Freuen sich über den reibungslosen Fortbestand des Ambulanten Pflegedienstes Eden in Strümpfelbrunn. Die Gründerin Kader Sen (li.) übergibt ihr Unternehmen an Tim Hartmann (2.v.re.), der künftig von der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Melanie Demi (2.v.li.) unterstützt wird. Foto: Hofherr

Waldbrunn-Strümpfelbrunn. (hof) Nur gut ein Jahr nach der Gründung des Pflegedienstes "Eden" im Waldbrunner Ortsteil Strümpfelbrunn durch Kader Sen übergab sie ihr Unternehmen dieser Tage an ihren Nachfolger Tim Hartmann. Sen entschied sich nach reiflicher Überlegung dafür, ihren Pflegedienst und damit ihre Selbstständigkeit aufzugeben, um sich völlig ihrem erwarteten Nachwuchs zu widmen. Mit Tim Hartmann habe sie einen kompetenten Nachfolger gefunden, zeigte sich Sen bei der Schlüsselübergabe überzeugt.

Bürgermeister Markus Haas dankte sie für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Das Gemeindeoberhaupt habe stets ein offenes Ohr gehabt und sei ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Haas hob hervor, dass jeder volles Verständnis für die Entscheidung der werdenden Mutter habe. Auch für Nachfolger Tim Hartmann stehe er jederzeit für Gespräche zur Verfügung. Für die Gemeinde Waldbrunn sei es ein bedeutendes Stück Infrastruktur, einen Pflegedienst innerhalb der Gemeinde zu beherbergen.

Neben den stationären Einrichtungen der Altenpflege in Waldkatzenbach und Oberdielbach sowie dem geplanten Seniorenheim in Strümpfelbrunn spiele die ambulante Pflege aufgrund des demografischen Wandels in der Region eine immer größere Rolle.

Neuinhaber Hartmann versprach, dass der Pflegedienst Eden auch unter seiner Leitung für "Pflege ohne Stechuhr" stehe. Anschließend stellte er die neue stellvertretende Pflegedienstleiterin Melanie Demi vor, die ihm unterstützend zur Seite stehe.

Da man in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Pflegekunden gewonnen habe, sei man nun auf der Suche nach weiterem Pflegepersonal. Aktuell betreuen laut Hartmann sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 40 Patienten. Dabei sei man nicht nur auf die Gemeinde Waldbrunn beschränkt, sondern biete die Pflegeleistungen auch darüber hinaus an.