrichtet. In jeder Klassenstufe gibt es eine bilinguale Klasse.

> Abschluss: Schüler, die auf dem grundlegenden Niveau unterrichtet werden, erhalten am Ende von Klasse neun den Hauptschulabschluss. Schüler, die auf dem mittleren Bildungsniveau unterrichtet werden, erhalten am Ende von Klasse zehn den Realschulabschluss.

> Anmeldung: Anmeldung am 10./11. März fernmündlich, per E-Mail oder falls gewünscht nach vorheriger telefonischer Terminvergabe auch persönlich. Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung werden ab Mitte Februar auf der neuen Homepage unter www.prs-mosbach.de bereitgestellt.