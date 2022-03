Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Ankunftszentrum an. Foto: dpa

Mosbach. (pm) Die Flüchtlingssituation von Menschen aus der Ukraine erfordere die Belebung ehrenamtlicher Hilfe, schreibt der Kreisverband Mosbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in einer Pressemitteilung. "Wir müssen dringend die nächsten Schritte beschreiten und brauchen in der bevorstehenden Zeit ganz sicher jeden Handgriff", betont DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek. Man müsse auf alles vorbereitet sein.

Neben geeigneten Unterkünften (eine Meldeplattform hat der Mosbacher Kreisverband bereits online unter www.tinyurl.com/2s4c92m4 eingerichtet) brauche es nun ehrenamtliche Hilfe, "sei es beim Aufbau, bei der Betreuung oder anderen möglichen Dingen, die im Zuge der Flüchtlingssituation anfallen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Zwar habe man beim Deutschen Roten Kreuz bereits eine breite Basis im Ehrenamt, so Blaschek. "Ohne unser Ehrenamt könnten wir gar nicht in dem heutigen Umfang den Menschen helfen." Doch sei es mit Blick auf die russische Invasion der Ukraine nun an der Zeit, "einen nächsten Schritt zu tun", betont der DRK-Kreisgeschäftsführer. Der Aufruf zur Unterstützung bei der Unterbringung in Akutfällen sei bereits ein sehr wichtiger und erfolgreicher Beitrag zum Gelingen gewesen. Nun müsse man dringend die nächsten Schritte beschreiten und brauche in der bevorstehenden Zeit jede mögliche Unterstützung.

Info: Interessierte Unterstützer werden gebeten, sich unter www.tinyurl.com/drkhelfer einzutragen.