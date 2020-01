Von Peter Lahr

Mosbach. Mit der Fußball-WM in Italien startete 1990 das neue Zeitalter der Tenöre. Damals erfanden Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras ein neues Crossover-Format, das Klassik mit Popsongs ohne Berührungsängste zusammenfügte. Fünf Jahre später folgten die australischen "10 Tenors", die wiederum auf a cappella setzten – und damit so etwas wie ein Revival der "Comedian Harmonists" bildeten, deren einstige Karriere durch die Nazis frühzeitig beendet wurde.

Seit nunmehr zwölf Jahren touren "The 12 Tenors" durch unsere Lande – mit Abstechern nach Oslo, Polen und Palma de Mallorca. Das deutsch-britische Gesangskollektiv (mit einem schwedischen Ausreißer und zwei Verbündeten aus Irland) feierte am Sonntagabend seine "Jubiläumstour" in der Alten Mälzerei. 600 Zuhörer erlebten dabei eine perfekt inszenierte, energiegeladene Show.

Als die Sänger nach zwei Stunden ihre Hemden langsam aufknöpften, da gab es kein Halten mehr im Publikum. Aber auch jenseits des "Chippendales"-Faktors begeisterten die Musiker mit ihrer abwechslungsvollen Mischung aus Gesang, Tanz, Lichtshow und markigen Sprüchen. Der Schmachtfaktor war bei den mehrheitlich der Unterhaltungsmusik zuzurechnenden Liedern teilweise sehr hoch. Und nahezu schamlos flirtete das Dutzend mit allerlei Damen in der Halle.

Mit kessem Hüftschwung und nicht minder kessen Sprüchen führte Alexander Herzog launig durchs Programm. Sein "fulminanter Körper" diente ihm nicht nur als Resonanzkörper. Er selbst kokettierte nur allzu gerne mit seiner Leibesfülle – und hatte damit die Lacher stets auf seiner Seite. Aus der Stadt mit den kleinen Würstchen und den großen Lebkuchen war es nur ein kleiner Sprung zum Brindisi-Lied aus Giuseppe Verdis "La Traviata": "Libiamo né lieti calici", also der appellative Trinkspruch, aus frohen Kelchen zu kosten, er kann als Hommage an Pavarotti gelten.

Doch unmittelbar darauf ließen die Tenöre den "Kleinen grünen Kaktus" der Comedian Harmonists von der Bühne wippen. Ein dreiköpfiges Ensemble, bestehend aus Keyboarder Steven Giles, Schlagzeuger Simon Grant und Pianist Reuben Greeph agierte stets angemessen. Hier zauberte man etwas Puderzucker, dort ließ man die Glamrock-Gitarren aufheulen.

So bunt wie die beiden ersten, hart collagierten Stile, ging das große Medley der Tenöre weiter. Mal Solo, dann im stimmigen Wechsel spielten sich die Zwölf die Bälle zu. Dann wieder "tutti insieme", wenn es galt, größte Emotionen im Zwölferpack zu wecken. Puccinis "Nessun dorma" oder Georges Bizets "Torerolied" gab man mit ironischem Impetus.

Ansonsten arbeitete man überwiegend Hits der letzten Jahrzehnte ab. "Kalinka" gemahnte nicht nur einige Zuhörer an Ivan Rebroff. Es gab den Tenören auch die Gelegenheit, einen schmissigen Kosakentanz aufs Parkett zu legen. Leonhard Cohens immer wieder gerne gehörtes "Hallelujah" sorgte ebenso für Gänsehaut-Momente wie später "You raise me up" ("Du richtest mich auf").

Dass ihnen die Botschaft des Liedes sehr am Herzen liege, betonte Alexander Herzog. Denn seit zwei Jahren sammeln die zwölf Tenöre Spenden für die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung. 120.000 Euro habe man bereits übergeben können. Auch in Mosbach standen Spendenboxen parat und informierten Faltblätter über die Stiftung.

Die stilistische Gratwanderung zwischen Kuschelhits und Old Time Rock ’n’ Roll, sie gelang formidabel. Neue Deutsche Welle-Schlager wie Klaus Lages "Tausendmal berührt" wechselten atemlos mit einem Herzen höher hüpfen lassenden "Uptown Girl". Damit war man auch schon bei den "Boygroups" angekommen. Bei einer derart opulenten britischen Vokal-Präsenz kamen die Beatles genauso groß raus wie die Backstreet Boys.

Als Zugabe lieferte Prince seinen Hemden öffnenden "Kiss". Doch dann war es endgültig "Time to say Goodbye". Zum "Nachhören" gibt es "The 12 Tenors" am 18. Januar in Eberbach. Das sei der Ort mit einem Eber und einem Bach auf dem Wappen, erläuterte Alexander Herzog.