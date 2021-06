Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Nach dem RNZ-Bericht zu aufgedeckten Missständen eines Corona-Testzentrums in Neckarelz hatte das Landratsamt die Kontrolle aller Covid-19-Teststationen im Landkreis angekündigt. Bei den insgesamt 33 im Neckar-Odenwald-Kreis angemeldeten Testzentren "wurden bisher 18 Kontrollen durch das Gesundheitsamt durchgeführt", teilte Landratsamt-Sprecher Jan Egenberger nun auf RNZ-Anfrage mit. Weitere seien geplant.

Bei den Kontrollen vor Ort habe man bisher "nur kleinere Mängel wie z. B. fehlender kompletter Eigenschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, leichte Hygieneverstöße in Form von fehlenden Bodenmarkierungen und nicht regelmäßig durchgeführte Desinfektion von Kugelschreibern festgestellt". Gravierende Mängel wie etwa eine Ausstellung von Bescheinigungen ohne Test oder die Abnahme eines Tests ohne Schulungszertifikat seien bislang nicht aufgefallen. "Letztendlich ergaben sich einzelne kleinere Beanstandungen, die durch Gespräche und ein gutes Bemühen der jeweiligen Betreiber schnell beseitigt werden konnten", so Egenberger. Zwar hätten sich auch Hinweise zu festgestellten Datenschutzverstößen gegeben. "Allerdings liegt der Datenschutz nicht in der Zuständigkeit der Gesundheitsämter."

Zwischenzeitlich hatten sich auch zwei RNZ-Leser in der Redaktion gemeldet, die beide unterschiedliche Missstände bei der H.I.-Teststation vor dem Mosbacher Hornbach-Baumarkt kritisierten. Neben dem Verstoß des Datenschutzes prangerten sie fehlende Schutzkleidung der Mitarbeiter, einen falsch durchgeführten Test sowie das Essen im Testzelt an. Laut Landratsamt habe das Gesundheitsamt dort zweimal kontrolliert, allerdings keine gravierenden Mängel festgestellt.

Mittlerweile ist besagte Teststation trotzdem geschlossen. Die geringfügigen Beanstandungen habe man zwar sofort beheben wollen, aufgrund der rasch fallenden Inzidenzen den Standort von Auftraggeber Hornbach jedoch gekündigt bekommen, teilte die Stölting Service Group aus Gelsenkirchen mit, die die H.I.-Teststation betrieben hatte.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 18.59 Uhr

Mängel bei privater Teststation in Neckarelz festgestellt

Sollte sich nichts bessern, erwägt das Gesundheitsamt die Schließung. Ein Selbstversuch verläuft weitgehend unauffällig.

Von Caspar Oesterreich

Neckarelz. Die Geschichte beginnt mit einem Wurstbrötchen – und endet bei einem Militärdienstleister aus Dubai. Dass in den privat betriebenen Schnelltestzentren nicht immer alles rundläuft, ist längst deutschlandweit bekannt. Betrügereien, dubiose Geschäftspraktiken, schlecht geschultes Personal und die Missachtung von Hygieneregeln sind keine Neuigkeit mehr. Doch nun reiht sich auch die EcoCare-Teststation auf dem Neckarelzer Kaufland-Parkplatz in die Liste ein.

Gleich vorweg: Zu einem Abrechnungsbetrug ist es nicht gekommen. Wohl aber stellte das Gesundheitsamt mehrfach Mängel fest. Sollten bei weiteren unangekündigten Überprüfungen "erneut Beschwerden auftreten, muss die Schließung in Erwägung gezogen werden", erklärte das Landratsamt auf Anfrage.

Der Recherche vorausgegangen war der Hinweis eines Lesers. Dieser berichtete der Redaktion vom anfangs erwähnten Wurstbrötchen, das einer der Mitarbeiter während des laufenden Testbetriebs "genüsslich" im Container-Labor verspeist haben soll. Allgemein seien die Hygienezustände im Testzentrum auf dem Kaufland-Parkplatz "desaströs", beschwerte er sich: In der Schlange würden die Menschen teils ohne Masken warten, die Wattestäbchen von den Mitarbeitern nicht weit genug in die Nase geführt "und auch viel zu kurz dringelassen".

Ein Selbstversuch am Mittwoch bestätigte die Vorwürfe ein Stück weit. Genug Zeit zum Beobachten blieb allemal, da sich der vereinbarte Termin um 40 Minuten verzögerte. Während die Schlange immer länger wurde (nur eine von rund 20 wartenden Personen trug dabei keine Maske, wurde vom Personal aber nicht ermahnt), unterhielten sich die Testwilligen darüber, dass es "hier ja sanfter zugeht als anderswo" und "die Nase danach nicht so weh tut" – was sich im Selbstversuch allerdings nicht bestätigte. Genauso, wie es sein sollte: unangenehm tief und lange führte der Mitarbeiter das Teststäbchen ein.

Allerdings fiel der geöffnete Mülleimer für die benutzen Stäbchen, Handschuhe und Lösungskartuschen negativ auf, der nicht weiter als einen großen Schritt entfernt von den Testkabinen stand. Kurzzeitig bewegte sich auch der Mitarbeiter am Empfang ohne seine FFP2-Maske in dem Container. Das Testergebnis war nach 20 Minuten abrufrufbar. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte bei zwei Kontrollen in der vergangenen Woche sowohl "keine ausreichende Schutzausrüstung beim testenden Personal" als auch "Mängel bei der Abnahme der Nasenabstriche" angemahnt.

Man nehme dies sehr ernst, erklärte die Schwarz-Gruppe (zu der das Kaufland gehört). Ende März habe man damit begonnen, auf den Kundenparkplätzen von Lidl und Kaufland Testzentren zu errichten. Mit dem Ziel, "in den kommenden Wochen mehrere Hundert Testzentren in Deutschland aufzubauen und somit ein flächendeckendes Angebot von kostenfreien Tests zu schaffen", wie eine Sprecherin von Kaufland erklärte. Selbst verdiene man daran nichts, stelle dem Partner vor Ort Parkplätze und Infrastruktur kostenlos zur Verfügung.

"EcoCare" steht in großen Lettern auf den Testzentren vor Kaufland und Lidl, ecocare.center lautet die Webadresse zur Terminbuchung. Doch mehr als ein Markenname versteckt sich dahinter nicht. Verantwortlich ist die Ecolog Deutschland GmbH, laut Schwarz-Gruppe "eine der führenden europäischen Testanbieter". Dass die jedoch eine Tochterfirma der Ecolog international ist – einem Militärdienstleister mit Hauptsitz in Dubai –, kommentierte das Handelsunternehmen nicht. Auf mehrmalige RNZ-Anfrage reagierte Ecolog bis Redaktionsschluss nicht.

Abschließend muss erwähnt werden, dass es sich bei den festgestellten Mängeln in Mosbach wahrscheinlich um einen Einzelfall handelt. Weitere Beschwerden zu EcoCare-Teststationen, auch aus anderen Landkreisen, sind der RNZ nicht bekannt. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden bislang Kontrollen in sechs unterschiedlichen Testzentren vorgenommen, teilweise mehrfach. Weitere seien in den kommenden Tagen geplant. Um welche Teststationen es sich dabei handelt, konnte man aus Datenschutzgründen nicht sagen.