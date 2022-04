Zur neunten überparteilichen Ukraine-Mahnwache kam man am Samstag auf dem Château-Thierry-Platz zusammen. Foto: Peter Lahr

Mosbach. (lah) Kollektive Tagebuchprojekte standen am Samstagmittag im Mittelpunkt der neunten überparteilichen Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine. Gut 50 Teilnehmer konnten die beiden bündnisgrünen Organisatoren Lena-Marie Dold und Arno Meuter begrüßen. Den Bogen in die Vergangenheit schlug der ebenfalls bündnisgrüne Kreisvorsitzende Andreas Klaffke, der an die Flucht seines damals 14-jährigen Vaters gemahnte.

"Wir kennen Tagebücher als Dokumentationswerkzeug unmenschlicher Ereignisse", erklärte Lena-Marie Dold und verwies auf das Tagebuch der Anne Frank. Heute dagegen trügen mehrere Menschen auf der Flucht aus der Ukraine ihre Erfahrungen in einem kollektiven Tagebuch zusammen. Acht vorgelesene Einträge verdeutlichten die Lebensrealität vieler betroffener Menschen. "Wir sind in Sicherheit, aber unser Haus ist niedergebrannt. … Aber jedes Mal, wenn jemand die Tür zuschlägt oder die Waschmaschine ein Geräusch macht, erschrecken wir heftig. Wir werden nicht mehr dieselben sein", schrieb etwa Karina am 16. März.

Auch Andreas Klaffke sprach die Langzeitfolgen eines Krieges an: "Das Leid der Opfer geht weiter, häufig unbeachtet, oft ein Leben lang und manchmal darüber hinaus." 14 Jahre war sein Vater 1945, als er mit einem letzten Zug von Polen nach Westen fliehen konnte. 14 Jahre seien heute die Schülerinnen und Schüler seiner 8. Klasse. Für den Redner war eines klar: "Menschen sollen einfach nur Menschen sein dürfen." Weder Krieger noch Verfügungsmasse für den Krieg.

Den heute 14-Jährigen stehe es einfach zu, ein Leben mit scheinbar banalen Nöten zu führen. Putin dagegen versuche, die ukrainische Gesellschaft physisch und seelisch zu zerstören, er vergifte das Zusammenleben der Völker auf lange Sicht. Am Ende der Mahnwache spendeten zahlreiche Teilnehmer für die ukrainische Hilfsorganisation Vostok SOS mit der deutschen Partnerorganisation Libereco.