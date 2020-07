Mit vollem Einsatz war das Team der Katzenbuckel-Therme aktiv, um am kommenden Samstag wieder zu eröffnen. Foto: J. Hofherr

Waldbrunn. (hof) Nach über vier Monaten Corona-bedingter Schließung öffnet die Katzenbuckel-Therme am 1. August wieder ihre Pforten. Nach dem Lockdown und der damit einhergehenden Schließung aller öffentlichen Bäder hielt die Schockstarre der Mitarbeiter des Bades nicht lange an. Schnell entschloss man sich, die jährliche Revision vorzuziehen und das Bad einer Grundreinigung zu unterziehen. Es war auch noch genügend Zeit, um Reparaturen kleinerer und größerer Art vorzunehmen, die Außenanlagen zu pflegen und Malerarbeiten auszuführen. So wurden die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs und das Gemeindesäckel geschont und Kurzarbeit vermieden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, meint das Therme-Team: "Wir sind sehr froh darüber, wieder zu öffnen und Badegäste begrüßen zu dürfen. Der Pandemiebetrieb der Katzenbuckel-Therme wird zwar anders sein, Spaß und Erholung kommen dennoch nicht zu kurz", ist Schwimmbadleiterin Christine Friedrich überzeugt.

Im Abstimmung mit der Verwaltung werden ab kommendem Samstag, 1. August, von Mittwoch bis Sonntag täglich drei Bade-Zeitfenster angeboten. Das erste Fenster umfasst den Zeitraum von 9 bis 12 Uhr, die zweite Schicht läuft von 13 bis 16 Uhr, und das dritte Zeitfenster ermöglicht den Besuch zwischen 17 und 20 Uhr. Die Besucherzahl ist auf 100 Personen pro Schicht begrenzt, Tickets müssen online gekauft werden.

Auf der Internetseite der Katzenbuckel-Therme oder der Gemeinde Waldbrunn findet sich der Link zur Buchungsplattform. Kinder unter fünf Jahren dürfen aktuell kostenlos ins Bad. Kinder über zehn Jahre dürfen die Therme auch ohne ihre Eltern besuchen. Das Schwimmer-, das Fitness-, und das Außenbecken sowie die Liegewiese werden geöffnet sein, allerdings mit Einschränkung der Personenzahl und Bewegungsfreiheit. Alle anderen Bereiche müssen vorerst geschlossen bleiben, bedauert Friedrich.

Das Eintrittsticket ist entweder in gedruckter Form oder als Datei auf dem Smartphone für den Einlass mitzubringen. Rückgabe oder Stornierung sind nicht möglich. Aus technischen Gründen können Geldwertkarten sowie Gutscheine nicht als Zahlungsmittel genutzt werden. Auch die Jahreskarte kann nicht eingesetzt werden. Die Zahlungssysteme haben aber nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen weiterhin Gültigkeit.

Im Bad erwarten die Gäste mehr Abstand und regelmäßige Desinfektion. Vor, zwischen und nach den Bade-Zeitfenstern wird die Katzenbuckel-Therme desinfiziert. Im ganzen Bad muss der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Das Aufsichtspersonal wird dafür Sorge tragen, dass die zulässige Höchstzahl an Badenden in den einzelnen Becken nicht überschritten wird. "Respekt, Rücksichtnahme und das Beachten der Regeln sind in dieser Ausnahmesituation wichtiger denn je. Wir sind uns aber sicher, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit meistern werden und freuen uns auf die Arbeit. Endlich geht es wieder los, und es kehrt ein Stück Normalität zurück", freut sich Christine Friedrich.

Im ganzen Bad sind Hinweistafeln mit den wichtigsten Regeln aufgestellt. Weitere Details zum Badebetrieb unter Pandemiebedingungen können auf der Internetseite der Katzenbuckel-Therme und im Foyer des Bades nachgelesen werden. "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen alles für einen guten Neustart vorbereitet und freuen uns nun sehr darauf, unsere kleinen und großen Gäste wiederzusehen oder auch neue begrüßen zu dürfen", sagte Bürgermeister Markus Haas bei einem Besuch vor Ort.