Pfarrer Jonathan Richter macht es einladend und ein bisschen spannend, wenn er mit Geschenktüte und Buch auf eine besondere Adventsaktion in den evangelischen Kirchen in Waldbrunn hinweist, und von der er sich wünscht, dass sie deutlich weitere Kreise ziehe. Foto: ub

Von Ursula Brinkmann

Waldbrunn. Türchen zu öffnen, das gehört vom 1. bis 24. Dezember zum Advent wie Kranz und Lebkuchen. Die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten kommt da mitunter etwas unter die Räder. "24 x Weihnachten neu erleben" verheißt eine Aktion, die nun auch in den evangelische Kirchengemeinden Waldbrunn Impulse setzen und dabei Gemeindegrenzen überschreiten möchte.

Pfarrer Jonathan Richter findet die multimediale Aktion "toll" – auch und gerade für Menschen, die mit Weihnachten im eigentlichen, im christliche Sinne nicht so viel anfangen können. "Damit wird möglich, was aktuell und bedingt durch die Corona-Maßnahmen nicht so möglich ist wie wir es gewohnt sind: gemeinsam Weihnachten feiern."

Es gilt im Geiste. Auf der Grundlage eines Buches können sich Menschen im täglichen Lesen miteinander verbinden. Wie ein Adventskalender enthält es 24 Texte, die – Tag für Tag – Impulse geben, den Blick auf Weihnachten neu auszurichten. Weil, so die Autoren, von der Schönheit und Relevanz der Weihnachtsgeschichte über viele Stationen des Weitererzählens viel verloren gegangen sei. "Möglichst nahe an den Anfang heranzukommen", dabei sollen die Texte helfen. Das Buch ist Teil eines überkonfessionellen Projekts von verschiedenen Kirchen, hinter dem ein gemeinnütziger Verein steht, der in den vergangenen Jahren mit großen Wohltätigkeits-Musicals in Karlsruhe für Furore und eine volle Arena gesorgt hat.

Das mit den vollen (Gottes-) Häusern ist zu Weihnachten anno 2020 weder in Karlsruhe noch in Waldbrunn möglich. Aber der Funke ist übergesprungen, und man lädt ein, 24-mal Weihnachten neu zu erleben. Für die Gemeindeglieder, die es wünschen, hält Pfarrer Richter eine kleine Anzahl der unter dem Pseudonym Oskar König entstandenen Buchs bereit. Er verweist aber darauf, dass es im Buchhandel ebenso erhältlich sei oder über den Verlag SCM und hier bestellt werden könne.

"Wir öffnen uns noch anders und machen es dabei sogar spannend", erzählt der Geistliche, der auf dem Winterhauch seinen Kollegen, Diakon Rudi Kößler, als Mitakteur bei sich weiß. Zusammen mit dem ehrenamtlich wirkenden Team "Frische Brise" wurde die Aktion "Sammel dir deine Krippe" entwickelt. An den vier Adventswochenenden stehen dafür die Türen aller fünf evangelischen Waldbrunner Kirchen offen. "Im Sommer haben wir damit positive Erfahrungen gesammelt." Drinnen warten Papiertüten darauf, mitgenommen zu werden. Bis zum Heiligabend können alle in den Tüten versteckten Figuren zu einer Krippe zusammengesetzt werden.

"An den Gottesdiensten können die Besucher natürlich gern teilnehmen, ein Muss gibt es aber nicht", verspricht sich Richter eine gewisse Win-win-Situation. Der Pfarrer will sich in seiner Predigt am ersten Adventsonntag, 29. November, auf das erste Kapitel des Buches beziehen, und öffnet damit die erste Tür sozusagen schon einen Spalt breit…