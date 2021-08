Von Erich Schreiner

Region Mosbach. Durch die Flucht und Vertreibung unschuldiger Menschen weltweit werden die älteren Flüchtlinge und Vertriebenen oft an ihr vor 75 Jahren selbst erlebtes Schicksal erinnert. An ein Ereignis, bei dem etwa zwölf Millionen Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den Ländern des mittleren Donauraumes ihre Heimat verlassen mussten. Die heutige Generation stellt oft verständnislos die Frage, wie es zu Flucht und Vertreibung kommen konnte. Der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939 und damit der Beginn des Zweiten Weltkrieges bedeuteten nachfolgend ein Kapitel der Heimatlosigkeit für Millionen Deutsche. Nach Kriegsende begann 1946 die planmäßige Umsiedlung, die Vertreibung der Deutschen aus dem Südosten Europas.

Der Kriegsausgang war für die osteuropäischen Länder die willkommene Gelegenheit, sich von ihrer volksdeutschen Bevölkerung zu trennen. Diese Bestrebungen unterstützten auch die Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetrussland. In der "Konferenz von Potsdam" als Fortsetzung der "Konferenz von Jalta" fassten sie den Beschluss, dass Teile der deutschen Bevölkerung von Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei rückgeführt werden sollten.

21 Transporte mit 23.613 Vertriebenen

Die Folge dieses Beschlusses machte sich auch in der Region Mosbach bemerkbar. Am 1. Februar 1946 erreichte der erste Transport aus dem ungarischen Budaörs mit 1150 Heimatvertriebenen das Auffanglager Neckarzimmern. In insgesamt 21 Transporten kamen aus Ungarn und dem Sudetenland bis September 1946 mehr als 23.613 Vertriebene in Neckarzimmern an, wurden von hier aus auf den Altkreis Mosbach und andere Orte verteilt.

Nach den 1150 Budaörsern kamen aus Ungarn am 2. Februar 1946 aus Budakeszi 916 Personen, am 6. März 1946 aus Bekasmegyer 956 Personen, und am 11. April 1946 hielt ein gemischter Transport aus Jugoslawien mit 1044 Flüchtlingen. Die meisten Donauschwaben dieses Transportes waren seit zwei Jahren auf der Flucht. Nachdem sie ihre Heimatdörfer verlassen mussten, hatten sie ein besonders schweres Schicksal ertragen. Alle, die diese Odyssee überlebten, waren daher froh, endlich "die Freiheit" erlangt zu haben.

Im Herbst 1944 waren sie mit Planwagen-Trecks in monatelanger Fahrt über Ungarn und Österreich in das sicher geglaubte Sudetenland gekommen, das 1945 ein einziges großes Flüchtlingslager war. Deutsche aus allen Himmelsrichtungen strömten hier ein. Nach Ende des 2. Weltkrieges fuhren sie wieder über Ungarn bis zur jugoslawischen Grenze, einige kehrten trotz Warnung in ihre Heimat zurück. Die Heimkehrer wurden nach ihrer Ankunft sofort interniert und starben in den Hungerlagern Titos – auch Kinder und Greise. Nach Bekanntwerden dieser Ereignisse warteten viele der Flüchtlinge in Ungarn ihr weiteres Schicksal ab. Am 22. 12. 1945 beschloss die ungarische Regierung die Aussiedlung ihrer volksdeutschen Staatsbürger. Die im Lande asylsuchenden Donauschwaben gehörten zu den ersten Deutschen, die Ungarn verlassen mussten.

Mit weiteren Transporten aus Ungarn kamen am 17. April 1946 aus Wandorf 1021 Personen, am 18. April 1946 aus Wieselburg 984 Vertriebene, am 24. April 1946 aus Agendorf 1094 Menschen, am 6. Mai 1946 ein gemischter Transport mit 836 und am 13. Mai 1946 aus Pesthidegkut 1058 Personen.

Menschenunwürdige Transporte

Der sprunghafte Anstieg der Bevölkerung erschwerte die ohnehin kritische Versorgungslage und die Verknappung des Wohnraumes hier in der Region. Zwangseinquartierungen von Vertriebenen führten oft zu heftigen Spannungen zwischen Einheimischen und Vertriebenen. Heute, 75 Jahre danach, nachdem alle Vertreibungsschäden erfasst und ausgewertet sind, ist ersichtlich, dass allein die Heimatvertriebenen aus den Balkanländern einen Grundbesitz von 2,6 Millionen Hektar Land verloren haben, der von 350.000 landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet wurde. Dieser materielle Verlust wäre sicher von allen in Kauf genommen worden, wenn man dadurch 1946 dem Schicksal der Vertreibung hätte entgehen können.

Obwohl die Siegermächte eine geordnete und humane Aussiedlung vorschrieben und 50 Kilo Gepäck pro Person erlaubten, erfolgten die ersten Transporte unter oft menschenunwürdigen Bedingungen. So wurden etwa am 19. Januar 1946 im Morgengrauen die ersten volksdeutschen Familien in Budaörs aus ihren Häusern geholt und unter Beobachtung der Polizei, bei eisiger Kälte und nur mit dem, was sie am Leibe trugen, zum Bahnhof getrieben, in Viehwaggons verfrachtet und nach Deutschland deportiert.

Ankunft in Sonntagskleidern

Aus dem Sudetenland kamen weitere Transporte in Neckarzimmern an: am 17. März 1946 aus Böhmen/Mähren 1169 Personen, 1. April 1946 aus dem Sudetenland über Wien 1171, am 23. April 1946 über Wieselburg 984, am 12. Mai 1946 über Linz 836, am 31. Mai 1946 aus Bärn 1172, am 8. Juni 1946 aus Kaplitz 1277 Menschen. Weitere Transporte wurden an andere Gemeinden weitergeleitet.

Bürgermeister Georg Hofmann leitete damals in Neckarzimmern die Verteilung der Vertriebenen auf die Kreise und Kreisgemeinden. Mit Erstaunen sah er, dass die Menschen in den Waggons ihre besten Sonntagskleider trugen. Auf Nachfrage erfuhr er, dass sie Angst hatten, dass man ihnen auch noch diese wegnehmen würde und sie deshalb vorsorglich angezogen wurden.

Für die Aufnahme dieser Vertriebenen standen das Strafgefangenenlager am Hammerweg in Mosbach, die KZ-Lager in Neckarelz, Obrigheim, Aglasterhausen, Neckargerach, wie auch Baracken in Diedesheim, Sattelbach, Neckarburken, Hüffenhardt, Neudenau und Neckarzimmern zur Verfügung. Die anderen Vertriebenen wurden in Privathäusern untergebracht. Oft mussten Privaträume in den Kreisgemeinden beschlagnahmt werden. Aus Ungarn kam am 13. Mai 1946 der letzte Transport in den Altkreis Mosbach. Es war ein Zug mit 40 Waggons und 1058 Hidegkutern, der unter der Götzenburg in Neckarzimmern hielt. Den Hidegkutern war es bereits vergönnt, einen Teil ihrer Habseligkeiten mitzunehmen, sie konnten so die bitterste Anfangszeit leichter überwinden.

Bürgermeister Hofmann verteilte diesen Transport auf insgesamt 28 Kreisgemeinden, die anwesenden Bürgermeister fuhren die ihnen zugeteilten Menschen mit "Holzvergasern" als neue Gemeindemitglieder "heim". Mosbach nahm 208 Hidegkuter im ehemaligen SS-Strafgefangenenlager im Katzenhorn auf, Obrigheim 97, Neckarzimmern 64, Heidersbach 54, Neunkirchen 52, Muckental 45, Diedesheim 42, die restlichen 492 Personen wurden auf die übrigen Kreisgemeinden verteilt.

Erst abtasten, dann integrieren

Dank gilt heute all denen, die zur Linderung der leiblichen und seelischen Not beitrugen. Besonders Georg Hofmann, der mit Einfühlungsvermögen und wohltuender Freundlichkeit die Vertriebenen empfing und mit großem Geschick die Verteilung leitete. Seinen Kollegen in den einzelnen Gemeinden, Landrat Dr. Dörzbacher und Transport-Organisator Theo Klotz sei rückblickend ebenso gedankt wie den Behörden, Kirchen, sozialen Einrichtungen, Vereinen und der einheimischen Bevölkerung, die nach anfänglichem gegenseitigem "Abtasten" alsbald eine schnelle Integration der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge ermöglichte.

Dieses Entgegenkommen und Zusammenwachsen erweckte bei vielen Neubürgern bereits in den 1950er-Jahren den Wunsch, sich sesshaft zu machen. Nachdem ab 1950 die Baugenossenschaft "Mein Heim" die ersten vollgeschossigen Genossenschaftshäuser zum Einzug bereitstellte, entstand ein reges Bauen am Hammerweg, im Bauernbrunnen und anderen Bezirken in Mosbach. Die Ein- und Zweifamilienhäuser wurden in Selbst- und Nachbarschaftshilfe erstellt. Im "Gewann Masseldorn", das damals unbebaut war, entstand die größte Siedlung in Mosbach für die Heimatvertriebenen.

Wenn man heute am Hammerweg entlanggeht und das frohe Treiben im Schulzentrum auf dem ehemaligen Lagergelände sieht, kann man sich kaum vorstellen, wie es hier in den 40er-, 50er- und 60er-Jahren aussah, wenn das Hochwasser der unregulierten Elz im Frühjahr in den Baracken stand, in denen mehr als 1000 Vertriebene und Flüchtlinge unter schwierigsten Umständen hausten. Von den 1946 in Mosbach angekommenen Vertriebenen wurden ca. 1000 Personen im ehemaligen SS-Strafgefangenenlager am Hammerweg untergebracht.