Waldkatzenbach. (mare) Aufregung um die Villa Katzenbuckel in Waldkatzenbach. Nicht nur im Ort selbst, auch auf der RNZ-Facebook-Seite schlägt die Wiedereröffnung der ehemaligen "Turmschenke" hohe Wellen. Und zwar so hohe, dass sich sogar die neuen Besitzer in die Diskussion eingeschaltet haben. Und sie nehmen es - genau wie die meisten Leser - mit Humor. Die Reaktionen im Überblick.

Gesprächsbedarf gibt es vor allen Dingen um die geplanten Lifestyle-Partys, die unter anderem auch auf dem Erotik-Portal "Joy Club" beworben werden.

"Und ... was ist jetzt gleich nochmal so schlimm an freizügigeren Parties in geschlossener Gesellschaft?", fragt ein Leser. Er überlegt: "Tickt der Odenwald da noch zu konservativ?" Und erlaubt sich einen kleinen Seitenhieb auf die Kritiker. Denn man könne dort doch nur recherchieren, wenn man angemeldet sei ... " Also woher wissen dann die "Bedenkenträger" von diesen Parties?", fragt er rhetorisch. "Nicht unterkriegen lassen! In Waldbrunn muss man gerne mal auf Durchzug schalten!", schreibt er abschließend.

Ein anderer Nutzer meint: "Endlich mal wieder ne Feierlocation mit Stil🤗" Eine weitere Meinung: "Man muss den Mitmenschen was zum Tratschen geben, dann müssen sie sich nicht mit ihrem eigenen Elend beschäftigen." Die Leserin wünscht den neuen Inhabern viel Erfolg. Unterstützung bekommt die Villa Katzenbuckel von weiteren Usern.

Waldbrunn""Viel Erfolg den Betreiben und lasst die Neider blass aussehen!", schreibt ein Leser. "Viel Erfolg - und hoffentlich bisschen was anderes als das vorher, wir fanden das alles andere als gut", meint diese Nutzerin. Bei weitem sei dies nicht gemütlich gewesen: "Haben uns damals als Störenfriede gefühlt ..."

Auch die Villa-Katzenbuckel selbst äußert sich dazu: "Wir stehen dazu, dass wir auf Joy angemeldet sind! In der heutigen Zeit darf das Thema Erotik kein Tabu-Thema mehr sein!", schreiben die neuen Betreiber. Keiner werde gezwungen, bei einer solchen Lifestyle-Party dabei zu sein. Zumal laufen es eine geschlossene Gesellschaft an diesen Abenden sei. "Wer nicht offiziell angemeldet ist, kommt nicht rein."

Sie schreiben weiter: "Danke für die positiven Kommentare! Es war eine schwierige Zeit mit den ganzen Anfeindungen und Gerüchten ... Wir freuen uns auf viele tolle Feste in der Villa."

Mit einem Augenzwinkern schließlich sieht dieser Leser die Sache: "Nen Swingerclub würde da mal Schwung in den Ort bringen 😅😅😅"

Was die Betreiber mit Humor nehmen: "Da würden einige Menschen eher einen Infarkt erleiden ... deshalb besser nicht 😃😃"