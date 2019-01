Diedesheim. (ly) Eine traurige Nachricht erreichte die RNZ am Freitagvormittag: Mit Hans Bühler hat die Stadt Mosbach eine herausragende Persönlichkeit verloren. Der Diedesheimer ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben.

Bühler war ein Mann, der dienstlich und im Ehrenamt stets Verantwortung übernommen und sich Verdienste und Anerkennung erworben hat. Und dabei hat der Gewerkschafter und langjährige Mosbacher SPD-Stadtrat immer klar gemacht, für was er einsteht: soziale Gerechtigkeit.

Das lokale und politische Geschehen verfolgte er aufmerksam, war ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen von DGB oder SPD. Auch wenn er zuletzt nach und nach Ehrenämter abgegeben hatte. Schon 2009 verzichtete der in der Region Überlingen geborene und aufgewachsene "Mann der Arbeit" auf eine erneute Kandidatur für den Mosbacher Gemeinderat. Fast drei Jahrzehnte gehörte der langjährige ehrenamtliche Oberbürgermeister-Stellvertreter zuvor dem Gremium an. Zum Abschied wurde der SPD-Stadtrat mit der "Ratsmedaille in Gold" der Großen Kreisstadt ausgezeichnet.

Im Gemeinderat wie hauptberuflich, zunächst ab 1970 in Freiburg, danach in Singen und von 1973 bis 1998 als DGB-Kreisvorsitzender Neckar-Odenwald, machte sich Hans Bühler stark für die Rechte der Arbeitnehmer und vertrat deren Interessen auf vielen Ebenen mit großem Einsatz. Für den gelernten Betonbauer bedeutete das: viel unterwegs sein, Betriebsräten beistehen, die Arbeit der Ortskartelle fördern und immer wieder Ansprechpartner für Arbeitnehmer sein. Als DGB-Kreischef nahm er zudem Ehrenämter vom AOK-Vorstandsvorsitzenden bis zum Richter am Verwaltungsgericht wahr und wirkte in Ausschüssen von IHK und Arbeitsamt mit.

Neben all dem fand er noch Zeit für die Organisation großer DGB-Reisen sowie für Vereinsarbeit bei den Naturfreunden, der Arbeiterwohlfahrt sowie dem LGS-Förderverein - und half gern, wenn er gerufen wurde. Viele Jahre leitete er zudem den SPD-Ortsverein Diedesheim und gehörte dem Vorstand des SPD-Stadtverbands sowie des SPD-Kreisverbands an.

Würdigung fand Hans Bühlers unermüdlicher Einsatz für eine bessere Arbeitswelt und sein uneigennütziges Eintreten für andere mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1998.