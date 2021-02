Von Jana Schnetz

Limbach.Jeden Tag machen die Fachkräfte des Limbacher ambulanten Pflegedienstes "Daheim leben" von Evelyn Gramlich und Enken Kirmse Dutzende Hausbesuche und sind hierfür im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Jeden Tag verbringen sie mit den Senioren zwischen acht Minuten und zwei Stunden Zeit. "Anders als stationäre Pflegeeinrichtungen wissen wir nicht, wer zu Besuch war oder wohin die noch mobilen Senioren gegangen sind", erklärt Geschäftsführerin Enken Kirmse gleich zu Beginn. Ihre Arbeit ist eine Gratwanderung zwischen Schützen und Betreuen.

Das Tragen von Mundschutz und Handschuhen bei infektiösen Krankheiten war schon immer ein Teil ihrer Arbeit, berichtet Kirmse, "nur nicht so standardisiert wie jetzt in der Corona-Pandemie." Neben dem Beachten der "AHA-Regeln" tragen die Mitarbeiter immer Handschuhe und FFP2-Maske sowie eine Schutzschürze bei körpernaher Pflege. Die Schutzausrüstung ziehen die Mitarbeiter vor dem Auto an bzw. aus und entsorgen die gebrauchte Kleidung in einer separaten Mülltüte.

Am Ende des Arbeitstags werden alle Tüten in einer Sammeltüte gesondert entsorgt und das Dienstauto mit Flächendesinfektion gereinigt. "Das ist alles mehr Aufwand. Wir haben viel Müll, aber für uns ist es keine Frage, dass wir das umsetzen und uns daran halten", fasst Kirmse zusammen. Auch hatte der Pflegedienst unter Mitarbeitern oder Kunden keine Infektion mit Covid-19 zu verzeichnen, was beweise, dass die Schutzkonzepte eingehalten würden. Dass jedoch die Betreuung der Senioren nur eingeschränkt möglich ist, betrachten die Geschäftsführerinnen mit Sorge.

Gramlich und Kirmse mussten entscheiden, wie sie mit der ständigen Gefahr der Ansteckung umgehen: "Im zweiten Lockdown haben wir das Betreuungsangebot zeitweise ausgesetzt, weil die Inzidenzwerte so hoch waren. Wir wollten in dieser Phase auch unsere Mitarbeiter schützen."

Doch die Angst einsam zu sterben, sei unter den Senioren ganz unabhängig von der Corona-Pandemie groß. "Das belastet einen psychisch sehr", gibt Kirmse zu bedenken. "Und es ist ein Zwiespalt, denn natürlich wollen die Angehörigen und wir als Pflegedienst die Senioren schützen", unterstreicht sie. "Die Betreuung kann man ein bis zwei Monate aussetzen, aber dann muss man den Betreuungsdienst wieder aufnehmen, denn die Senioren brauchen das und leiden sehr unter der aktuellen Situation", stellen Kirmse und Gramlich klar. Die beiden Geschäftsführerinnen haben deshalb ein Betreuungskonzept ausgearbeitet, das sie ab März umsetzen.

Von der Politik kamen seit Beginn der Pandemie keine Auflagen, wie und welche Tätigkeiten ambulante Pflegedienste bei den Kunden ausüben sollten. "Das liegt schon im eigenen Ermessen. Man muss sich selbst den Umgang überlegen", so Kirmse. Gerade die tägliche Arbeit am und mit dem Kunden würde sich einfacher gestalten, wenn auch die ambulanten Pflegekräfte geimpft werden würden, meinen Kirmse und Gramlich. Das mobile Impfteam des Landkreises impft derzeit nur die Bewohner und Pflegefachkräfte in den Heimen gegen das Coronavirus. Fachkräfte in der mobilen Pflege müssen sich einen Termin im Kreisimpfzentrum über die Telefon-Hotline oder die Impfterminwebseite holen, wie auf Nachfrage der RNZ vom Landratsamt bestätigt wurde.

Dabei sind die ambulanten Pflegekräfte in der höchsten Prioritätengruppe der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums aufgeführt. Aber allen theoretischen Angaben zum Trotz sieht die Praxis anders aus: Wenn sich Evelyn Gramlich auf der Webseite um einen Termin bemüht, wird zunächst der Anspruch auf die Impfung geprüft. Ihr erscheinen die Auswahlmöglichkeiten "Über 80 Jahre", "Pflegekraft im Pflegeheim" und "Pflege im ambulanten Dienst". Nach dem Bestätigungsklick auf "Pflege im ambulanten Dienst" muss Gramlich im nächsten Schritt das Alter eingeben – und das ist der Punkt, an dem die Pflegedienstleiterin wegen eines jüngeren Alters von unter 80 Jahren seit Mitte Januar scheitert.

Einmal habe sie aus Neugier bei der Altersangabe tatsächlich "80 Jahre" statt ihres wahren Alters angegeben und hätte einen Code für einen Termin erhalten können. Darüber war Gramlich mehr als erstaunt: "Die 80-jährige Pflegekraft möchte ich erst einmal sehen." Warum scheitert die Terminvergabe im Kreisimpfzentrum an der Altersangabe, wenn doch medizinisches Fach- und Pflegepersonal anspruchsberechtigt ist? Darauf finden Kirmse und Gramlich seit Beginn der Impfungen keine Antwort. Zudem steigt der Druck auf den eigenen Geschäftsbetrieb: "Ich kann mir vorstellen, dass Angehörige absagen, weil wir nicht geimpft sind, dabei wollen wir uns impfen lassen, bekommen aber keine Termine", kritisiert Gramlich.

"Wir gehen zu den Leuten ins Haus. Da wäre es eine tolle Sache, etwas früher zum Impfen kommen zu dürfen", appellieren sie an die Landes- und Kommunalpolitik. Aktuell sei noch kein Mitarbeiter ihres Pflegedienstes geimpft. Und soweit Enken Kirmse und Evelyn Gramlich von anderen Kollegen wissen, auch niemand anderes aus der ambulanten Pflege.

Es gibt allerdings Hoffnung auf Besserung: Das Landratsamt bekam jüngst eine große Menge des Impfstoffs Astra-Zeneca geliefert, der an 18- bis 64-Jährige verimpft werden dürfe. Vielleicht stehen jetzt die Chancen besser, einen Termin für die junge Pflegedienstleiterin und ihre zwölf Mitarbeiter zu bekommen.