Von Caspar Oesterreich

Weisbach. In der Adventszeit ist er allgegenwärtig: Aus Fenstern, an Hausfassaden oder über Straßen gespannt strahlt der Weihnachtsstern Besinnlichkeit aus. Priester und Pfarrer predigen aus dem Matthäusevangelium (2,1.9) und erzählen die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die durch den Stern von Betlehem zu Jesus geführt wurden. In Kindergärten und Schulchören wird davon Tag ein, Tag aus gesungen, und auch die Sternsinger werden sich bald wieder des bekannten Motivs bedienen.

Doch wo hat es seinen Ursprung? Handelt es sich beim Stern von Bethlehem schlicht um ein bildliches Symbol, das metaphorisch für die Ankunft des Messias als Retter Israels steht? Unüblich wäre das für die damalige Geschichtsschreibung jedenfalls nicht. Oder könnte doch ein tatsächliches Naturphänomen am Himmel vor mehr als 2000 Jahren dem Weihnachtsstern zu Grunde liegen? Die RNZ hat bei Michael Stöhr und Heinz Kempe von der Sternwarte Weisbach nachgefragt, was Astronomen bisher über das wohl bekannteste Himmelsphänomen der Christenheit herausgefunden haben.

Heinz Kempe (l.) und Michael Stöhr vor der Sternwarte in Weisbach. Foto: C. Oesterreich

Es habe in der Vergangenheit schon viele Versuche gegeben, den Stern von Bethlehem mit natürlichen Erscheinungen zu erklären, berichten die zwei Experten. Michael Stöhr ist sowohl Physiker als auch Biologe, erforschte bis zu seinem Ruhestand am Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg die Strahlentherapie zur Tumorbekämpfung und baute 2014 die Sternwarte im Waldbrunner Ortsteil Weisbach auf. Heinz Kempe kommt aus dem Maschinenbau, veranstaltet Führungen über den zwei Kilometer langen Planetenweg des Vereins, betreibt Astrofotografie und ist immer zur Stelle, wenn an den Teleskopen und Messeinrichtungen getüftelt werden muss.

Beide verbindet die Faszination für Sterne und Galaxien, die schier unfassbaren Dimensionen des Alls. Auch wenn Astronomen nur zum Zuschauen verdammt seien, sei ihre Disziplin eine der schönsten Anwendungen der Physik und habe neben ihren naturwissenschaftlichen Aspekten auch geisteswissenschaftlichen Charakter. "Weil den kosmischen Abläufen immer eine Geschichte vorausgeht, die nicht umkehrbar ist und Wiederholungen ausschließt", sagt Stöhr. Historische Überlieferungen, seien sie religiöser oder anderer Natur, würden immer wieder als Ausgangspunkt für intensive Forschung dienen.

Schon im frühen Christentum hätten die Menschen nach einer Erklärung für den Stern von Bethlehem gesucht, berichtet Kempe. Der Kirchenschriftsteller und Theologe Origenes habe bereits im dritten Jahrhundert die Ansicht vertreten, dass es sich um einen Kometen handelte. Eine Vorstellung, die bis heute populär ist, obwohl es an wissenschaftlichen Beweisen dafür fehlt. "Der Weihnachtsstern wird fast immer mit einem Schweif dargestellt. Historisch galten Kometen allerdings eher als Vorboten von Unheil, keinesfalls als Überbringer froher Botschaften", sagt Kempe. Deshalb sei es auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Matthäus einen solchen als Grundlage für die Erzählung genommen hätte.

Der deutsche Astronom und Mathematiker Johannes Kepler lieferte Anfang des 17. Jahrhunderts eine andere Hypothese: "1604 entdeckte er – ein Jahr nachdem sich Jupiter und Saturn an ähnlicher Himmelsposition sehr nahe gekommen waren – eine Supernova, also die Explosion eines Sternes", erläutert Stöhr. Fälschlicherweise ging Kepler jedoch davon aus, dass ein neuer Stern entstanden sei, und vermutete selbige Planetenkonjunktion nunmehr auch als Ursache für die Entstehung des Sterns von Bethlehem. Immerhin zogen Jupiter und Saturn (von der Erde aus betrachtet) im Jahr 7 vor Christus gleich dreimal nahe aneinander vorüber. Das konnte Kepler seinerzeit schon berechnen. "Mit dem bloßen Auge ließen sich die beiden Planeten aber trotzdem voneinander unterscheiden, und eine Supernova als Folge der scheinbaren Begegnung ist völliger Quatsch", widerlegt Stöhr Keplers These.

Wahrscheinlicher sei das augenscheinliche Verschmelzen von Jupiter und Venus am 17. Juni 2 v. Chr. "Das könnte der Stern von Bethlehem gewesen sein. Unsere moderne Zeitrechnung nach Christi Geburt geht auf das 6. Jahrhundert zurück, bloß wusste da niemand mehr genau, wann Jesus exakt zur Welt kam", hat Stöhr auch eine Erklärung für die Differenz von zwei Jahren.