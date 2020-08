Von Karl Wilhelm Beichert

Unterschefflenz. Es begann bei einem Klassentreffen: Alexander Ernst, der Erbe eines Hauses im Mühlweg in Unterschefflenz, erzählte seinem Klassenkameraden, dem Schreinermeister und Restaurator Wolfgang Bender, von der Türe des geerbten Hauses, die aber inzwischen verschollen war. Ernsts Tante allerdings wusste, dass Werner Haas vom Geschichts- und Museumsverein Mosbach die Türe Ende der 1960er-Jahre gekauft hatte. Sie sei dann im Haus Kickelhain in Mosbach aufbewahrt worden. Später sei sie, so die Tante, in ein Freilichtmuseum gekommen; wie, das ist bisher ungeklärt.

Der Schlussstein über der Türe verrät, dass er im Jahr 1788 eingesetzt wurde. Demnach dürfte auch die Türe aus dieser Zeit stammen. Die Initialen I M K beziehen sich auf den Namen des Erbauers, Johann Martin Kniel. Seine Frau war Katharina Elisabehta, geb. Baier. Die beiden Tauben mit dem Herz in der Mitte symbolisieren ein harmonisches Eheleben. Beim Stöbern auf dem Speicher fand Alexander Ernst im Jahr 2019 ein altes Schwarz-Weiß-Foto, das eindeutig den Eingang des Hauses mit der verschollenen Tür zeigte. Nun war das Interesse geweckt, wusste man jetzt ja, wonach man suchen musste. Aber sowohl die Suche in den Museen in Gottersdorf als auch die in Wackershofen führte zu keinem Ergebnis.

Hintergrund Ein Blick hinter die Tür Alexander Ernst und Wolfgang Bender fanden die gesuchte Haustür aus dem Mühlweg, die vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, in einer Ausstellung in Gottersdorf, die unter dem Motto "Holzkunst" steht. Dort ist die Tür im Original zu bewundern, Ernsts Haus ziert nun eine Replik. Die interessante Geschichte, die sich [+] Lesen Sie mehr Ein Blick hinter die Tür Alexander Ernst und Wolfgang Bender fanden die gesuchte Haustür aus dem Mühlweg, die vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, in einer Ausstellung in Gottersdorf, die unter dem Motto "Holzkunst" steht. Dort ist die Tür im Original zu bewundern, Ernsts Haus ziert nun eine Replik. Die interessante Geschichte, die sich hinter dieser Tür auftut, ist sicher kein Einzelfall. Gerne will die RNZ noch ein paar weitere Türen öffnen, sucht daher nach "besonderen Haustüren", hinter denen eine ähnlich erzählenswerte Geschichte steckt wie hinter der aus Unterschefflenz. Wer also einen Hauseingang mit ganz eigener Geschichte kennt, der kann sich gerne bei der Mosbacher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung in Gartenweg melden (Gartenweg 9 in Mosbach, Tel.: 06261/93227165). Alternativ lässt sich auch erst mal ein Foto der besonderen Haustür oder ein Hinweis zu ihrer Geschichte per E-Mail an red-mosbach@rnz.de schicken. Wir freuen uns auf den etwas anderen Blick hinter die Türen.

[-] Weniger anzeigen

Bender zeigte dann das Türbild einem ebenfalls an alten Gegenständen interessierten Freund, Sven Göbel in Oberschefflenz. Der erinnerte sich, die Tür in Gottersdorf gesehen zu haben, allerdings nicht im eigentlichen Museum, sondern in dem daneben stehenden Großbauernhaus Schüßler, in dessen Speicher eine Ausstellung unter dem Motto "Holzkunst" zu sehen ist.

Ernst und Bender begaben sich daraufhin erneut nach Gottersdorf, verglichen das Bild mit dem Gegenstand und vermaßen diesen sorgfältig. Ein mit Schreibmaschine geschriebener Zettel an dem Objekt verriet auch dessen Herkunft. Jetzt war klar: Das war die gesuchte Türe. Nun hätten die Beiden sie gern dem Museum abgekauft, um sie nach einer Restauration wieder in das Haus in Unterschefflenz einbauen zu können. Aber die Museumsleitung war nicht bereit, die Türe herauszugeben. Immerhin erlaubte sie, davon einen Abguss zu machen. Dieser diente als Vorlage für eine Kopie, die nun anstelle des Originals in das Haus im Mühlweg eingebaut werden sollte.

Restaurator Bender übernahm die mühevolle und ihm bisher nicht vertraute Aufgabe des Schnitzens. Im Frühjahr 2020 wurde das Eichenholz gekauft, und in unzähligen Arbeitsstunden schuf Bender ein genaues Abbild der alten Türe. Am 9. Juli wurde sie eingebaut. Stilistisch passt sie in die Entstehungszeit, enthält sie doch Elemente des Barock, des Rokoko und des Klassizismus. Die Portraits im Profil stellen das Erbauer-Ehepaar dar. Alexander Ernst hat daraufhin eine Informationstafel mit Bildern, auch der alten Türe, erstellen lassen, die demnächst vor dem Haus aufgestellt werden soll, um für Passanten Auskunft über die interessante Geschichte des Hauseingangs zu geben.