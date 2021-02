Von Stephanie Kern

Waldbrunn. Ihr Spitzname lautet mCEO. "Mobile CEO" heißt das, übersetzt etwa: mobile Geschäftsführerin. Simone Mosca brauchte keine Homeoffice-Pflicht, um das Thema mobiles Arbeiten in ihrem Unternehmen voranzutreiben. "Es ist bei mir schon seit 20 Jahren Thema." Die Mit-Geschäftsführerin des Waldbrunner Unternehmens Mosca steht dem Arbeiten von zu Hause offen gegenüber – auch weil sie selbst schon seit Jahren von Muckental, Waldbrunn und ihrem Büro zu Hause aus arbeitet.

Seitdem die Coronapandemie auch das Arbeitsleben beeinträchtigt, wurden die Bemühungen noch einmal verstärkt. "Aktuell arbeitet die Hälfte der Belegschaft, bei der das möglich ist, von zu Hause aus." Mobiles Arbeiten ist für Simone Mosca nicht das kleinere Übel, sondern schon länger auch eine Möglichkeit, um Mitarbeiter zu gewinnen – und ihnen zum Teil lange Anfahrtswege zu ersparen.

"Pandemiebedingt hat jeder Mitarbeiter, bei dem die Voraussetzungen gegeben sind, die Möglichkeit mobil zu arbeiten", berichtet Mosca. Das laufe gut. "Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch mal wieder Besprechungen in Präsenz", räumt die Geschäftsführerin ein. Trotzdem antwortet sie auf die Frage, ob es gut läuft, mit einem entschlossenen "Ja". "Wir haben trotz Corona auf Holdingstruktur und SAP umgestellt", erzählt Mosca. "Wir waren wirklich am Überlegen, ob wir das schaffen und es war auch heftig – aber wir mussten da durch. Und dass es alles so geklappt hat, macht uns sehr stolz. Das hat uns und unsere Mitarbeiter auch noch mehr zusammengeschweißt – trotz der räumlichen Entfernung durch Corona", ist Simone Mosca überzeugt.

Die üblichen Argumente deutscher Arbeitgeber, dass die Arbeitnehmer im Homeoffice weniger effektiv seien, kann sie nicht nachvollziehen. "Ich kann absolut verstehen, was viele Arbeitnehmer gerade zu Hause leisten", meint Simone Mosca. Sie selbst hat zwei Kinder, dem jüngeren muss sie auch manchmal beim Homeschooling helfen. "Wir arbeiten projektbezogen. Am Ende zählt, dass alle Aufgaben pünktlich erledigt werden." Kindergeschrei im Hintergrund ist für sie kein Grund anzunehmen, dass ineffizient gearbeitet werde. Man müsse als Arbeitgeber flexibel sein. "Ich finde es gut, dass die nächste Generation weiß, dass die klassische Rollenverteilung nicht mehr zeitgemäß ist."

550 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Waldbrunn. Nicht eine Ansteckung habe es im Betrieb bislang gegeben. "Was ich jedoch sehe, sind Frauen mit kleinen Kindern, die sich um ihre Kinder kümmern, die aber auch ihren Job machen, und das gut. Sie lassen aber Federn, weil es schon so lange geht. Da mache ich mir wirklich Sorgen", sagt Simone Mosca. Und noch eine Sorge treibt sie um: "Ich habe Angst, dass es uns Frauen wieder um Jahre zurückwirft." Wobei es natürlich auch viele Männer gibt, die sich zwischen Homeschooling, mobilem Arbeiten und Haushalt aufteilen.

Das Homeoffice von oben anordnen, möchte sie nicht. Dass man danach wieder zum Vor-Corona-Status zurückkehren kann, glaubt sie aber auch nicht. "Wir dürfen das Rad an dieser Stelle nicht mehr zurückdrehen. Wir müssen uns öffnen", sagt sie aus Unternehmersicht. Das sei auch (und vor allem) die Aufgabe der Führenden: "Wir müssen uns alle umstellen und lernen, wie wir führen, wie wir Projekte angehen, damit es auch auf Distanz funktioniert." Etwas schwieriger sei natürlich die Kontrolle der geleisteten (Über-) Stunden. Vor Ort wird die Zeit erfasst. Zu Hause nicht.

Aber auch hier sieht sie die Verantwortung bei den Abteilungs- und Geschäftsleitungen. "Sicher gibt es Arbeitnehmer, die die Freiheiten im Homeoffice ausnutzen. Es hängt aber am Team und an der Führungskraft, einzuschätzen, ob das so ist, ob die Arbeit nicht erledigt wird, oder ob es unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt."

Wie man sich die Arbeitszeit im mobilen Arbeiten aufteilt, um seine Aufgaben zu erfüllen, habe doch keinen Einfluss auf die Leistung. Es brauche natürlich grundsätzlich klare Abstimmungen und Strukturen mit dem Partner und mit der Familie. Gleichzeitig bietet sich aber auch die Flexibilität, mal zwischen zwei Telefonaten die Wäsche aufzuhängen oder den Kleinen zum Mittagsschlaf hinzulegen. "Im Büro trinkt man doch auch mal einen Kaffee oder quatscht auf dem Gang."

Mobiles Arbeiten könne nur funktionieren, wenn jeder seine Aufgaben wahrnimmt. "Das musste ich auch immer tun – obwohl ich den Chef kenne", erzählt Simone Mosca schmunzelnd. "Ich bin so stolz, wie wir es durch diese Krise durchschaffen", sagt sie abschließend. Auch wenn sie die Mitarbeiter nicht sieht, es ihnen nicht persönlich sagen kann, da sie mobil von zu Hause arbeiten – diese Botschaft kommt bestimmt an.