Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich war immer der Coole, der mit dem neuesten Spielzeug aus Amerika kam", fasst der Frankfurter Abenteurer, Autor, Sportler und Erzieher Tom Belz seine ersten acht Lebensjahre zusammen. Die glückliche Kindheit endete mit einer traumatischen Zäsur: Auf die Diagnose Knochenkrebs folgte die Amputation des linken Beins, was ihm wohl das Leben rettete, ihn aber auch über Nacht in das undurchschaubare Leben der Erwachsenen katapultierte.

Dass ihn das Dasein als "dreibeiniger Hybrid" nicht davon abhält, Abenteuer zu erleben, berichtete der 34-Jährige in der Mosbacher Mediathek seinen Zuhörerinnen und Zuhörern vom Nicolaus-Kistner-Gymnasium. Direkt, persönlich und nie um einen flotten Spruch verlegen, entpuppte Belz sich als begnadeter Unterhalter, der es versteht, sein Publikum zu fesseln.

Bereits optisch fällt der Influencer auf. Die wilde Löwenmähne bändigt er lässig mit einem Tuch. Eine Reihe bunter Tattoos zeigen Tiere und das Datum seiner Kilimandscharo-Besteigung. "Do what You can’t – Mit einem Bein auf den Kilimandscharo" lautet denn auch der Titel der von "Neu Start Kultur" geförderten Veranstaltung. Ein Buch benötigt Belz dabei nicht. Er zeigt im Hintergrund einige Fotos aus seiner Kindheit – und später noch einen Clip von der letzten Etappe zum Gipfel des höchsten Bergs Afrikas.

Wer auf einen abendfüllenden Reisebericht gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Denn für Tom Belz stellt die eigene Biografie bereits die größte Reise dar. Ähnlich umtriebig wie der antike Odysseus sucht er die Abenteuer und Herausforderungen am Wegesrand. Ob als (ehemaliger) Drummer einer Metalband, als einbeiniger Bergsteiger oder begeisterter Surfer – die Herausforderungen faszinieren ihn allenthalben. Mittlerweile habe er gar mit dem Tauchen angefangen, berichtet der Outdoorfan, der gerne das Körperliche der Bewegung mit dem Erlebnis der Natur verbindet.

Der Kilimandscharo wird so gesehen eher zu einem Symbol für Hindernisse, Tücken und Frust, die es zu überwinden gilt: "Jeder von euch hat einen Kilimandscharo", erklärt Tom Belz; das könne auch die Trennung der Eltern, der Tod eines geliebten Menschen oder das Ende einer Beziehung sein. Immerhin habe er auf dem schwarzen Kontinent auch etwas Tröstliches herausgefunden: "Ich dachte, ich müsste den Weg alleine machen. Aber letztendlich brauchst du Leute, die um dich herum sind. Es geht immer weiter. Ihr seid auf jeden Fall nie allein." So wie ihm auf der letzten und härtesten Etappe die schwarzen Guides halfen, ihn stützten und mit ihren Liedern die letzten Reserven aus dem erschöpften Körper herauskitzelten, bis sie am Gipfel endlich mit ihm jubelten und zum "good job" gratulierten.

Anschaulich und ohne Punkt und Komma plaudert Tom Belz. Er lässt die Zeit seiner Kindheit mit vielen Details auferstehen – vom Playmobil-Krokodil über das Comicmagazin Yps ("mit Gimmick") bis zum omnipräsenten Radiosender. "Da gab’s kein Internet", versucht er, die Neunzigerjahre nachvollziehbar zu machen.

"Man kann sagen, das ist schlimm, aber was danach passierte, war noch viel schlimmer", kommt Belz auf das Vorher und Nachher in seinem Leben zu sprechen. Als ihn die Klassenkameraden als "Flamingo" oder "einbeinigen Pirat" hänselten, sei das zwar übel gewesen. Aber die habe er wenigstens (versuchen zu) verprügeln können. Bei überbesorgten Eltern von Klassenkameraden ging das nicht. So entwickelt der Junge "ein neues Ich". Denn er beschließt: "Nie wieder darf mir jemand sagen, was ich kann und was nicht." Egal, ob Radfahren oder Fußballspielen. "Ich wollte keine Sonderbehandlung. Ich bin oft hingefallen, das hat wehgetan. Aber ich habe herausgefunden, dass das nicht vorhandene Bein eine Energiequelle ist. Ich bin mehr als ein nicht vorhandenes Bein."