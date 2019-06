Von Peter Lahr

Sulzbach. Wer sich offenen Auges dem Haus von Jürgen Förstner im Sulzbacher Ginsterweg nähert, der erkennt das Design-Objekt des Hausherrn bereits an der Fassade prangen. Was auf den ersten Blick wie ein vom Winde verwehter "Straßenleitpfosten Typ D" aussieht, verwandelt sich in den Abendstunden in einen farbig leuchtenden "Light Pfosten".

Mittlerweile hat Förstner einen europaweiten Designschutz beantragt und kümmert sich um den Vertrieb seines ausgefallenen Lichtzeichens. "Erfinden ist einfacher als verkaufen", lautet die Erfahrung des umtriebigen Tüftlers.

Auf die Idee kam Jürgen Förstner vor vier Jahren. Damals feierte die Stieftochter ihren 18. Geburtstag und erhielt von Freundinnen einen signierten Leitpfosten. Der müsste doch auch eine schöne Leuchte abgeben, dachte sich Förstner im anschließenden Urlaub immer mal wieder. Die Sache ließ ihn nicht mehr los. Nach der Rückkehr ging er schnurstracks zum Straßenbauamt und fragte nach einem Pfosten. Mit LED-Leuchten "bastelte" er herum - und war bald vom Ergebnis "positiv überrascht".

Seine fünf ersten Light-Pfosten stehen seit damals im heimischen Garten und werden von Sonnenenergie zum Leuchten gebracht. Der Lauf der Jahreszeiten - inklusive Sturm, Wind und Hochwasser - konnte den Pfosten mit den LED-Leuchten im Inneren nichts anhaben. "Die sehen in 20 Jahren noch so aus", ist Förstner überzeugt.

"Mir ist wichtig, dass es keine Ausfälle gibt", betont der Erfinder, der nach einer Lehre als Büromaschinenmechaniker 30 Jahre im Mosbacher Steinmetzbetrieb Fehr als Kaufmann arbeitete. Deshalb hat er nicht nur zwei Leuchtpfosten-Varianten für innen und außen entwickelt. Auch verschiedene Standmöglichkeiten sind im Repertoire - von der Edelstahlkralle zur temporären Nutzung im Wiesenboden bis zu einem massiven Betonsockel.

Anders als viele Wegwerf-LEDs für den Gartenbereich hat Förstner sogar einen Reparatur-Set entwickelt, falls das Innenleben einmal den Geist aufgeben sollte. Aber ob der so überschaubaren wie robusten Montagetechnik sei das nicht so schnell zu erwarten. "Zwölf Volt, null Problem", lautet Förstners Technik-Motto zum Thema "Schutzkleinspannung".

Das LED-Lichtband ist zudem wasserdicht und wird im Innern des Pfostens über eine Stange geführt. Die Reflektoren-Hinterlegscheiben des Pfostens hat Jürgen Förstner zur besseren Lichtausbeute an mehreren Stellen durchbohrt. "Jeder findet seine Wohlfühlfarbe", meint der Tüftler mit Blick auf die 20 möglichen Lichttöne, die per Knopfdruck mittels Funkfernsteuerung den gesamten Pfosten gleichmäßig erhellen können.

Die ersten Exemplare sind bereits in Fahrschulen der Region zu bewundern. Doch das ganze Projekt sei nach einigen Hundert produzierten und verkauften Light-Pfosten durchaus ausbaufähig. Derzeit visiert Förstner den Campingbereich an. Positive Erfahrungen beim Wohnmobil-Rekordversuch in Hardheim haben ihn darin bestärkt. Da hat er nämlich an einem Abend 19 Leuchten an begeisterte Camper verkauft.

Doch auch im Kinderzimmer des Enkels sorgt die ungewöhnliche Leuchte für eine angenehme Atmosphäre. Mögliche Einsatzfelder sieht Förstner darüber hinaus im gesamten Bereich, der der mit Autos und Straßen zu tun hat, aber auch in einem Partyraum oder einer Diskothek mache sich solch ein Hingucker gut. Nicht zuletzt in Biergärten oder als Außenleuchte für den Garten sei die 1,85 Kilogramm schwere und 102 Zentimeter hohe Leuchte gut geeignet. Der Preis liegt bei rund 100 Euro.

Positive Erfahrungen hat Jürgen Förstner bereits während der Entwicklungsphase gemacht. So überrascht wie kooperativ hätten sich alle gezeigt, die er damals kontaktierte: ob die Hersteller des Pfostens, die Straßenausrüster von der Firma Beilharz in Vöhringen, oder befreundete Handwerker, die Detaillösungen ermöglichten. Manch einer war so begeistert von der pfiffigen Idee, dass er gleich einen Light-Pfosten bestellte.

Info: www.ft-trend-design.de