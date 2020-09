Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sportlich unterwegs war der Gemeinderat in seiner ersten öffentlichen Sitzung nach der kurzen Sommerpause. Zum Aufwärmen war man vorab auf zwei Vor-Ort-Terminen unterwegs, nahm ein Bauvorhaben (Steige Diedesheim) und eine Baumaßnahme (Masseldorn) in Augenschein. So vorbereitet, arbeiteten sich die Stadträte unter Regie von Oberbürgermeister Michael Jann mit gutem Tempo durch die zwölf Punkte der Tagesordnung. Das Aufwärmprogramm war mit Bedacht gewählt, fanden sich doch auch in den Sitzungsunterlagen reichlich (er)bauliche Themen.

Den stattlichsten Anteil, zumindest in Bezug auf das Unterlagenaufkommen, nahmen dabei die Planungen am Seniorenheim Tannenhof in Neckarelz ein. Die "Johanniter" wollen am seit vielen Jahren etablierten Standort das alte in ein neues Heim um- und ausbauen, im laufenden Betrieb und nach den Vorgaben der Landesheimbauverordnung, versteht sich. Der Gemeinderat hatte nun über den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Tannenhof" und den Bebauungsplan (Abwägung und Satzungsbeschluss) zu befinden.

Beide Tagesordnungspunkte waren im Technischen Ausschuss schon vorberaten worden; der Gemeinderat erteilte in beiden Fällen seine einhellige Zustimmung. OB Jann hatte zuvor verdeutlicht, dass im Stadtgebiet jeder Seniorenheimplatz benötigt werde und der Umbau im laufenden Betrieb eine Herausforderung darstelle. Tannenhof-Heimleiter Hans-Jürgen Mössner nahm das Votum auf den Zuschauerrängen zufrieden zur Kenntnis. Am selben Morgen waren die letzten Mauern am nun abgebrochenen Westflügel des Altgebäudes gefallen. Der erste Abschnitt des neuen Tannenhofs soll im Dezember 2021 fertig sein; rund 14 Millionen Euro investieren die Johanniter insgesamt in das Seniorenheim.

Keine eindeutige Beschlussempfehlung vonseiten des Technischen Ausschusses gab es dann für die für ein Bauvorhaben notwendige Teiländerung des Bebauungsplans "Oberer Geisberg". Ein privater Investor beabsichtigt, an der Steige (gegenüber dem Kindergarten) ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Das Vorhaben wurde bereits mehrfach im Technischen Ausschuss beraten. Unter anderem wegen der Dichte der Bebauung habe es Bedenken gegeben, berichtete Oberbürgermeister Jann.

Um sich ein besseres Bild zu machen, hatte man sich vor der Sitzung die Gegebenheiten an der Steige angeschaut. Gemeinderat Georg Nelius unterstrich den Wert dieser Besichtigung und sprach von "neuen Perspektiven". Den Aufstellungsbeschluss für eine Teiländerung des Bebauungsplans befürwortete das Gremium dann mehrheitlich. Im weiteren Verfahren sei das Vorhaben dann eventuell noch zu verfeinern, so Michael Jann.

Einstimmigkeit stellte man beim nächsten baulichen Anliegen her: Die sieben neuen Bauplätze, die man in Sattelbach geschaffen hat, sollen zum Preis von 100 Euro/qm angeboten und nach Eingang der Bewerbungen darum vergeben werden. Dass es viele Bewerber gibt, daran ließ Ortsvorsteher Arno Flicker keinen Zweifel. Ihm seien allein 35 Anfragen für die sieben Plätze bekannt. Die Erschließung von weiterem Bauraum müsse also weiter das Ziel bleiben. Mit den sieben fertigen Plätzen sehe man in Sattelbach aber

Stattliche Anlage: Fast zwei Jahre lang sollen Container als Ersatz für zu sanierende Räume in der Pestaolzzi-Realschule Mosbach dienen. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde die Anmietung der Anlage nun auch (nachfolgend zum Aufbau) beschlossen. Foto: Schattauer

immerhin "ein bisschen Licht am Ende des Tunnels".

Befürwortet wurde auch die Anmietung einer Containeranlage für die Pestalozzi-Realschule, auch wenn die Kosten dafür den städtischen Haushalt "außerordentlich fordern", wie OB Jann befand. Rund 1,1 Mio. Euro fallen für die Einrichtung der Anlage und deren Miete für 20 Monate an. Die Raummodule werden für die heiße Sanierungsphase an der Realschule benötigt.

Dass in der Sache die Reihenfolge "nicht ganz passgenau" sei, musste der Oberbürgermeister einräumen. Gemeinderat Werner Heininger hatte bemerkt, dass man nun über eine Anmietung abstimme, obwohl ein Teil der Anlage bereits stehe. Gemeinderat Hartmut Landhäußer hätte sich den Aufbau der Module derweil noch eher (in den Ferien) gewünscht, da nun "enormer Krach" den laufenden Schulbetrieb am Nicolaus-Kistner-Gymnasium beeinträchtige.

Zur Kenntnis zu nehmen hatte der Gemeinderat das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben der Stadt Mosbach in den Jahren 2015 bis 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Dabei ergaben sich lediglich kleinere Beanstandungen, zu denen jeweils Stellungnahmen abgegeben wurden. Die Prüfung an sich schlug mit Kosten von rund 37.000 zu Buche.

Um Ergebnisse ging es dann auch beim Abwasser: In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 war es zu Unter- beziehungsweise Überdeckungen gekommen, die sich teilweise ausgleichen. Größere Auswirkungen auf die Kalkulation der Abwassergebühren ergäben sich daraus nicht, so Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann. Einstimmig beschlossen wurde alsdann auch eine Satzungsänderung zum Sitzungsgeld für Gemeinderäte. Das soll es künftig auch bei digitalen Formaten geben.

Ein einmütiges Bekenntnis legte man zudem zum Mehrgenerationenhaus ab, das auch künftig von Bund und auch der Stadt Mosbach gefördert wird. Gefördert wird zudem die Sanierung der Heizung in der Halle des VfK Diedesheim (mit maximal 5750 Euro). Auch auf Einnahmenseite gab’s Berichtenswertes: OB Jann übermittelte ein Spendenaufkommen von inzwischen rund 96.000 Euro. Und hob dabei besonders den Förderverein zur Erhaltung des Freibads Reichenbuch hervor, der 10.000 gespendet hat.

Die Fragestunde der Einwohner nutzte ein Bürger, um auf die veraltete Infrastruktur für Strom und Wasser in der Paul-Gerhard-Straße hinzuweisen. Das Bauamt wolle sich der Sache annehmen, so die Zusage von OB Jann.