In einer besonderen Zeit geht man mit der Zeit: In wenigen Tagen geht die neue Online-Lehrstellenbörse an den Start. Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann und Landrat Dr. Achim Brötel gehen von vielen Teilnehmern und Interessenten aus. Foto: Marie Beichert

Von Marie Beichert

Neckar-Odenwald-Kreis. Analog war gestern, jetzt wird’s (zwangsläufig) digital: Dieses Jahr braucht es nämlich nur ein paar Klicks, um den Weg in die Berufswelt zu finden. Die Lehrstellenbörse, die in den Jahren zuvor in der Pattberg-Halle in Neckarelz zahlreiche Jugendliche anzog, wird dieses Jahr erstmals auf eine Online-Plattform verlegt. Vom 1. bis zum 30. Oktober haben Firmen und Jugendliche die Gelegenheit, sich dort anzumelden und gegenseitig kennenzulernen. "Online-Azubi-Speed-Dating" nennt sich die eigens eingerichtete Plattform, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, dem Neckar-Odenwald-Kreis, der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald und der Stadt Mosbach – Corona-bedingt – zusammen auf die Beine gestellt wurde.

"Trotz der aktuellen Pandemie bilden Betriebe weiter aus, und es muss schließlich Möglichkeiten geben, sich informieren und schnell bewerben zu können", betont Landrat Dr. Achim Brötel bei einem Pressetermin. Genau das soll das neue Konzept der Online-Lehrstellenbörse 2020 möglich machen. Unternehmen aus der ganzen Region können sich selbst auf dem Portal anmelden, vorstellen und die zu vergebenden Stellenangebote auflisten. Beigefügt ist hier dann immer eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, die oder der für Rückfragen zur Verfügung steht. Als jugendlicher Interessent und potenzieller Azubi muss man sich dann nur noch selbst registrieren – was im Übrigen auch ganz modern über die QR-Codes auf den Infoblättern geht – und bekommt dann eine Bandbreite an verschiedenen Ausbildungsangeboten angezeigt. Dazu gehören übrigens auch duale Studiengänge.

Bei Interesse kann man dann ein gewünschtes Zeitfenster (englisch: "Slot") bei dieser Firma wählen und so virtuell einen Termin für ein erstes Kennenlernen vereinbaren. In jenem Slot werden die Interessenten dann von den Firmen angerufen oder per Live-Video miteinander verbunden. "Quasi kontaktlos Kontakt aufnehmen", beschreibt es Brötel und ergänzt: "Die Beteiligten kommen leicht miteinander ins Gespräch und können dann auch schnell herausfinden, ob sie zueinander passen. So lange es die Bewerber kontaktlos und zeitsparend zum Ziel führt, soll es uns recht sein."

Dass das neue System so simpel ist, wie es klingt, demonstriert Marion Günther, persönliche Referentin von Landrat Achim Brötel, vor Ort an einem Whiteboard. Ein wenig Geduld ist lediglich gefragt, um sich auf der Plattform durch die vielen Stellenangebote zu klicken.

Inzwischen haben sich bereits 24 Unternehmen angemeldet. "Da ist aber noch Luft nach oben", appelliert Landrat Brötel an die noch nicht teilnehmenden Firmen, während Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann vor allem auf die vielen Vorteile der neuen Börse aufmerksam macht: "In der Halle hätte man seinen Stand selbst aufbauen und generell viel mehr Zeit und Aufwand investieren müssen." Ganz ohne Mühe ist die Online-Variante für Unternehmen natürlich nicht, allerdings sei sie laut Brötel "effizienter" und vor allem "zeitgemäßer." Neben den Corona-bedingten Umständen wollte man sich ohnehin schon länger darüber Gedanken machen, die bisherige Form der Lehrstellenbörse, die es so seit 2015 gibt, zu modifizieren. Einen völlig neuen Ansatz aufgreifen und der Zielgruppe somit auch neue Möglichkeiten zu eröffnen – "das ist es, was es in diesem Jahr braucht", verdeutlicht Brötel die besondere Situation. Möglichst vielen Jugendlichen soll die Chance, online den richtigen Ausbildungspartner kennenzulernen, eröffnet werden. Deshalb wird auch mächtig die Werbetrommel gerührt. Auch in den kommenden Tagen und Wochen können sich sowohl Firmen als auch Jugendliche noch online anmelden und Letztere "ohne größeren Aufwand gleich mehrere Termine mit unterschiedlichen Betrieben vereinbaren."

Sowohl Landrat Achim Brötel als auch Oberbürgermeister Michael Jann sind sich sicher: "Das Format kommt an." Bei großem Interesse könnte es sogar eine zweite Auflage des "Online-Azubi-Speed-Datings" geben, ergänzt Brötel – und das schon im Frühjahr nächsten Jahres. "Jede Krise bietet Chancen", sagt Jann, der selbst gespannt ist, wie sich das Ganze entwickeln wird. Laut ihm sei man mit der Online-Lehrstellenbörse außerdem genau "im Trend" und treffe den Geist der Zeit. Gerade junge Menschen seien heutzutage schon verwundert darüber, wenn man die Bewerbung nicht per Mail schicken könne. "Ich denke, mit dieser Methode holen wir sie genau in der digitalen Welt ab, in der sie ohnehin zu Hause sind", räumt Brötel ein. Ein erstes Resümee kann ab dem 31. Oktober gezogen werden – wenn die Kennenlernzeit der Lehrstellenbörse vorbei ist.