Gemeinschaftsschule Obrigheim

> Kontakt: Gemeinschaftsschule Obrigheim, Schulstr. 8, 74847 Obrigheim, Tel: (0 62 61) 67 08 60, E-Mail: info@ghsverwaltung.de, Homepage: www.gms-obrigheim.de.

> Schulleiterin: Andrea Stojan

> Schülerzahl: 420

> Lehrerzahl: 40

> Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Kl. 9 und 10, Realschulabschluss, Übertritt in die Oberstufen der allgemeinen und beruflichen Gymnasien nach Kl. 10.

> Anmeldung: Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen erfolgt grundsätzlich am 10./11. März. Es ist jedoch immer möglich das Sekretariat zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten. Die Anmeldung kann telefonisch oder per Mail in die Wege geleitet werden. Die Formulare gibt es im Sekretariat oder über die Homepage.

> Virtueller Schnuppertag: Ab dem 8. 2. unter https://bit.ly/3oJnj0A.

