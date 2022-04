Mosbach. (lah) "Wir wollen, dass wieder Frieden herrscht. Festklänge statt Sirenen, freudige Menschen am Tisch statt in Bunkern, Hoffnung statt Trauer." Mit diesen Worten begrüßte die bündnisgrüne Kreisrätin und Mitorganisatorin Lena-Marie Dold am Karsamstag gut 80 Menschen zur überparteilichen Ukraine-Mahnwache auf dem Château-Thierry-Platz. Mit Redebeiträgen unterstützten Luise Reiland vom Asylkreis Neckarelz, Clownin Rosi Scherer und OB Michael Jann die Versammlung. "Die Clownin möchte weinen", gab Rosi Scherer unumwunden zu. Sind all die Hoffnungen auf ein friedliches Leben ohne Waffen durch Putins Krieg obsolet geworden? "War der Glaube so verkehrt?", fragte sich die Clownin und deutete an, wie man trotz allem die Welt zu einem besseren Ort machen könne: "Mit einem Lachen, einer Hand und einem freundlichen Wort."

Es gebe in seinem Leben vier Dinge, von denen er bisher geglaubt habe, sie würden nie eintreten, erklärte OB Jann. Neben der deutschen Wiedervereinigung, dem Jugoslawien-Krieg und der Corona-Pandemie sei es nun der "Angriffs- und Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine" mitsamt Gräueltaten außerhalb seiner Vorstellungskraft. Ein Dankeschön schickte Jann an alle, die sich vor Ort für die Flüchtlinge engagierten. Derzeit befänden sich in Mosbach 248 geflüchtete Personen aus der Ukraine. Das seien etwa 30 Prozent der Personen, die im Landkreis Zuflucht gefunden hätten. Die enorme Hilfsbereitschaft zeige sich etwa daran, dass derzeit 174 Menschen in privaten Unterkünften lebten. Unter 18 Jahren seien 120 Personen, man brauche alternative Konzepte bei deren Betreuung.

Sind schwere Waffen die beste humanitäre Hilfe, wie kürzlich eine ukrainische Politikerin sagte? Die Mahnwache in der Karwoche offenbarte Luise Reiland ein großes Dilemma. Die Vertreterin der katholischen Kirche gemahnte an das Jesus-Wort "Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen." Angesichts der neuen Realpolitik, die mit militärischer Stärke die gefährdete Demokratie in der Ukraine und Europa zu verteidigen suche, müssten alle Friedensbewegte um neue, klare Standpunkte ringen. "Unvorstellbar" sei derzeit ein häufig benutztes Wort. Unvorstellbar sei der Krieg in Europa. Aber unvorstellbar sei vor rund 2000 Jahren auch gewesen, dass einer, der tot war, wieder lebt.

"Er lebte eng mit seiner Familie zusammen, hatte einen Schäferhund, liebte Motorräder, machte Yoga und las gerne." Mit einem Nachruf an den in Irpin getöteten Pavlo Lee gab Mit-Organisator Arno Meuter, Mitglied des bündnisgrünen Kreisvorstands, einem der vielen Getöteten ein Gesicht. Der als Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Model und Komponist tätige Lee wurde nur 33 Jahre alt. Die Mahnwache endete mit einem Spendenaufruf. Bislang konnten 4200 Euro für die humanitäre Hilfsorganisation Vostok SOS gesammelt werden.