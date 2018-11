Obrigheim. (rnz) Nach den schweren Monsunregenfällen in Indien hatte der Obrigheimer Verein "Die indische Kinderarche" Ende August unter anderem in der RNZ zu Sonderspenden für die Opfer der Überflutungen aufgerufen. Der Verein unterhält ein gleichnamiges Kinderheim in Kesavaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesch und finanziert dieses über Patenschaften und Spenden aus Deutschland.

Durch die heftigen Überschwemmungen verloren in vielen umliegenden Dörfern Menschen ihr Hab und Gut, oft auch ihre Behausung. Selbst Todesopfer waren zu beklagen. Hier sollte schnell und gezielt geholfen werden, gerade auch weil viele der in der Kinderarche lebenden Kinder aus betroffenen Dörfern stammen und deshalb gute Kontakte zu den Leuten vor Ort bestehen.

Die Resonanz auf den Spendenaufruf war überwältigend - insgesamt gingen fast 6000 Euro für die Fluthilfe auf dem Konto des Vereins ein. Mit diesen Geldern hat Paul Babu, der indische Leiter der Kinderarche, an mehreren stark von den Überschwemmungen betroffenen Orten Hilfsprogramme initiiert. Verteilt wurden Grundnahrungsmittel wie Reis, Linsen und Öl, dazu Decken, Wasch- und Körperpflegemittel, sowie Haushaltsutensilien wie Eimer und Becher. Eine Grundausstattung mit den wichtigsten Alltagsgütern also.

Berücksichtigt wurden insbesondere sehr arme Familien sowie ältere Personen und Witwen, die es besonders schwer haben, ihr tägliches Auskommen zu erwerben. Insgesamt konnten nach der Flutkatastrophe auf diese Weise mehr als 200 Familien mit den notwendigsten Gütern unterstützt werden.

Die Menschen zeigten sich sehr froh und dankbar für die schnelle und unbürokratische Hilfe aus Deutschland.

Info: www.indienkinder.de