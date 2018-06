Für den Waldbrunner Kinder-Campus im Gebäude der Winterhauch-Grundschule erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Planungsauftrag an das Büro Enders/Weiss/Bangert aus Hochheim am Main. Foto: Jürgen Hofherr

Waldbrunn. (hof) Mit 15 Minuten Verspätung begann die Juni-Sitzung des Gemeinderats Waldbrunn. Grund dafür war eine nichtöffentliche Sitzung, weshalb etwa 50 Bürger vor dem Saal auf den Beginn warteten. In der anschließenden Bürgerfragestunde gab es dann Fragen zur Ausgestaltung der Forsthausstraße, die zum Wohle von sechs Personen verkehrsberuhigt wurde, worunter 120 andere Bürger zu leiden hätten, so der Eindruck eines betroffenen Bürgers, der die "Sache so nicht stehen lassen will". Weitere Fragen drehten sich inhaltlich um die Kinderbetreuung und um ein Parkverbot rund um den Kindergarten in Oberdielbach und dessen Einhaltung.

Nachdem Bürgermeister Markus Haas die Bürgerfragestunde geschlossen hatte, ging es erneut um die Zukunft der Kinderbetreuung. Das Architekturbüro Link und Schmitt aus Eberbach hatte in einer Machbarkeitsstudie schon dargelegt, dass die Zentralisierung der Kinderbetreuung im Gebäude der Winterhauch-Grundschule realisiert werden kann. Nun ging es um die Auftragsvergabe für die Planung des Waldbrunner Kinder-Campus. Aufgrund eines vollen Auftragsbuchs hatte sich das Büro Link und Schmitt zurückgezogen, weshalb der gebürtige Limbacher Bernhard Bangert sein Planungsbüro Enders/Weiss/Bangert aus Hochheim am Main und dessen Referenzen für den Kindergartenbau präsentierte. Vonseiten des Gremiums gab es keine Einwände, sodass der Abschluss eines Architektenvertrags für die Einrichtung einer siebengruppigen Kindertagesstätte in der Winterhauch-Schule beschlossen wurde. Die Technikplanung wird vom Planungsbüro Schmitt & Partner GmbH (PSP) aus Mauer übernommen. Auch diesem Verwaltungsvorschlag folgte der Gemeinderat.

Sodann stand die Sanierung und Modernisierung des Rathauses an, auch hier ist das Büro PSP tätig, da in dem knapp vier Jahrzehnten alten Bau auch die Heizung erneuert werden muss (wir berichteten). Auf Empfehlung der Planer wurde der Einbau eines Blockheizkraftwerks in Kombination mit einem Öl-Brennwertkessel beschlossen.

Weitere Auftragsvergaben betrafen den Ortsteil Oberdielbach. Zunächst erhielt die Firma Metallbau Peter aus Epfenbach den Auftrag, für die Angebotssumme von 30.228 Euro Verglasungs- und Metallbauarbeiten, insbesondere an der Außenfassade der Friedhofskapelle, vorzunehmen. Die Ausstattung der Kapelle mit neuen Kunststofffenstern und -türen wird für 7378 Euro die Firma Fenster Schwing aus Eberbach übernehmen. Danach erhielt die Zimmerei Holzner aus Waldbrunn den Auftrag, am Brandweiher ein Bushäuschen in Holzbauweise zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf 15.740 Euro. Außerdem soll auf dem Gelände des zurückgebauten Brandweihers eine Wildblumenwiese angelegt werden.

Auch mit Feuerwehrpersonalien beschäftigte sich das Gremium: In den verschiedenen Abteilungswehren hatten im Frühjahr Wahlen stattgefunden, die nun vom Rat einstimmig bestätigt wurden.

Zur Stärkung des Tourismus auf dem Winterhauch hatte man im November 2017 die Ausstattung der Wanderwege rund um den Katzenbuckel und die Waldbrunner Ortsteile mit einer zielorientierten Wanderwegweisung beschlossen. Das Büro Schwegler aus Eppelheim hat die Planungen nun abgeschlossen, sodass die Montage der Schilder und Pfosten an 100 Wegweiserstandorten anstand. Der Auftrag wurde für 14.800 Euro an die Firma Hackel Bau aus Waldbrunn vergeben.

Da ein Radlader des Bauhofs aufgrund seines Alters ausgemustert werden muss, hatte der Gemeinderat die Neubeschaffung zu beschließen. Der neue Kramer-Radlader wird von der Firma Zürn aus Buchen für den Preis von 88.770 Euro geliefert. Jedoch wird der alte Radlader für 20.230 Euro in Zahlung genommen. Ferner beschlossen die Räte die Beschaffung eines sogenannten Dückers. Der Auftrag ging an die Firma Zürn zum Preis von 65.360 Euro, wobei das Altgerät für 5300 Euro in Zahlung genommen wird.

Nachdem das ehemalige Sporthaus im Strümpfelbrunner Gewerbegebiet "Zum Sobertsbrunnen" seit einigen Jahren leer steht, hat nun die Firma Gehrig+Tochter aus Schollbrunn eine Umnutzung zum Schreinerbetrieb beantragt. Dem Bauantrag stimmte der Gemeinderat zu.

Sodann wurden ein Bauplatz im Gewerbe- und Mischgebiet "Waldbrunner Höhe" zum Preis von 73.600 Euro sowie ein Platz im Baugebiet "Hahnenfeld" für 57.285 Euro veräußert.