Waldbrunn. (pol/mün) Für die Polizei ist das eine "verantwortungslose Art und Weise", Müll zu entsorgen. Ein 65-Jähriger wollte sich am Dienstagvormittag in Waldbrunn dreier Altreifen entledigen. Mit Feuer. Und das auch noch am Waldrand, wo doch gerade die Böden so trocken sind und allerorten vor Waldbrandgefahr gewarnt wird.

Gegen 9.30 Uhr schüttete der Mann Benzin auf zwei Auto- und einen Traktorreifen und zündete sie an.

Ein zufällig vorbeikommender Zeuge forderte den 65-Jährigen auf, die Polizei zu rufen. Nicht nur die Polizei rückte zu der Brandstelle an, sondern auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr wurden alarmiert. Sie mussten das Feuer, das sich direkt am Waldrand befand, ablöschen.

Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen der illegalen Entsorgung der Reifen und des Herbeiführens einer Brandgefahr rechnen. Die sachgemäße Entsorgung wäre weitaus günstiger, zudem ungefährlich und umweltfreundlicher gewesen, betont die Polizei in ihrer Mitteilung.