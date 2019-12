Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Volksbank Mosbach feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Schon 150 Jahre ist sie in der Region fest verwurzelt. Und anlässlich dieses runden Geburtstags hat sie ihren Kunden und Mitarbeitern auch ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Sie hat die Kundenhalle ihrer Hauptstelle aufwendig modernisiert und neu gestaltet. Nach dreimonatiger Umbauphase strahlt das Finanzzentrum der Genossenschaftsbank in neuem Glanz. Die beiden Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia drückten am Donnerstagabend im Beisein der Aufsichtsratsvorsitzenden Sabine Schweiger kraftvoll den "Buzzer" – und es ward Licht, das neue Finanzzentrum somit auf Knopfdruck eröffnet. Zum heutigen Montag macht die Volksbank den Weg frei für ihre Kunden, die dann in den neuen Räumen beraten werden.

In neuen Räumen findet sich dort u.a. die Volksbank-Tochter „Reise“. Foto: Alexander Rechner

Vom Ergebnis des Umbaus begeistert zeigte sich Landrat Dr. Achim Brötel, der von einem "großer Wurf" sprach. Das Geldinstitut habe in einem stadtbildprägenden historischen Gebäude viel Raum geschaffen für eine zeitgemäße Kommunikation und Beratung, ohne den Charme des Hauses zu beeinträchtigen, würdigte der Landrat und dankte den Verantwortlichen für ihr Bekenntnis zum Standort.

Für das dankte auch Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach. Der Umbau biete einen "echten Mehrwert" für Kunden, Mitarbeiter und auch Mosbachs Bürger.

Keilbach ist überzeugt, dass die Verantwortlichen sehr viele positive Rückmeldungen erhalten werden. Als eine vernünftige Investition in die Zukunft bezeichnete Lothar Völkle vom Deutschen Genossenschafts-Verlag die Modernisierung des Finanzzentrums, an der der Verlag mitgewirkt habe.

Durch den aufwendigen Umbau entstanden zudem zehn neue, thematisch unterschiedlich gestaltete Beratungszimmer. Foto: Alexander Rechner

Über die lobenden Worte zeigten sich Holger Engelhardt und Marco Garcia besonders erfreut. Beide waren stolz darauf, das ambitionierte Ziel, den Umbau auf 1200 Quadratmetern in einer Rekordzeit von drei Monaten zu realisieren, erreicht zu haben. Dabei habe man das Dienstleistungsangebot im Sinne der Kundenfreundlichkeit optimiert, betonte Engelhardt. Aber das ist längst nicht alles: Die Volksbank hat ihre Töchter "Reise" und "Immobilien" an prominenter Stelle mit einem eigenen Zugang platziert (beide finden sich nun im ehemaligen "Einstein"). "Wir kehren quasi zu unseren altbewährten Wurzeln zurück", sagte Engelhardt.

Warum die Volksbank das große Projekt – mit einem Volumen von rund 2,5 Millionen Euro – anpackte und erfolgreich umsetzte, verdeutlichte sein Vorstandskollege Marco Garcia: Einerseits um adäquat auf die Kundenbedürfnisse der Zukunft vorbereitet zu sein (Stichwort Digitalisierung). Andererseits stammte die gesamte technische Infrastruktur bis vor wenigen Wochen noch aus dem Jahr 1985, war also fast 35 Jahre alt.

"Das Spielen des Themas Digitalisierung konnten wir bis dato schlichtweg vergessen", unterstrich Garcia, weshalb man es nun umso tatkräftiger angegangen habe. Jedoch sei den beiden Vorständen von Anfang an klar gewesen, nicht jedem Trend hinterherlaufen zu wollen: "Was für uns besonders wichtig ist, ist die Regionalität. Sie spielte bei unseren Überlegungen eine ganz entscheidende Rolle. Jeder Kunde soll sich unserem Finanzzentrum wiederfinden."

Im Zuge des Umbaus entstanden zehn thematisch unterschiedliche Beratungszimmer, die maßgeblich von den Mitarbeiter(innen) mitgestaltet worden seien. Optisch, technisch und organisatorisch habe man die Räumlichkeiten nun auf den neuesten Stand gebracht: "Damit sich die Kunden der Volksbank dort auch wohlfühlen."

Besonders dankte Marco Garcia den Unternehmern aus der Region, die dieses Projekt verwirklicht haben, den Mitarbeitern der Bank und Bauleiter Frank Musselmann und Reiner Hansal als Leiter des Unternehmensservices. Anschließend machten die beiden, dem Volksbank-Slogan folgend, den Weg frei und ließen das Finanzzentrum im neuen Licht erstrahlen. Zumindest im Gebäudeinneren, denn das Äußere ist noch eingerüstet und verhüllt. Das wird sich bald ändern: Sobald die Witterung es zulässt, sollen Restarbeiten an der Fassade erledigt und die Volksbank "enthüllt" werden.