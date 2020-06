In 15 Minuten soll der Rettungsdienst eigentlich am Unglücksort sein. Die Strecke Mosbach-Waldbrunn ist in dieser Zeit aber kaum zu schaffen. Deshalb müsse man auf dem Winterhauch ein besonderes Augenmerk auf die Mobilisierung Ehrenamtlicher legen, meinte zumindest Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas in der jüngsten Austauschrunde mit Ärzten und Ehrenamtlichen. Foto: dpa

Waldbrunn. (hof) Zur bereits dritten Gesprächsrunde zum Thema "Gesundheit und Sicherheit in unserer Gemeinde" hatte Bürgermeister Markus Haas die in Waldbrunn praktizierenden Hausärzte Andreas und Daniel Körting, Christian Starck und Bruno Westermann sowie Stephan Vogl von der Kurapotheke ins Übergangsrathaus nach Schollbrunn eingeladen. Auch Feuerwehrgesamtkommandant Michael Merkle, DRK-Bereichsleiter Robin Bracht sowie Jan Hettinger von den "Helfern vor Ort" und Simon Liepert von den "Mobilen Rettern" waren zu dem Austausch gekommen.

Zunächst stand die aktuelle Lage in Bezug auf die Corona-Pandemie auf der Tagesordnung. Die Ärzte nannten den Verlauf in Waldbrunn "relativ mild". Man werde allerdings lernen müssen, mit dem Coronavirus zu leben. Es gelte, diese Krankheit wie eine Grippe zu betrachten. Allerdings nehme man heutzutage die Influenza gar nicht mehr so wahr – obwohl auch sie jedes Jahr Menschenleben koste. Die ersehnten Lockerungen in Bezug auf Corona sehe man zwar kritisch, so die Hausärzte, diese seien jedoch wirtschaftlich gesehen notwendig. "Solange der Impfstoff nicht zur Verfügung steht, wird man mit der Situation rücksichtsvoll und vernünftig, aber nicht hysterisch umgehen müssen", so Andreas Körting.

In Waldbrunn bereite man sich auf einen "eingeschränkten Normalbetrieb" vor, erklärte Bürgermeister Haas und besprach mit den Anwesenden die Öffnung der Kindergärten, Bürgerhäuser und weiterer Einrichtungen der Gemeinde. Oberste Prämisse sei dabei aber die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Lediglich die Öffnung der Katzenbuckel-Therme sei noch ungewiss.

Ein weiteres Thema war die Einhaltung der Hilfsfristen im Rettungsdienst. In Baden-Württemberg gilt im Rettungsdienst eine vorgeschriebene Hilfsfrist von 15 Minuten. Stünden nur der Rettungsdienst und Notarzt aus Mosbach zur Verfügung, käme es aufgrund der Strecke größtenteils zu einer Überschreitung dieser 15 Minuten. Nur durch die Unterstützung aus Eberbach könne die Hilfsfrist in Waldbrunn weitestgehend gewährleistet werden, berichtete Markus Haas. Im Hinblick auf die Sanierungsarbeiten an der L 524 von Eberbach nach Unterdielbach sei ein besonderes Augenmerk auf diesen wichtigen Punkt zu legen. "Dass die Zeit ein wesentlicher Faktor für Rettungsmaßnahmen darstellt, wird niemand bestreiten", sagte Haas und nutzte die Debatte, um auf die ehrenamtlichen Retter einzugehen.

Gerade für die Gemeinde Waldbrunn sei nämlich der Einsatz von Ehrenamtlichen besonders wichtig, weshalb er den anwesenden Vertretern der beteiligten Organisationen ausdrücklich dankte. Jan Hettinger und Robin Bracht berichteten, dass sich die "Helfer vor Ort" innerhalb des DRK Waldbrunn wieder über stärkeren Zulauf freuen dürfen. So absolvierten derzeit neun Personen die Ausbildung zum Ersthelfer.

Simon Liepert stellte anschließend die Idee hinter den Mobilen Rettern vor. Dabei werden Ehrenamtliche mit medizinischen Vorkenntnissen über eine Smartphone-App zu einem Notfall gerufen, wenn sie sich in einem Umkreis von etwa drei Kilometern zum Notfallort aufhalten. Markus Haas ist es ein großes Anliegen, weitere Personen zu gewinnen, die sich an diesem Projekt beteiligen: "Wir müssen in Waldbrunn ein besonderes Augenmerk auf die Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement legen. Nur durch den selbstlosen Einsatz ehrenamtlicher Retter innerhalb der wichtigen ersten Minuten sind die Bürger auf dem Winterhauch durch professionelle Hilfe geschützt."

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, alle Ortsteile der Gemeinde mit einem öffentlich zugänglichen Laiendefibrillator auszustatten. Die Preise für einen solchen automatisierten externen Defibrillator (AED) belaufen sich allerdings auf etwa 2000 Euro. In zwei von sechs Ortsteilen gibt es bereits öffentlich zugängliche Defibrillatoren, sodass die Anschaffung von vier weiteren angedacht sei, erklärte Bürgermeister Haas. Bei der Diskussion wurde über die Vor- und Nachteile der Geräte diskutiert. Außerdem wurde als Alternative eine Beschaffung solcher Geräte für die Ersthelfer der HvO-Gruppe thematisiert. "Darüber werden wir uns in den nächsten Wochen nochmals Gedanken machen", versprach Haas.

Neben der Geschwindigkeit im Notfall sind auch die Informationen über den Patienten wichtig. Daher stellte Haas dem Gremium die "Rettungsdose" vor, in der die persönlichen Daten des Patienten mit Blutgruppe, Vorerkrankungen und Medikamentenpass genauestens festgehalten sind. Diese sollte jeder Bürger in seinem Kühlschrank aufbewahren.