Mosbach. (cao) Wegen des vorsätzlichen und unerlaubten Führens von Schusswaffen musste sich heute der ehemalige Elitesoldat Andre S. vor dem Mosbacher Amtsgericht verantworten. Nach knapp sechsstündiger Verhandlung wurde der Gründer des rechtsgerichteten Netzwerks "Uniter", das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt.

Richterin Saskia Merkel sah es nach der Aussage von drei Zeugen und einem Sachverständigen als erwiesen an, dass der 35-Jährige im Sommer 2018 ein weder angemeldetes noch genehmigtes Schießtraining auf dem Gelände des Trainingscenters Retten und Helfen (TCRH) in Neckarelz initiiert und dazu fünf Softair-Gewehre mitgebracht hatte (die RNZ berichtete mehrfach). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Björn Hering kritisierte die Urteilsbegründung im Anschluss als "grundlegend Fehlerhaft". In Absprache mit seinem Mandanten, der zum Prozess nicht erschienen war, wolle er nun überlegen, "ob wir in Revision gehen".

Update: Mittwoch, 10. März 2021, 17 Uhr

Illegales Schießtraining auf ehemaligem Kasernengelände

Ein 37-jähriger Teilnehmer wurde nun freigesprochen.

Heilbronn. (guz) Laut einem Bericht des "Stern" soll der umstrittene, aber nicht verbotene Verein "Uniter" im vergangenen Jahr auch in Heilbronn Schießübungen mit paramilitärischem Charakter veranstaltet haben, die auch "Zivilisten ohne besondere Vorkenntnis" offenstanden. Der in Stuttgart eingetragene Verein hat vorwiegend Bundeswehr(elite)soldaten, Polizisten und Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten als Mitglieder und stand wiederholt im Verdacht, Teil eines waffenaffinen, rechtsradikalen Netzwerks zu sein.

Wie der "Stern" in seiner heute erschienenen Ausgabe berichtet, soll es sich bei den Treffen in Heilbronn um Übungen in der Gruppe und aus der Deckung sowie einen Kurs im "Reaktions-Schießen" gehandelt haben, die am 30. Juni und 1. Juli 2018 durchgeführt wurden. An denselben beiden Tagen waren "Uniter"-Mitglieder auch im 30 Kilometer entfernten Mosbach zugange. Dort hatte ein privates Unternehmen ein Teil des Areals der ehemaligen Neckartalkaserne in Neckarelz gemietet, vorgeblich um in dem dort zu Trainingszwecken angelegten Trümmerfeld Ersthelfer zu schulen. Im Dezember 2018 hatte dann erstmals die "taz" berichtet, dass unter den Übungsteilnehmern auch mehrere "Uniter"-Mitglieder gewesen sein sollen und dass wohl auch scharfe Waffen getragen wurden. Eine Genehmigung der Mosbacher Behörden gab es dafür nicht, nachgewiesen werden konnte der Vorwurf allerdings auch nicht.

Behörden ist nichts bekannt

Laut Stern hat auch die Waffenbehörden der Stadt und des Landkreises Heilbronn keine solche Schießübung in Heilbronn genehmigt. Anfragen der RNZ konnten am Mittwochabend nicht abschließend beantworten werden. Das Heilbronner Polizeipräsidium hat nun seinerseits beim Landeskriminalamt in Stuttgart angefragt, da der Fall den Behörden in Heilbronn bislang nicht bekannt war. Zu einer möglichen Beteiligung Heilbronner Beamter an den Übungen sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der RNZ, dazu sei "schlichtweg nichts bekannt, aber wir gehen auch nicht von einer Beteiligung aus." Wo eine solche Übung stattgefunden haben könnte, sei unklar, ebenso, inwieweit es um waffenrechtliche Verstöße gehe. Das sei angesichts fehlender Beweismittel oder Zeugenaussagen schwer zu beurteilen, sagte der Polizeisprecher - sowohl in Mosbach als auch in Heilbronn.

Update: Montag, 1. Februar 2021

Angeklagter mit Einspruch erfolgreich

Illegales Schießtraining auf ehemaligem Kasernengelände: 29-jähriger Teilnehmer freigesprochen - Zeugen ungehört entlassen

Mosbach. (cao) Gegen den Strafbefehl hatte Julian S. Einspruch eingelegt: 2400 Euro sollte der Stabsunteroffizier ursprünglich wegen fahrlässigen und unerlaubten Führens einer Schusswaffe bezahlen. Nach rund einstündiger Verhandlung vor dem Mosbacher Amtsgericht sprach Strafrichterin Angela Haaß den 29-Jährigen am Montag frei.

Eigentlich waren sieben Zeugen und ein Sachverständiger zur gestrigen Hauptverhandlung geladen. Doch nach der Einlassung des Angeklagten sahen die Richterin, die Staatsanwaltschaft sowie Verteidiger Thomas Maurer deren Aussagen als nicht mehr relevant an. Sie wurden ungehört entlassen. Denn Julian S. gab gleich zu Beginn der Verhandlung zu, im Juni 2018 an einem vom Verein "Uniter" organisierten Schießtraining auf dem Gelände des Trainingscenters Retten und Helfen teilgenommen zu haben . Dabei habe er auch mit einem Softair-Gewehr trainiert und "Plastikkügelchen verschossen", sagte er.

Dass er dafür allerdings eine waffenrechtliche Erlaubnis hätte haben müssen, sei ihm nicht bewusst gewesen. "Der Kurs wurde öffentlich beworben, jeder konnte sich anmelden. Ich bin als Kunde davon ausgegangen, dass alles mit rechten Dingen vor sich geht", betonte der Bundeswehrsoldat. Dieser Eindruck habe sich auch vor Ort, nach seiner Ankunft auf dem ehemaligen Kasernengelände in Neckarelz, nicht geändert: "Alles wirkte offiziell und keinesfalls verboten, niemand hat sich versteckt oder das Training geheim gehalten." Da er selbst keine Softair-Waffe besitzt, sei ihm eine gestellt worden. Mit Waffen habe er sich als Altenpfleger damals nicht ausgekannt. "Zur Bundeswehr kam ich erst später." Zudem habe "Uniter" als gemeinnütziger Verein einen seriösen Eindruck vermittelt. Mittlerweile sei er aus der rechtsgerichteten Vereinigung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ausgetreten.

"Es geht um die Frage, ob hier die Schwelle zur Fahrlässigkeit überschritten wurde oder nicht", fasste Richterin Haaß den rechtlichen Kontext zusammen. Während die Staatsanwaltschaft die Sorgfaltspflicht vernachlässigt sah – "er hätte sich einer waffenrechtlichen Genehmigung versichern müssen" – und eine Strafe von 30 Tagessätzen à 70 Euro forderte, verlangte Verteidiger Mauerer Freispruch für seinen Mandaten.

Der Angeklagte habe eine nach außen hin seriös wirkende Veranstaltung gebucht, erklärte Richterin Haaß in ihrer Urteilsbegründung. Ohne Weiteres hätte er nicht nachvollziehen können, dass keine waffenrechtliche Genehmigung vorlag. "Wer hätte ihm das vor Ort auch schon gesagt?", entschied die Richterin zugunsten des Angeklagten.

Update: Montag, 18. Januar 2021

Blendgranate im Schlafzimmer versteckt

Wegen illegalem Schießtraining auf ehemaligem Kasernengelände wurde ein 35-Jähriger nun zu einer Geldstrafe verurteilt.

Mosbach. (cao) Nach rund dreistündiger Verhandlung vor dem Mosbacher Amtsgericht sah Strafrichterin Angela Haaß die Tatvorwürfe als erwiesen an: Wegen Beihilfe beim Verstoß gegen das Waffengesetz sowie wegen des Besitzes einer Blendgranate und mehrer Rauch- und Nebelkartuschen verurteilte sie den Angeklagten Fabian W. zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 40 Euro.

Dem ehemaligen KSK-Soldaten aus Calw wurde zur Last gelegt, mit seiner Firma zwischen 29. Juni und 1. Juli 2018 einen Lehrgang auf dem Gelände des Trainingscenters Retten und Helfen (TCRH) in Neckarelz organisiert, aber nicht ordnungsgemäß angemeldet zu haben. So sei das Seminar, an dem sich mehrere Mitglieder des umstrittenen Vereins "Uniter" beteiligten, nur als medizinische Fortbildung beim TCRH deklariert worden, ohne dabei das geplante Schießtraining zu erwähnen und eine Erlaubnis dafür einzuholen. Der 35-jährige Angeklagte habe es versäumt, als Verantwortlicher des Lehrgangs eine Genehmigung für das Führen der verwendeten Softair-Waffen durch die Kursteilnehmer bei den entsprechenden Behörden zu beantragen, betonte die Staatsanwaltschaft.

In der Hauptverhandlung "korrigierte" der Angeklagte seine ursprüngliche Aussage gegenüber der Polizei, von dem Schießtraining nichts gewusst zu haben. Damals sei er von dem Beamten falsch verstanden worden. Er habe das Schießtraining zwar gemeinsam mit André S. geplant, gab er zu. Jedoch sei ihm von dem Gründer des rechtsgerichteten und mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachteten Vereins "Uniter" versichert worden, "dass dabei nur die Handhabung der Waffen trainiert und keine Übungen zum Angriffsschießen durchgeführt werden". Als ihm die paramilitärischen und deshalb verbotenen Übungen aufgefallen seien, habe er den Lehrgang sofort abgebrochen. Aus dem Verein sei er mittlerweile ausgetreten.

Die Softair-Waffen seien zwar legal zu erwerben, das Führen und Nutzen dieser ohne Genehmigung aber nur auf dem eigenen Grundstück erlaubt, erklärte ein Gutachter dem Gericht. Nach der Aussage mehrerer Zeugen war für Richterin Haaß klar, dass Fabian W. absichtlich niemanden über das geplante Schießtraining informiert habe, weil absehbar gewesen sei, dass dieses nicht genehmigt werden würde.

Die Blendgranate sowie fünf Nebel- und drei Rauchkartuschen wurden im Zuge der Ermittlungen zum Schießtraining bei einer Hausdurchsuchung im Schlafzimmer des ehemaligen KSK-Soldaten gefunden. Wie ein Gutachter des Landeskriminalamtes erklärte, handele es sich dabei um Bundeswehrbestände, die nicht im Handel vertrieben werden: "Sowohl die Blendgranate als auch die Nebel- und Rauchkartuschen fallen unter das Sprengstoffgesetz." Der Angeklagte gab an, diese von einem TCRH-Verantwortlichen erhalten zu haben, um diese zu vernichten. "Das habe ich versäumt", so der 35-Jährige. Für das Gericht war nicht abschließend zu klären, ob es sich bei den gefunden Sprengsätzen tatsächlich um jene handele, die dem Angeklagten vom TCRH übergeben wurden. "Es sieht eher nicht danach aus. Aber das ist für den Tatbestand des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auch irrelevant", so die Richterin, die in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft folge.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob man in Revision gehen wolle, "werden wir noch überlegen", sagte Verteidiger Dr. Michael Schneider nach der Urteilsverkündung.

Update: Montag, 14. Dezember 2020

Schießtraining beschäftigt das Amtsgericht

Sechs Männer stehen wegen unerlaubter Übungen in Mosbach vor Gericht.

Mosbach. (schat/sta) Entmilitarisiert ist das Areal der ehemaligen Neckartalkaserne in Neckarelz schon seit vielen Jahren. Nach dem Abzug der Bundeswehr hat sich inzwischen auch das Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) unter Regie des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) auf dem Hardberg etabliert. Und auf deren Übungsflächen trainierten im Juni 2018 offenbar auch mehrere Männer in einer Art und Weise, die in der Folge auch die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Mosbach beschäftigten.

"Den Angeklagten wird zur Last gelegt, sie hätten im Rahmen eines Schießtrainings ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis die Gewalt über Softairwaffen ausgeübt", heißt es in einer Pressemitteilung des Amtsgerichts. Gegen bereits erlassene Strafbefehle haben die sechs Beschuldigten Einspruch eingelegt, wodurch sich nun zunächst zwei der Männer Ende November bzw. Anfang Dezember in Mosbach vor dem Gericht erklären müssen. Die Strafbefehle in Form von Geldstrafen zwischen 30 und 80 Tagessätzen – waren wegen "fahrlässigen unerlaubten Führens einer Schusswaffe" erlassen worden, in einem Fall kam noch ein "vorsätzlicher Erwerb und Besitz verbotener Waffen" hinzu.

Zum Hintergrund: Im Juni 2018 sollen sich die Männer, die als Teilnehmer einer medizinischen Fortbildung angemeldet waren, von der Gruppe gelöst und ein Schießtraining mit Softair-Waffen auf dem TCRH-Gelände absolviert haben, die offenbar als "Eignungsfeststellungsprüfung" deklariert wurde. Eine Genehmigung für eine solche Übung gab es nicht, die Männer (die dem umstrittenen Verein "Uniter" zugeordnet werden, der mittlerweile Verdachtsfall für den Verfassungsschutz ist) und auch der Organisator der angemeldeten Veranstaltung wurden, so die Auskunft von BRH-Verantwortlichen, nach Bekanntwerden der Vorgänge des Geländes verwiesen. Überdies waren die Vorfälle dem Innenministerium mitgeteilt worden. Später gab es in diesem Zusammenhang auch Abgeordnetenanfragen im Landtag, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, in deren Rahmen auch Wohnungsdurchsungen stattfanden. Bei einem der Angeklagten fanden die Ermittler explosionsgefährliche Stoffe, die ohne Erlaubnis in der Wohnungen gelagert worden waren.

In den öffentlichen Verhandlungen am Amtsgericht (23. November und 7. Dezember) werden nun zunächst die Einsprüche von zwei Angeklagten betrachtet. Für die Einwendungen der vier weiteren Beschuldigten sind noch keine Verhandlungstermine bekannt.

Update: Mittwoch, 21. Oktober 2020

"Schießübungen" haben Nachspiel

Staatsanwaltschaft Mosbach veranlasst Hausdurchsuchungen

Mosbach. (rnz) Der Vorfall war höchst unerfreulich – und den Verantwortlichen des Trainings- und Rettungscenters (TCRH) Mosbach auch höchst unangenehm. Im Sommer 2018 hatte man eine Gruppe vom Trainingsgelände auf dem ehemaligen Kasernenareal am Hardberg verwiesen, nachdem deutlich geworden war, dass diese Gruppe dort paramilitärische Übungen absolvierte.

Ein früherer Bundeswehrsoldat aus dem Stuttgarter Raum hatte – als Gründungsmitglied des umstrittenen Vereins "Uniter" – die Einheiten, die auch Schießübungen beinhaltet haben sollen, organisiert. Aufgrund verschiedener Presseberichte nahm im Nachgang die Staatsanwaltschaft Mosbach die Ermittlungen gegen den ehemaligen Soldaten auf. Dieser Tage ließ man in diesem Zusammenhang mehrere Gebäude in insgesamt fünf Bundesländern durchsuchen.

Dabei beschlagnahmten die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft sogenannte Softairwaffen und etliche dazugehörige Munitionsmagazine. Bundesweit wurden fünf Objekte bei insgesamt vier Personen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz sowie Hessen durchsucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen illegalerweise im Juni 2018 bei Gefechtsübungen von Zivilisten benutzt wurden, bei denen die Männer offenbar in Häuser- und Nahkampftechniken ausgebildet werden sollten.

Das Führen von Softairwaffen ist auf privatem Grund nicht verboten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Genehmigung des Grundeigentümers vorliegt. Das ist laut Auskunft von Staatsanwalt Florian Sommer beim Training in Mosbach nicht der Fall gewesen. Die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen seien nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ob und in welcher Form diese dann möglicherweise in einer Anklage vor dem Gericht in Mosbach münden, könne die Staatsanwaltschaft Mosbach derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Die Ermittlungen dauern jedenfalls an.

Update: Freitag, 7. Februar 2020