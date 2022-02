Mosbach. (stm/RNZ) Die erfolgreiche Kooperation "Kleinstadtperlen" wird ausgebaut und um die Neuzugänge Mosbach, Nagold und Radolfzell erweitert. Eine im September eingereichte Bewerbung war erfolgreich, wie Oberbürgermeister Michael Jann bereits in der November-Sitzung des Gemeinderats verkündete. Jetzt darf sich Mosbach auch ganz offiziell "Kleinstadtperle Baden-Württemberg" nennen.

Mit der Initiative wirbt die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern des Landes bereits seit 2018 für Kurzurlaube und Ausflüge in Städte, die eher abseits der Besucherströme liegen. Insgesamt gehören der Kooperation inzwischen 18 Kleinstädte in Baden-Württemberg an.

"Unsere drei neuen ,Kleinstadtperlen’ ergänzen mit ihren malerischen Altstädten und einer breiten Vielfalt an inhabergeführten Geschäften den bestehenden Kreis der Städte ideal", sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun anlässlich der Erweiterung der touristischen Initiative. Mit dem Zusammenschluss wolle man die beteiligten Städte nicht nur bekannter machen, sondern auch Gästen und Einheimischen neue Möglichkeiten aufzeigen. "Immer mehr Reisende suchen im Urlaub unverfälschte, lokaltypische Erlebnisse und Geheimtipps abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten. Für diese Zielgruppe gibt es in unseren ‚Kleinstadtperlen‘ viel zu entdecken", so Braun.

OB Jann und die neue Leiterin der Tourist-Information, Iris Müller, freuen sich über die Aufnahme Mosbachs in die Initiative und werben für einen Abstecher nach Mosbach: "Neben dem Heidelberger Schloss oder den Burgen am Neckar gibt es so viele Kleinode abseits der üblichen Touristenrouten zu entdecken. Wer zum Beispiel entlang der Fachwerk- oder Burgenstraße, des Neckarsteigs oder des Jakobsweg unterwegs ist, sollte sich einen Besuch in der Mosbacher Altstadt nicht entgehen lassen!"

Mosbach konnte neben seiner traditionsreichen Geschichte mit einer modernen Gastronomie und einem vielfältigen Kulturangebot überzeugen. Besuchern der Stadt bietet sich eine Zeitreise ins Mittelalter mit zahlreichen Fachwerkhäusern, die die Geschichte der ehemaligen Reichsstadt widerspiegeln. Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem das Haus Kickelhain, das zu den kleinsten frei stehenden Fachwerkgebäuden Deutschlands zählt, die Simultankirche, die zwei Konfessionen unter einem Dach beherbergt, sowie die Gutleutanlage, deren Anlage zu den besterhaltenen Beispielen ihrer Art in Baden-Württemberg zählt. Ob organisierte Führungen oder auch individuelle Rundgänge – weitergehende Informationen, Tipps und Infoblätter gibt es in der Tourist-Information am Marktplatz.

Im Nordschwarzwald gehört Nagold neu zur Initiative. Radolfzell versprüht mediterrane Atmosphäre am Bodensee.