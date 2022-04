Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Während im Bundestag in den vergangenen Tagen eine allgemeine Impfpflicht scheiterte und eine Teilimpfpflicht für Menschen ab einem bestimmten Alter diskutiert wurde, ist man bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht schon beim nächsten Schritt angekommen. Sie gilt seit dem 16. März. Bis zum 15. März mussten Einrichtungen die Mitarbeiter bei den Gesundheitsämtern melden, die weder geimpft noch genesen sind, oder bei deren Impfzertifikaten Zweifel an der Richtigkeit besteht.

17.052 Beschäftigte betrifft diese Regelung in Baden-Württemberg – sie sind nicht gegen das Coronavirus geimpft und nicht davon genesen. Eine von ihnen ist Anika Schmidt. Schmidt lebt in Elztal, sie ist Krankenschwester in einem Heidelberger Krankenhaus. Das Bemerkenswerte: Anika Schmidt, das ist kein Pseudonym. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin steht zu ihrer Meinung, steht dazu, auch ohne Impfung Patienten schützen zu wollen.

Anika Schmidt. ​Foto: Stephanie Kern

Im Dezember hatte Anika Schmidt selbst Corona. "Ich war einfach ziemlich krank", erzählt sie. Die Krankheit verharmlosen möchte sie nicht. Auch Mann und Sohn hatten sich mit Covid infiziert. Fieber, Husten, Erschöpfung, so beschreibt Anika Schmidt ihre Symptome, ihr Sohn hatte "fast nichts". Impfen möchte sie sich (trotzdem) nicht lassen. "Die Risiken einer Nebenwirkung bewerte ich höher als das Risiko einer erneuten Infektion." Das seien ihre persönlichen Gründe. Deshalb nun "aussortiert" zu werden, empfindet sie als ungerecht. "Wir sind gutes Fachpersonal, wir arbeiten seit zwei Jahren unter schlimmen Umständen, zuerst wurden wir beklatscht – und nun sollen wir aussortiert werden?", sagt Schmidt. Sie ist der Meinung: "Jeder muss für sich selbst über eine Impfung entscheiden und das Risiko selbst abwägen dürfen."

Deshalb engagiert sich Anika Schmidt in der Initiative "Klinikpersonal steht auf". Mehr als 6300 Unterschriften haben sie gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gesammelt und diese Unterschriften Ministerpräsident Winfried Kretschmann übergeben. "Er sagte uns dann, dass er dafür nicht zuständig sei", so Schmidt. Diese Reaktion habe sie schockiert. "Wo bleibt das Gespräch mit uns?"

Da der Genesenenstatus vom Robert-Koch-Institut auf drei Monate verkürzt wurde, gilt Anika Schmidt als nicht immunisiert. Und wartet täglich auf Post vom Gesundheitsamt. "Mir geht es schlecht damit, denn ich weiß nicht was kommt." Werden die erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt oder wird keine Impfserie begonnen, richtet sich das Vorgehen des Gesundheitsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis nach dem Handlungsleitfaden des Sozialministeriums für die Gesundheitsämter zum Gesetz zur Stärkung der Impfprävention.

Aus diesem Leitfaden geht hervor, dass das Sozialministerium zunächst ein Bußgeld für angemessen hält. Dieses kann bis zu 2500 Euro betragen. "Daran wird sich das Gesundheitsamt orientieren und auf jeden Fall mit größtmöglichem Augenmaß vorgehen", informierte das Landratsamt im Neckar-Odenwald-Kreis dieser Tage.

Um selbst Gewissheit zu bekommen, hat Anika Schmidt ihren Antikörperwert bestimmen lassen, laut ihrer Aussage ist er hoch. Sie arbeitet in der Klinik mit FFP2-Maske, geht täglich zum Test ins Testzentrum. "Warum dürfen Geimpfte sich selbst testen, wo doch inzwischen klar ist, dass sie sich auch anstecken und auch andere anstecken können?" Anika Schmidt hat Corona selbst durchlebt, sie weiß, dass es schwere Verläufe geben kann – auch bei Menschen, die nicht per se Risikopatienten sind.

Forderungen hatten die Unterzeichnenden des Briefs an Winfried Kretschmann auch gestellt. Zuoberst die Aussetzung der Impfpflicht im Gesundheitssektor. Aber auch Grundlegendes wie mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen und die Förderung der Ausbildung, die Anerkennung von Antikörperspiegeln und T-Helfer-Zellen als gängigen medizinischen Standard. Das werde auch bei anderen Infektionskrankheiten, wie etwa Masern so praktiziert. "Außerdem sollen Wirkung und Nebenwirkung der Impfung besser erfasst werden. Nur so vervollständigt sich der Beipackzettel", meint Anika Schmidt. Auch die Darstellung einer Genesenquote und differenziertere Daten zum Beispiel zur Schwere der Infektion nach Vorerkrankungen, zu Altersgruppen, Risikofaktoren sowie Impfnebenwirkungen werden im Brief gefordert. "Wir wollen wieder qualitativ hochwertige Arbeit leisten, aber wo bleibt die Qualität, wenn alleine in Baden-Württemberg 17.000 nicht mehr arbeiten?", meint Schmidt.

Wie es weitergeht, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht in ein Betretungsverbot mündet, weiß die Krankenschwester noch nicht. "Ich habe keinen Plan B." Sie sagt: "Ich mache meinen Beruf mit Herzblut und Leidenschaft."

Inzwischen hat übrigens doch noch das Sozialministerium auf den Brief und die Unterschriftenliste reagiert und Anika Schmidt geantwortet, wie sie berichtet. Auf die Forderungen sei man in Stuttgart aber leider nicht eingegangen. Der nächste Schritt bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht steht bei Anika Schmidt noch aus. In welche Richtung er sie führt, weiß sie noch nicht.