Derzeit erinnert das kleine Trainingsspielfeld des FC Mosbach an ein Biotop. Doch nach dem Willen des Technischen Ausschusses soll das einstige Pilotprojekt nun wieder vom Sandplatz in einen Kunstrasenplatz verwandelt werden. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Noch in der Sommerpause und deshalb unter der Ägide von Bürgermeister Michael Keilbach – OB Jann weilte noch im Urlaub – stimmte der Technische Ausschuss des Mosbacher Gemeinderats am Montagnachmittag über ein Thema ab, das seit Monaten die Gemüter der "Sportsfreunde" erregt: der kleine Trainingsplatz des FC Mosbach. Dieser ist seit geraumer Zeit unbespielbar. Nun gab es mehrere Zukunftsoptionen, über die die Gemeinderäte zu entscheiden hatten.

Ursprünglich hatte die Verwaltung den Platz mit einer als kostengünstiger erachteten Kunststoffoberfläche reaktivieren wollen. Doch bereits letzten Sommer hatte der Verein die Sanierung als Kunstrasenfeld angeregt. Nach einer kurzen und kontrovers geführten Diskussion stimmte der Technische Ausschuss am Montag tatsächlich mehrheitlich für diese Art der Sanierung und beauftragte die Verwaltung damit, die zu erwartenden Kosten von 190.000 Euro im Haushalt 2021 anzumelden. Das letzte Wort hat freilich der Gemeinderat, der die Mittelbereitstellung beschließen muss.

Wie gespalten das Gremium war, zeigte das Abstimmungsergebnis: Sieben Räte stimmten für den Beschlussvorschlag, vier wollten die Sanierung mittelfristig zurückstellen und keine Mittel im Haushalt anmelden. Zudem gab es eine Enthaltung.

Kleiner Blick zurück: Wohl seit der Mitte der 1990er-Jahre war das 26 auf 45 Meter kleine Trainingsspielfeld mit Kunststoffrasen bedeckt gewesen. Vor rund acht Jahren wurde eine Erneuerung der Oberfläche notwendig. Damals entschieden sich die Verantwortlichen für ein deutschlandweites Pilotprojekt, einen Sandplatz. Dass dieser die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte, weiß Wolfgang Jaksz, Jugendleiter des FC Mosbach: "Wir haben einige Zeit auf dem Spielfeld trainiert, doch schnell zeigte sich, dass der feine und spitze Sand die Bälle, die Kleidung und die Kickschuhe stark angriff." Bei Nässe setzte sich der Sand zudem in der Kleidung fest und sorgte bei einigen Waschmaschinen für ungute Ablagerungen.

Mehrere Gründe sprechen laut Jaksz für die Rückkehr zum Kunstrasen. Man trainiere mittlerweile auch im Herbst- und Winterhalbjahr draußen, und da entstünden auf einer Kunststoffoberfläche immer wieder gefährliche Pfützen. Generell sei die Verletzungsgefahr auf einer Kunststoffoberfläche höher als auf Kunstrasen – ein besonders wichtiges Argument, spielten hier doch neben den Junioren und den Alten Herren immer wieder Kinder aus der Nachbarschaft sowie Schüler der Müller-Guttenbrunn-Schule (MGS).

"Beim letzten Platz haben wir einiges an Arbeitszeit geleistet", betonte der Vereinsvertreter. Dies wolle man auch bei der anstehenden Maßnahme gerne wieder tun. Zweifel hegte Jaksz zudem an den Kosten: "Es gibt einen Platz in Neunkirchen, der ist von der Größe vergleichbar und hat 125.000 Euro gekostet – bei einer erwarteten Lebensdauer von 25 Jahren."

Bereits im Juli 2019 wurde die Sanierung des Platzes erstmals im Technischen Ausschuss der Stadt diskutiert. Mit der damals favorisierten Kunststoff-Variante hatte sich der FC Mosbach aber nicht einverstanden erklärt. Dass ein Kunstrasen für den Verein sicher "die bessere Lösung" darstelle, gab am Montag auch Bürgermeister Michael Keilbach zu. Doch erinnerte er daran, dass die Unterstützung des Vereinssports eine freiwillige Leistung der Stadt sei. Und die Schulleitung der MGS habe darauf verwiesen, dass aus ihrer Sicht keine Art der Sanierung eine Priorität besitze.

Die Kosten und Lebensdauer wägte Keilbach gegeneinander ab: "Eine Sanierung in Kunststoff wäre mit 220.000 Euro zwar kostenintensiver als in Kunstrasen mit ca. 190.000 Euro, ausschlaggebend für die Verwaltung war aber eine wesentlich längere Lebensdauer des Kunststoffplatzes (30 Jahre) gegenüber dem Kunstrasen (16 Jahre). Beide Varianten enthalten Rückbaukosten des bisherigen Belags in Höhe von 30.000 Euro."

"Wir haben vielfach und ausgiebig darüber diskutiert, wir konzentrieren uns auf Vorschlag Nummer eins", sprach sich Stadtrat Hartmut Landhäußer für die Kunstrasen-Variante aus. "Etwas anderer Meinung" war dagegen Walter Postert, der auf die Größe des Vereins hinwies und sich deshalb für die Zurückstellung der Sanierung aussprach. Michaela Arnold hinterfragte die Lebensdauer der Maßnahme. Die 16 Jahre seien, so der städtische Sportbeauftragte Philipp Parzer, ein Erfahrungswert aus der Vergangenheit. Je nach Pflege und Spielintensität könne man zwischen zwölf und 20 Jahren auf einem Kunstrasenplatz trainieren. "Ich bin großer Fan des FC Mosbach", erklärte Udo Fütterer. Dennoch sprach er sich ebenfalls für eine Zurückstellung aus: "Das ist nicht ökologisch, das passt nicht in die Zeit, wir haben das Geld nicht."