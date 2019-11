Von Stephanie Kern

Obrigheim. Raus aus dem Alltag, rein in den Wald. Immer mehr Menschen entdecken, wie heilsam ein Waldspaziergang sein kann. Und immer mehr Menschen, die ihre Augen bei diesen Spaziergängen offen halten, trauen diesen manchmal kaum. „Überall werden Kunststoffplanen und Eternitplatten zum Abdecken von Holzstapeln verwendet und dann einfach liegen gelassen“, ärgert sich Ludwig Strauß.

Strauß lebt seit 30 Jahren in Obrigheim, er war einer der ersten, der in unmittelbarer Nähe zum Wald im Gewann Welschberg gebaut hat. Doch wie sich der Wald entwickelt hat, das gefällt dem Rentner gar nicht. „Alle Welt redet von der Vermüllung unserer Weltmeere – unser Wald ist genauso in Gefahr. Hier ist dringend Einschreiten geboten“, sagte Strauß etwa in einer Gemeinderatssitzung im Dezember 2017. Seitdem habe sich aber kaum etwas geändert.

Wenn man mit Ludwig Strauß 20 Minuten im Wald unterwegs ist, sieht man auch, worauf er Gemeinderat und Verwaltung schon öfter hingewiesen hat: An vielen Stellen werden Brennholzstapel abgelagert. Um sie vor der Witterung zu schützen, werden sie mit (dünnen) Kunststoffplanen und Platten abgedeckt. „Da diskutiert man über den Ersatz von Strohhalmen, und hier liegt das Zeug im großen Stil unter dem Laub“, erzählt Strauß. Er kann auch gleich ein paar Stellen zeigen, an denen die Plastikplanen so tief unter dem Laub verschwunden sind, dass sie schon fast zum Waldboden gehören. An einer anderen Stelle stehen ausgediente Wasserfässer oder landwirtschaftliche Anhänger. „Warum macht man das?“, fragt Strauß.

Was den Rentner besonders ärgert: „Seit zwei Jahren bin ich an diesem Thema dran. Und es passiert einfach nichts.“ Mit dem zuständigen Förster und auch mit der Gemeindeverwaltung habe Strauß schon die Stellen besichtigt und Fotos gemacht. „Keiner ist zuständig, keiner kümmert sich darum“, so Strauß. „Das sind doch Landschaftsschutzgebiete. Aber wer schützt diese Landschaft eigentlich?“, will Strauß wissen.

Obrigheims Bürgermeister Achim Walter ist die Problematik bekannt. Nur, so Walter, als Gemeinde habe man kaum eine Handhabe gegen die Verursacher – wenn die Verschmutzungen auf Privatgelände liegen. „Wir haben sicher einzelne Grundstücksbesitzer, die da sehr großzügig sind. Aber solange es keine Gefährdung für das Grundwasser oder den öffentlichen Verkehrsraum gibt, können wir als Gemeinde nichts machen“, er-läutert Walter. Auf öffentlichem Grund müsse man den Müll als Gemeinde entsorgen – die Kosten dafür trägt dann die Allgemeinheit. „So eine Situation haben wir an den Glascontainern am Neckar. Inzwischen muss dieser Standort dreimal die Woche von Müll und Unrat befreit werden“, sagt Walter. Nichtsdestotrotz: Man kenne die Themen. Walter: „Und ich sage zu: Wer Verschmutzungen bemerkt, kann uns gerne ein Foto und eine Ortsangabe schicken. Das wird dann vom Ordnungsamt geprüft.“

Dass das Problem nicht auf Obrigheim beschränkt ist, beweist ein Brief eines Lesers aus Nüstenbach. Dieser schreibt darin: „Auf der Gemarkung im Nüstenbacherfeld gibt es einen Acker, auf dem seit längerer Zeit eine große Menge Müll-Mist-Gemenge deponiert ist. Dabei handelt es sich offensichtlich um Mist und die Überreste von in Folien eingepackten Siloballen.“ Auch dieser Leser ärgert sich, dass die Behörden scheinbar nichts tun. Aber auch hier gilt wohl: Auf Privatbesitz haben Ordnungsämter (so gut wie) keine rechtliche Handhabe.

Für Ludwig Strauß und viele andere umweltbewusste Bürger ist das allerdings nur ein geringer Trost. „Umweltschutz geht doch vor der Haustür los“, sagt Strauß noch. Raus aus dem Alltag, rein in den Wald. Das macht Ludwig Strauß eigentlich fast täglich. Sein Blick fällt dabei allerdings immer öfter auf den „Umweltfrevel“, der dort betrieben werde.