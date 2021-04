Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Walpurgisnacht, Freinacht, Philippinacht, Hexennacht, Tanz in den Mai – der Übergang vom 30. April auf den 1. Mai hat viele Namen. Ähnlich viele alte Bräuche gibt es auch, die für diese besondere Nacht überliefert sind und teilweise bis heute Bestand haben. Nicht nur auf dem Brocken im Harz, dem sogenannten "Blocksberg", wo sich in dieser Nacht die Hexen treffen sollen, sondern auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Viel heidnisches Brauchtum hat sich in dieser Nacht erhalten. Die Wurzeln der Walpurgisfeier liegen weit in vorchristlicher Zeit und gehen auf germanische Ursprünge zurück. Es wird vermutet, dass an diesem Tag ein Opferfest und das Ende des Winters gefeiert wurden", erzählt Ingrid Hagner. Jahrzehntelang hat sich die Kräuterexpertin auch mit Volksglauben und alten Legenden befasst.

"Es ist bestimmt schon 50 Jahre her, als wir im Schefflenztal um diese Zeit Bärlauch sammeln waren. Ich weiß nicht mehr, ob es der Förster oder ein Waldarbeiter war, der uns anhielt und fragte, was wir mit diesem stinkenden Kraut vorhätten. Als ich erzählte, dass wir es essen wollen, meinte er, ob wir nicht wüssten, dass in der Nacht zum 1. Mai die Hexen unterwegs seien und das Kraut vergiften oder ungenießbar machen würden", erinnert sich Hagner.

Sie vermutet, dass sich diese Reaktion von der alten Legende ableitete, dass die Hexen in der Walpurgisnacht unterwegs seien und die Spitzen der Herbstzeitlosen abschneiden, um daraus ihren Hexensalat zuzubereiten – das wäre allerdings eine tödliche Speise. Vielleicht gehe die Überlieferung auf die Beobachtung zurück, dass sich bereits in dieser Zeit die Blätter der Herbstzeitlosen zurückziehen und braune Spitzen aufweisen.

In der Nacht auf den 1. Mai versuchten sich die Menschen früher, so gut es ging, vor den Hexen zu schützen. Man läutete geweihte Glocken (Kirchenglocken), damit die Hexen, die an den Kreuzungen ihre Tänze in Gegenwart des Teufels abhielten, einem nichts anhaben konnten. Um sein Vieh und seine Häuser zu schützen, wurde in dieser Nacht geweihtes Salz auf die Türschwellen der Ställe und Häuser gestreut. Aber auch das Aufhängen von Baldrian- und Dostzweigen an den Stallungen sollte verhindern, dass das Vieh verhext wurde. Besen wurden in der Walpurgisnacht mit dem Reisig nach oben oder zwei gekreuzte Besen vor der Tür aufgestellt. In manchen Gegenden war es auch üblich, zur Hexenabwehr ein Messer ins Schlüsselloch zu stecken. Junge Männer zogen peitschenknallend durch die Straßen, um besonders an den Kreuzungen dafür zu sorgen, dass sich dort keine Hexen versammeln konnten.

Die jungen Männer trieben aber auch allerhand Schabernack. So beschrieb 1927 Fritz Ernst in "Der Katzenbuckel", einer Beilage der Eberbacher Zeitung, dass die Burschen ihrem Stammwirt in dieser Nacht einen möglichst hohen Maibaum stellten und den Rest der Nacht bei einem Fasse Bier im Wirtshaus verbrachten – das Bier hatte der Wirt zu stellen.

"Eine andere Sitte (...) ist das Stellen oder Legen eines sich im Hofe befindlichen Ackergeräts vor die Haustür seines Besitzers", beschrieb Ernst weiter. Ein Brauch, an den sich Joachim Winkler vom Heimatverein Neunkirchen nur zu gut erinnert. "Bis vor etwa 20 Jahren war es noch üblich, in der Nacht auf den 1. Mai harmlose Streiche zu spielen. Heute entsteht dabei leider oft nur noch Schaden", meint er. Ein Streich ist ihm besonders gut in Erinnerung geblieben. "Anfang der 1950er-Jahre staunte ein Bauer im Unterdorf Neunkirchens nicht schlecht, als er am Morgen des 1. Mai aus seiner Haustür trat und seinen Leiterwagen auf dem Scheunendach vorfand. Die jungen Männer des Dorfes hatten diesen in der Nacht zerlegt und auf dem Dach wieder aufgebaut."

Eine weitere Tradition der jungen Burschen war es, den Mädchen als Liebesbeweis geschmückte Birken oder Fichten vor die Häuser zu stellen. "Aber nur den jungen Mädchen, die sich sittsam betragen hatten. Die anderen bekamen einen Besen oder einen Busch Brennnesseln. Wenn es ganz schlimm kam, wurde eine Spur Sägemehl oder Kreide vom Haus der Betreffenden zum Stall gezogen", grenzt Ingrid Hagner ein. Und Joachim Winkler fügt hinzu: "Das konnte auch geschehen, wenn ein Mädchen den jungen Mann zuvor schon abgewiesen hatte ..."

In der Walpurgisnacht spielen Feuer traditionell eine große Rolle. Diese sollen böse Geister vertreiben. Sind sie spät in der Nacht weit heruntergebrannt, findet mancherorts der "Maisprung" statt, bei dem Verliebte gemeinsam über die niedrigen Flammen hüpfen. Eine andere Tradition lässt besonders in diesem Jahr, in dem pandemiebedingt die Maifeierlichkeiten abgesagt werden mussten, vielleicht den ein oder anderen schmunzeln: Der Gang zwischen zwei Walpurgisfeuern soll reinigen und Seuchen fernhalten. "Die heilige Walburga (auch Walpurga oder Walpurgis), eine englische Äbtissin aus dem 8. Jahrhundert, nach der die Nacht benannt ist, gilt nämlich als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut", weiß Ingrid Hagner.