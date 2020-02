Waldbrunn. Die Mitglieder der CDU Waldbrunn wählten in der Hauptversammlung des Gemeindeverbandes den Vorstand. Gemeindeverbandsvorsitzender Markus Haas begrüßte zu der Versammlung insbesondere den Ehrenvorsitzenden Ludwig Vogl und CDU-Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Haas auf die vielfältigen Aktivitäten des Gemeindeverbandes ein. Insbesondere erwähnte er die vergangene Kommunalwahl und das traditionelle Martinsgansessen. Insgesamt könne die als Waldbrunner Union auf einen interessanten und erfolgreichen Zeitraum zurückblicken, so Haas.

Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Markus Haas im Amt bestätigt, seine Stellvertreter sind Uwe Bornmann, Andreas Geier, Reinhard Kessler, Erich Steck, Stephan Vogl, Matthias Weber und Dieter Weis. Pressereferentin und Schriftführerin ist wieder Gudula Simon, zum Schatzmeister wurde Bernward Stiller und zum Internetreferenten Jan Inhoff gewählt. Als Beisitzer fungieren Timo Bachert, Bernd Csik, Oliver Johe, Nico Link, Ludwig Münch, Michael Münch, Simon Nuß, Dieter Schmitt, Paul Scholl und Siegbert Teimel. Kassenprüfer sind Gabi Csik, Martin Sigmund und Paul Weber.

Zusätzlich wählten die sechs Ortsverbände ihre Vorstände neu, wobei folgende Vorsitzenden gewählt wurden: für Mülben Erich Steck, Oberdielbach Dieter Weis, Ortsverband Schollbrunn Matthias Weber, Strümpfelbrunn Stephan Vogl, Waldkatzenbach Uwe Bornmann und für Weisbach Reinhard Kessler.

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Andreas Geier, berichtete über die anstehenden Großprojekte und Herausforderungen in Waldbrunn. Er lobte die Entwicklung des Kinder-Campus. "Dieser kostet viel Geld, und das legen wir gerne in die Zukunft und Betreuung unserer Waldbrunner Kinder an", sagte er. In den letzten Jahren habe man die Gemeindefinanzen konsolidiert, Waldbrunn stehe finanziell sehr gut da. Gemeinderat Timo Münch unterstrich die gesamte Aufwertung als lebenswerte Gemeinde, die durch die Verbesserung des Betreuungsangebots geschaffen werde.

Die Schollbrunner Ortschaftsräte Matthias Weber und Nico Link informierten zum Stand der Sanierungsmaßnahme Talstraße und lobten den Fortgang des Projekts. Gemeinderat Stephan Vogl freute sich über das Engagement der Gemeinde im Bereich der ärztlichen Versorgung. Ortsvorsteher und Abteilungskommandant Timo Bachert berichtete zum beschlossenen und von Experten erarbeiteten Feuerwehrsbedarfsplan. "Es wird nichts mehr dem Zufall überlassen, und er dient der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern sowie der Kameraden", versicherte Bachert. Man werde nun die konsequente Umsetzung begleiten und einfordern.

Die Nutzung der verschiedenen Fördertöpfe, wie beispielsweise das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), stellte Gemeinderat Jan Inhoff mit Blick auf alle genannten Maßnahmen heraus. "Erst diese Gelder ermöglichen unsere kostenintensiven Projekte und viele weitere stehen an", unterstrich er die guten Kontakte zu Kreis-, Landes- und Bundespolitik. Die Beharrlichkeit von Bürgermeister und Verwaltung habe sich einmal mehr ausgezahlt.