Die Schulpflicht für ukrainische Kinder, die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet sind, gilt erst nach sechs Monaten. Unabhängig davon sollte Beschulung so schnell wie möglich erfolgen, meint Annette Vogel-Hrustic. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Mosbach. Seit 2017 ist Annette Vogel-Hrustic Integrationsbeauftragte der Stadt Mosbach. Nachdem sie in den vergangenen Jahren die Integration der 2015/16 Geflüchteten vorangetrieben hat, ist sie nun wieder verstärkt gefragt, um die Geflüchteten aus der Ukraine zu begleiten und aufzufangen. Im RNZ-Interview berichtet Vogel-Hrustic über private Unterbringung und Integration.

Was ist ihre Aufgabe?

Ich bin in der Stadtverwaltung Mosbach für alle Themen der Integration zuständig. Dabei versuche ich auch, alles zu bündeln: die Arbeit von Ehrenamtlichen, Anfragen von Betrieben und der Bevölkerung. Außerdem pflege ich die Netzwerke derer, die in der Integration tätig sind. Dabei zeigt sich jetzt: Viele Ehrenamtliche, die damals aktiv waren, kommen jetzt in der aktuellen Situation wieder auf uns zu.

Mehr als 100 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits in Mosbach untergekommen. Werden diese Menschen denn hierbleiben?

Das kann man noch nicht abschätzen. Aber viele dieser Menschen hoffen, dass sie zurückkehren können und dass dieser schreckliche Krieg endet. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt aber, dass viele Menschen doch hierbleiben. Sei es, weil es kein Zuhause mehr gibt oder weil sie sich hier gut integriert haben. Wie gesagt: Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schwer einzuschätzen.

Wie kommen Sie denn mit den Geflüchteten in Kontakt?

Zum einen, wenn die Menschen, die Geflüchtete aufgenommen haben, sich bei uns melden. Zudem kommen täglich neue Personen an, die untergebracht werden müssen. Die privaten Unterkünfte laufen über das DRK, ansonsten werden die Menschen über das Landratsamt in Wohnungen der vorläufigen Unterbringung einquartiert. Zum anderen ist es natürlich sehr wichtig, dass die Geflüchteten sich auch bei der Stadtverwaltung anmelden, damit dann wiederum beim Landratsamt Leistungen beantragt werden können. Außerdem ist das wichtig für alles, was die Integration angeht. Uns muss klar sein, dass Schule oder Sprachkurse die Schritte drei bis fünf sind. Jetzt müssen wir alle erst mal den Blick auf den Schritt eins richten, nämlich die Unterbringung dieser Geflüchteten.

In anderen Städten scheinen die Ämter mit der Anmeldung der Geflüchteten bereits überfordert. Wie sieht es da in Mosbach aus?

Wir raten generell allen Ankömmlingen, dass sie sich offiziell anmelden sollen. Für viele ist das wichtigste Argument, dass sie dann auch Leistungen bekommen. Denn viele haben kein Geld dabei. Und es ist auch für die Behörden wichtig, zu wissen, wer sich hier aufhält. Wie es sich bei anderen Verwaltungen verhält, kann ich natürlich nicht sagen. Aber auch unsere Behörden hier vor Ort sind sehr gefordert. Es braucht Ressourcen, um diese Anmeldungen zu bewältigen. Mosbach kann es derzeit noch leisten.

Was bedeutet es eigentlich, wenn man Geflüchtete privat bei sich aufnimmt?

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man eine gewisse Verantwortung und Verpflichtung eingeht. Diese Geflüchteten kennen sich hier nicht aus, und sie können sich auch nicht so gut verständigen; häufig gibt es sprachliche Barrieren. Wenn es darum geht, Kleinigkeiten im Alltag zu besprechen, reichen bruchstückhaftes Deutsch oder Englisch nicht. Dazu kommt die Unsicherheit: Niemand kann sagen, wie lange diese Menschen hier sind. Deshalb ist es wichtig, klar zu kommunizieren, wie lange man jemanden privat aufnehmen kann.

Gibt es denn schon Erfahrungen von Menschen, die Geflüchtete aufgenommen haben?

Ja, sehr positive sogar. Wir haben zum Beispiel von einem Mann gehört, dessen Familie gleich vier Geflüchtete aufgenommen hat. Gleich beim ersten Einkauf haben die Frauen ihm zu verstehen gegeben, dass sie zwar Gäste, aber keine Bittstellerinnen sein möchten. Es hat sich ein Geben und Nehmen entwickelt. Die Menschen, die kommen, wollen sich einbringen. Es mag schwierig für uns sein, diese Hilfe anzunehmen – es ist aber auch schwierig für die Geflüchteten, unsere Hilfe anzunehmen. Wenn es gut läuft, kann es eine Win-Win-Situation sein. Es gibt aber keine Garantie.

Geflüchteten ein Dach über dem Kopf zu geben, kann ja nur ein erster Schritt sein. Sie waren und sind erheblichen psychischen Belastungen ausgesetzt. Wie kann hier geholfen werden?

Das stimmt, die Menschen brauchen zuerst ein Dach über dem Kopf, Essen, Sicherheit. Alles, was psychische Unterstützung angeht, ist noch nicht wirklich aufgestellt. Dabei ist dieser psychologische Aspekt nicht zu unterschätzen. Die Menschen, die hierher kommen, haben unter Umständen ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Die Geflüchteten sind Frauen und Kinder. Sie müssen womöglich erleben, wie ihre Männer, Brüder, Söhne oder Cousins in Kriegshandlungen verwickelt werden. Umso schlimmer ist es, dass es noch keine professionellen Angebote gibt, um diese Menschen aufzufangen. Da empfinde ich die private Unterbringung auch tatsächlich als Vorteil. Denn da gibt es einen persönlichen Kontakt, vielleicht auch gemeinsame Unternehmungen. Das Zwischenmenschliche ist die große Chance, dass sich Beziehungen und Freundschaften entwickeln. Es bleibt aber natürlich eine Abwägungssache.

Bringt die Stadt denn Geflüchtete auch in Privatwohnungen unter?

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung bringt der Neckar-Odenwald-Kreis die Geflüchteten zunächst in angemieteten Wohnungen unter. Wenn wir bei der Stadt Wohnungen gemeldet bekommen, leiten wir diese Info an das Landratsamt weiter beziehungsweise auch an das DRK, weil dort privater Wohnraum vermittelt wird. Auch über Airbnb finden sich solche privaten Angebote.

Das heißt, irgendwann greifen Sie vielleicht doch auf Gästezimmer in Privatwohnungen zurück?

Die Stadt kommt bei der Anschlussunterbringung ins Spiel. Gästezimmer spielen da wohl eher eine untergeordnete Rolle. Ich finde es aber wahnsinnig toll, dass Leute privat aufgenommen werden. Allerdings kann die Stadt hierbei keinerlei Garantien geben – weder finanzieller Natur, noch was den zeitlichen Horizont angeht.

Zur Integration gehören ja auch Schule und Kindergarten. Wie schnell können ukrainische Kinder hier untergebracht werden?

Das wird eine riesige Herausforderung werden. Gerade die Kindergärten sind eigentlich jetzt schon voll. Beim Thema Schulbesuch ist es so, dass die Schulpflicht für Geflüchtete erst nach sechs Monaten eintritt. Unabhängig davon sollte unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Kindes beziehungsweise Jugendlichen ein Beschulungsangebot schnellstmöglich erfolgen, sofern der Wunsch besteht. Die Stadt ist mit den Schulen und dem geschäftsführenden Schulleiter im Gespräch, um die Voraussetzungen für weitere Vorbereitungsklassen zu schaffen. Dabei ist aber nicht alleine das Raumangebot, sondern die Zurverfügungstellung der notwendigen Lehrerressourcen von Bedeutung.