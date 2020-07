Waldbrunn. (hof) Das Regierungspräsidium Karlsruhe erneuert seit dem 1. Juli auf der Landesstraße L634 den Fahrbahnbelag. Aufgrund der beengten Verhältnisse muss die Straße voll gesperrt werden. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 22. Juli andauern.

Der überörtliche Verkehr wird, von Oberdielbach kommend über Weisbach und Reichenbuch nach Neckargerach umgeleitet. Der Anliegerverkehr in Schollbrunn ist frei, lediglich von Dienstag, 14. Juli, ab 14 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 16. Juli, 24 Uhr, ist das Befahren der Asphaltdecke untersagt. Die neu eingebaute Decke darf in dieser Zeit nicht befahren werden, das Ausbessern von Schäden wie beispielsweise Spurrillen im Asphalt werden beim Schadensverursacher geltend gemacht.

Der Busverkehr wird bereits über die Umleitung bedient, sodass Schollbrunn über Weisbach angefahren wird, wodurch es zu Verspätungen kommt. In Schollbrunn wird nur die Haltestelle "Ort" am Feuerwehrgerätehaus angefahren, die Haltestelle "Sägewerk" kann nicht bedient werden. In Oberdielbach werden die Bushaltestellen "Volksbank" und "Abzw. Post" nicht angefahren; als Ersatz dienen die Haltestellen "Saatzucht" bzw. "Dielbach Ort".

Hintergrund Schollbrunn – Oberdielbach/Friedhof – Strümpfelbrunn/Grundschule: Am 14. Juli: Abfahrt 15 Uhr, vom 15. bis 17. Juli: Abfahrt in Schollbrunn um 7 Uhr, 7.30 Uhr, 8.20 Uhr und 15 Uhr; Strümpfelbrunn/Grundschule – Oberdielbach/Friedhof – Schollbrunn: Am 14. Juli: Abfahrt 14.30 Uhr, vom 15. bis 16. Juli: [+] Lesen Sie mehr Schollbrunn – Oberdielbach/Friedhof – Strümpfelbrunn/Grundschule: Am 14. Juli: Abfahrt 15 Uhr, vom 15. bis 17. Juli: Abfahrt in Schollbrunn um 7 Uhr, 7.30 Uhr, 8.20 Uhr und 15 Uhr; Strümpfelbrunn/Grundschule – Oberdielbach/Friedhof – Schollbrunn: Am 14. Juli: Abfahrt 14.30 Uhr, vom 15. bis 16. Juli: Abfahrt 12.10 Uhr, 12.55 Uhr und 14.30 Uhr.

[-] Weniger anzeigen

Von Dienstag, 14. Juli, 14 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 16. Juli, 24 Uhr, ist die Ortsdurchfahrt durch den Deckeneinbau komplett gesperrt. In dieser Zeit können die Busse der BRN die Haltestelle in Schollbrunn nicht bedienen. Weiter wird auch Weisbach in der genannten Zeit nur bedingt angefahren. Eine Ersatzhaltestelle wird am Friedhof eingerichtet. Die Haltestellen in Oberdielbach "Dielbach Post" und "Volksbank" werden nicht angefahren.

Die Gemeinde Waldbrunn richtet deshalb einen Schulbus-Ersatzverkehr ein. Eine Not-Haltestelle befindet sich in der Höhenstraße/Kreuzungsbereich Buchenweg in Schollbrunn. Weiter hält der Gemeindebus in Oberdielbach im Bereich des Friedhofs – Umstieg zur Haltestelle Brandweiher bzw. Saatzucht – und fährt dann die Winterhauch-Grundschule an. Voraussichtlich ab 17. Juli wird der Busverkehr wieder regulär ablaufen.

Auch das Rathaus Waldbrunn ist direkt von der Straßensanierung und der damit einhergehenden Sperrung der Ortsdurchfahrt betroffen. Ab Dienstag, 14. Juli, bis einschließlich Donnerstag, 16. Juli, kann das Rathaus nicht angefahren werden. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis, dass während dieser drei Tage das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt.

Info: Die Verwaltung ist per E-Mail an: rathaus@waldbrunn-odenwald.de oder telefonisch unter 06274/9300 zu erreichen.