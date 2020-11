Mosbach. (brw) Quarantäne kann einen in Corona-Zeiten unvermittelt und aus heiterem Himmel treffen. Am Montagmorgen sah noch alles wie immer aus. Am Abend kam dann ein Familienmitglied mit Nebenhöhlenkatarrh und abgeschlagen nach Hause. Normalerweise würde man jetzt die vertraute Routine anlaufen lassen: Griff in die Hausapotheke und Einlassen des Erkältungsbades. Sensibilisiert durch die aktuelle Lage, begibt man sich nach hausärztlicher Rücksprache am nächsten Morgen zum Corona-Test. Danach beginnt das Warten und bei jedem Klingeln des Telefons zuckt man ein bisschen zusammen.

Sicherheitshalber wurde der "Verdachtsfall" schon vor dem Test von den übrigen Familienmitgliedern separiert und von Tisch und Bett getrennt, sowie sämtliche Verabredungen für die nächsten Tage abgesagt. Schließlich ist bekannt, dass die Infektionsschwere bei Covid-19 stark von der "Viruslast" abhängt, das heißt, wie viele Viren jemand abbekommen hat.

Gemeinsame Mahlzeiten und ein gemeinsames Schlafzimmer sind alles andere als förderlich. Also erfolgt der hektische Umzug in ein ehemaliges Kinderzimmer. Auch das Gästebad erfährt eine neue Bestimmung. Die Trennung ist konsequent und radikal, von frischen Handtüchern und Seife bis hin zum separaten Mülleimer. Als die Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Küchenrollen aus dem Keller geholt werden, geht es auf Mitternacht zu. Und dann hat man Zeit, darüber nachzugrübeln, wie schlimm es im Falle eines Falles werden könnte.

Unverzichtbare Hilfsmittel für Quarantäne.

Tröstlich, wenn Freunde und Nachbarn am nächsten Tag anrufen und schon bevor man das Ergebnis erfährt, anbieten, den Einkauf zu übernehmen. Am Tag nach dem Test kommt dann spätabends das positive Ergebnis. Trotz aller vorausschauender Vorbereitung trifft einen die Botschaft dann doch mit voller Wucht.

Denn die Selbsterforschung nach möglichen Risikokontakten hat nichts wirklich Verdächtiges in Erinnerung gerufen. Und nun nimmt die Hilfsbereitschaft in der näheren Nachbarschaft noch zu. Es lässt sich nicht verheimlichen, dass das Virus einen jetzt auch getroffen hat. Sei es, weil man an der Haustür immer mit Mundschutz erscheint, oder weil die Einkaufenden die Taschen nach einem kurzen Klingeln vor der Türschwelle abstellen und dann schnell den Rückweg antreten.

Aber spätestens, wenn das Personal des Ordnungsamtes seinen Kontrollgang macht, ist klar, was los ist. Umso mehr tut einem aber der enorme Zuspruch von außen gut.

Wohl dem, der in dieser Situation etwas mehr Platz zur Verfügung hat. Im eigenen Haus kann man sich zum Beispiel Ober- und Untergeschoss aufteilen. Schwierig wird es nur mit Herd und Kühlschrank. Derjenige, der keine Symptome aufweist, hat wieder die exklusive Herd- und Kühlschrankgewalt.

Nun kommt noch der innerhäusliche "Lieferservice" dazu, der darin besteht, das fertige Gericht vor der Kinderzimmertür abzustellen. Die letzte Bastion der Selbstversorgung des Isolierten ist die Zubereitung von Kaffee, denn inzwischen ähnelt die Ausstattung des Kinderzimmers dem einer Pensionsunterkunft.

Sinn der Trennung ist es, den noch ungetesteten Partner vor einer Ansteckung zu schützen. Dieser gilt als Kontaktperson ersten Grades und für ihn/sie ist ebenfalls Quarantäne angeordnet.

Gehört man zu denjenigen, die glücklicherweise einen relativ milden Verlauf von Covid-19 haben, kommt nach dem anfänglichen Schrecken die Versuchung, eine To-do-Liste mit Aufgaben anzulegen, die man im täglichen Einerlei womöglich immer wieder auf die lange Bank geschoben hat. Wie etwa ein Fotobuch vom letzten Urlaub erstellen, endlich den Hosensaum einer Jeans anzunähen oder die ungeliebte Ablage anzugehen. Und nie wurden lokale und überregionale Zeitungen ausführlicher gelesen.

Purer Luxus ist jetzt ein Garten, in den man sich an den letzten schönen Herbsttagen hinaussetzen oder sogar, falls es das gesundheitliche Befinden erlaubt, die letzten liegen gebliebenen Arbeiten vor dem Winter erledigen kann. Das verschafft Ablenkung und schließlich hat einen das Leben bisher gelehrt, dass frische Luft bei Infekten eher gut ist.

So merkwürdig es klingen mag, lässt sich der vorübergehende Zustand der häuslichen Trennung erst wieder auflösen, als beim anderen der Corona-Test ebenfalls positiv ausgefallen ist. Die Quarantäne geht also weiter ...