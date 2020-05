Von Alexander Rechner

Am 8. Mai 1945 weilte Hans Mössner wieder in Mosbach. Überglücklich darüber, unversehrt bei seinen geliebten Eltern sein zu können. Denn der Mosbacher wurde noch im Dezember 1944 eingezogen – mit gerade einmal 15 Jahren. Er sollte an die Front und kämpfen. So der Befehl. Dabei waren die Alliierten ein gutes halbes Jahr zuvor, am 6. Juni, in der Normandie gelandet. "Ich war ein junger Bub’ und erhielt sodann eine Ausbildung an den unterschiedlichen Waffen", erinnert sich der heute 90-Jährige. Zum Glück musste er aber nicht in den Einsatz. Eines Tages, Anfang Mai, sagte ein Unteroffizier während eines Marsches plötzlich zu ihm und seinen Kameraden: "Haut ab in den Wald". Sie sollten die Waffen wegwerfen und nach Hause gehen. Mit dieser mutigen Entscheidung hat der Unteroffizier die jungen Soldaten vor Schlimmerem bewahrt.

Zu Fuß liefen sie vorsichtig, um nicht ertappt zu werden, im Schutz von Wäldern und Hecken. Nach mehreren Tagen kam Hans Mössner noch vor dem 8. Mai 1945 in seiner Heimatstadt an. Dieser Tag markierte mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. 1985 hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker den 8. Mai als "Tag der Befreiung" bezeichnet und ergänzte "von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft".

In Mosbach hatten die Amerikaner bereits die Kontrolle übernommen. Die amerikanischen Truppen trafen am 2. April 1945, am Ostermontag, in der Stadt ein. Bertold Hergenröder, Gregor Rechner und Peter Wendel, die miteinander die Schulbank drückten, wissen aus eigener Erfahrung von den Geschehnissen um Ostern 1945. Gerade zwei Tage vor dem 2. April, am Karsamstag, 31. März 1945, hatte Landrat Dr. Wilhelm Compter den Kaufmann und Gemeinderat Wilhelm Kapferer beauftragt, die Geschäfte des Bürgermeisters zu übernehmen. Zuerst ablehnend, nahm er an und führte nach dem Eintreffen der amerikanischen Truppen Verhandlungen mit SS-Offizieren, die mit ihren Leuten die Stadt verteidigen wollten.

Wilhelm Kapferer weigerte sich, bewaffneten Widerstand zu organisieren. Eigenverantwortlich hissten Bürger weißen Fahnen, so dass es in Mosbach zu keinen Gefechten kam und die Stadt kampflos den anrückenden Amerikanern übergeben wurde. "Er war der Retter Mosbachs", hält Dieter Marmann in einem im Mosbacher Jahresheft 2006 erschienenen Porträt des Ehrenbürgers fest.

Gregor Rechner wohnte damals mit seiner Familie vorübergehend in der Hauptstraße bei seinen Großeltern Franziska und Flaschnermeister Eugen Eisenhut. "Mein Vater hat ein weißes Bettlaken zum Fenster rausgehängt", erzählt er. Als kleiner Junge beobachtete Gregor Rechner, wie die US-Soldaten links und rechts auf der Straße Richtung Rathaus vorsichtig vorrückten. Auch für seinen siebenjährigen Schulkameraden Peter Wendel war die Übergabe der Stadt ein Schicksalstag. Und zwar ein ganz persönlicher. Denn seine Mutter wurde an diesem Tag versehentlich von der Bordwaffe eines Flugzeuges angeschossen und musste zur Genesung ins Krankenhaus gebracht werden. Peter Wendel, der daher bei seinen Großeltern in der Schlossgasse (heutiger Friseur Schneider) lebte, kann sich noch gut daran erinnern, wie die US-Soldaten mit dem Gewehr auf dem Schoß nahezu an jeder nur möglichen Stelle in der Gasse saßen. "Die Amerikaner waren aber zu uns Kindern freundlich, wir bekamen von ihnen sogar Schokolade", erzählt Peter Wendel.

Bertold Hergenröder, der mit seiner Familie in einem "Eisenbahnerhaus" auf dem Areal des heutigen Parkhauses hinter "Schuhtreff / Rigoros Mode" wohnte, kann dies nur unterstreichen: "Die Amerikaner waren im Großen und Ganzen nach meinen Erinnerungen sehr freundlich und freigiebig." Als kleine Anekdote weiß er zu berichten, wie einst US-Soldaten ihm und seinen Freunden zwei Orangen reichten. "Als Jungs wussten wir gar nicht, was das ist. Wir dachten erst, es seien zwei Bälle, bis der gutmütige Soldat uns zurief: ,Prima, prima’." Und so begriffen sie, dass es etwas zu Essen war. Auch die Bekanntschaft mit Kaugummi machte Hergenröder erstmals in seinem Leben dank amerikanischer Soldaten. "Heute unvorstellbar, aber zu dieser Zeit haben wir so etwas nicht gekannt", schmunzelt er. Auch eine in kleine Flaschen abgefüllte, koffeinhaltige Brause namens "Coca-Cola" lernten die Jungen von den Amerikanern kennen.

Trotz des Krieges blieb Mosbach (weitestgehend) unzerstört. Viele andere deutsche Städte wurden hingegen zu Ruinen des Krieges. Diese Zeit hinterließ bei Hans Mössner einen unvergesslichen Eindruck. Der Krieg war zwar beendet, die Menschen atmeten auf, doch die Lebensbedingungen waren äußerst schwierig. Denn es mangelte an Nahrung. "Man hat nur daran gedacht, wie und wo man etwas zum Essen fürs Überleben bekommt." Deshalb war Hans Mössner mit seinen Geschwistern und seiner Mutter tagtäglich zu Fuß unterwegs und suchte nach Essbarem. "Heute kann man sich das gar nicht vorstellen. Wir hatten damals auf den Äckern die letzten Kartoffeln ausgegraben oder Ähren gesammelt", schildert der 90-Jährige anschaulich. Viel habe es damals nicht gegeben, unterstreichen auch Hergenröder, Rechner und Wendel. "Einmal in der Woche gab es Kartoffel", erläutert Hergenröder und Peter Wendel ergänzt: "Wir holten auf dem Bergfeld wöchentlich Milch." Ansonsten versorgte eben der eigene Garten mit Obst und Gemüse, führt Gregor Rechner an.

Ein Dach über dem Kopf hatten die vier Mosbacher. So lebte Hans Mössner gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern im Obergeschoss des Hauses seines Vaters, im Gebäude der heutigen Engel-Apotheke Ecke Hauptstraße / Martin-Butzer-Straße. Im Parterre hatte sein Vater eine Lederhandlung. Trotz aller Entbehrungen in jenen Jahren gab es aber auch Momente der Entspannung. So erinnert sich Hans Mössner noch gut daran, wie er und seine Schulkameraden später als Gymnasiasten mit dem damaligen Befehlshaber der Amerikaner in Mosbach, John Zecca, Karten spielten.

Das Kriegsende und die erste Phase danach haben sich tief eingegraben in das Gedächtnis der vier Mosbacher, die eindrückliche Momente erlebten und nicht ohne Emotionen von dieser Zeit berichteten, der bald die "Aufbaujahre" folgen sollten.