Ziel eines Überfalls wurde am Samstag diese Tankstelle an der B 27. Der mutmaßliche Räuber kam aber nicht weit. Foto: schat

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung wurde gestern ein 30-Jähriger vor dem Mosbacher Landgericht verurteilt. Die 8. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Haas ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstages gab Christoph S. zu, am 17. Oktober 2020 kurz vor Mitternacht die Aral-Tankstelle an der B27 in Neckarelz überfallen und dabei eine Kassiererin mit zwei Messern bedroht zu haben. Mit dem erbeuteten Bargeld habe er seine Sucht nach Cannabis und Antiepileptika finanzieren sowie Verbandsmaterial kaufen wollen, führte sein Verteidiger aus. "Es tut mir leid, was ich getan habe", entschuldigte sich der Angeklagte bei der Geschädigten, die als Nebenklägerin auftrat.

"Mein Leben ist vorbei", erklärte die Kassiererin unter Tränen im Zeugenstand. Ihre Aussage über den Tathergang fiel ihr sichtlich schwer und nicht wirklich detailliert aus. Seit dem Überfall leide sie unter heftigen Panikattacken, fast täglich überkomme sie Angst bei der Arbeit, erneut Opfer eines Raubes zu werden, berichtete sie. Trotz mehrer Therapiesitzungen bei einem Psychologen erschüttere sie die erfahrene Bedrohung immer noch sehr. "Die Entschuldigung kann ich deshalb nicht annehmen." Ihr Rechtsbeistand sprach von einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Viel mehr als die angeklagte Tat an sich, die durch Videomaterial der Überwachungskameras und das Geständnis schnell als erwiesen galt, beschäftigte das Gericht im weiteren Verhandlungsgeschehen die Ursache der kriminellen Handlungen von Christoph S. Denn das Verbrechen in Neckarelz war sein mittlerweile vierter Raubüberfall auf eine Tankstelle. Zudem weist sein Strafregister seit 2007 zahlreiche Diebstähle, schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Handel mit Betäubungsmitteln auf, wie Richter Haas aufführte. Schon mehrfach saß S. deswegen in Haft. 2017 setzte er seine Zelle in Brand, "weil ich dachte, mein Vater steht vor der Tür und will mir etwas antun", erklärte der Angeklagte. Zentral ging es um die Frage, ob Suchterkrankung oder psychische Verfassung von Christoph S. Grund für die Vielzahl seiner Verbrechen ist.

S. schilderte eine tragische Kindheit mit massiven sexuellen Übergriffen seines Vaters an ihm und seiner Schwester, ersten Drogenerfahrungen im frühen Alter von elf Jahren und immerwährender sozialer Ausgrenzung "zu Hause, in der Schule, im Vollzug und den Wohngruppen". Aufgrund seiner Tremorerkrankungen und der stets zitternden Hände würden ihn seine Mitmenschen oft meiden, "mich von vorneherein als Junkie abstempeln". Die verschriebenen Antiepileptika hätten ihn süchtig gemacht, Cannabis konsumiere er zur Behandlung seiner Schmerzen. "Ich habe mindestens 80 chirurgische Eingriffe hinter mir, die ich belegen kann", betonte der Angeklagte. "Ein psychisch gestörter Typ bin ich nicht."

Der vom Gericht bestellte Sachverständige sah das etwas anders: Nach Sichtung aller vorliegenden forensischen Gutachten aus der Vergangenheit sowie zwei Gesprächen mit dem Angeklagten während seiner Untersuchungshaft bestätigte er zwar eine schwere Sucht nach Cannabis, Antiepileptika und Opioiden – allerdings als Folge einer "kombinierten Entwicklungsstörung, die in der Kindheit ihren Ursprung fand". S. weise kein altersgerechtes Lösungsvermögen auf, stattdessen starke emotionale und dissoziale Verhaltensstörungen mit narzisstischen Neigungen und leicht autistischen Zügen, die ihn, verbunden mit einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit seiner Handlungen, immer wieder zu kriminellen Taten verleiteten.

Alleine, ohne vorgegebene Strukturen könne der 30-Jährige kein normales Leben führen, machte der Sachverständige deutlich. Von einer erneuten Unterbringung in einer Entziehungsanstalt riet er ab. "Die Wurzeln für sein rechtswidriges Verhalten liegen in seiner Psyche", erklärte er und attestierte dem Angeklagten eine "seelischen Abartigkeit". Die verminderte Schuldfähigkeit sei festzustellen.

Die Staatsanwaltschaft folgte den Ausführungen und beantragte acht Jahre Freiheitsstrafe mit Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Verteidigung forderte vier Jahre in einer Entziehungsanstalt.

"Eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten ist für Tat und Schuld angemessen", lautete das Urteil. Da bereits zwei Aufenthalte in Entzugskliniken keine positive Verhaltensänderung beim Angeklagten gezeigt hätten, "wird der Haftbefehl durch einen Unterbringungsbeschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus ersetzt", erklärte Richter Haas. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update: Freitag, 26. März 2021, 18.12 Uhr

Angeklagter soll Kassiererin mit zwei Messern bedroht haben

Mosbach. (cao) Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung muss sich ein 30-Jähriger vor dem Mosbacher Landgericht verantworten. Von zwei Justizbeamten wurde er am Freitag zur Verlesung der Anklageschrift mit Fußfesseln an den Knöcheln in den Sitzungssaal geführt. Seit dem Tatabend befindet sich Christoph S. in Untersuchungshaft – noch drei weitere Prozesstage vor der 8. Großen Strafkammer sind vorgesehen.

S. wird zur Last gelegt, am 17. Oktober vergangenen Jahres die Aral-Tankstelle an der B27 in Neckarelz überfallen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft habe er diese um 23.34 Uhr betreten und sich zunächst zwei Getränke aus dem Kühlregal genommen. "Um abzuwarten, bis die anderen noch anwesenden Kunden den Verkaufsraum verlassen." Erst danach sei S. an die Kasse getreten und habe die beiden Getränke auf dem Tresen abgestellt. Dabei sei der Kassiererin bereits aufgefallen, dass er Einweghandschuhe trug.

Um 23.36 Uhr soll der Angeklagte dann in seine Jackentasche gegriffen, statt eines Portemonnaies jedoch zwei Messer gezückt haben. "Diese hielt er der Kassiererin auf Kopfhöhe entgegen." Unter Androhung von Gewalt habe er mit den Worten "Kasse, Kasse aufmachen" Bargeld von der Angestellten gefordert. Ein Fluchtversuch der Tankstellen-Mitarbeiterin, die aus dem Hinterausgang zu entkommen versuchte, scheiterte.

"Alles raus, auch 50er, nur Scheine – da hinlegen, schnell", soll ihr S. in der Folge mit vorgehaltenen Messern befohlen haben. "Aus Angst um ihre körperliche Unversehrtheit kam sie der Aufforderung nach", so die Staatsanwaltschaft. Mit 650 Euro in Bar und vier Stangen Zigaretten im Wert von 380 Euro sei S. um 23.37 Uhr in Richtung McDonalds geflüchtet. Wenige Minuten später stelle ihn eine Polizeistreife in der Zwingenburgstraße.

Nach § 250 StGB wird schwerer Raub mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. Da S. in der Vergangenheit bereits auffällig wurde, soll ein Gutachten klären, ob bei einer Verurteilung eine Unterbringung in Sicherheitsverwahrung, einer Entziehungsanstalt oder einem psychischen Krankenhaus in Betracht kommt. Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.