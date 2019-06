Von Nadine Slaby

Mosbach. Der Joghurt ist über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, die Brötchen von gestern und im Beutel mit den abgepackten Paprika ist einer faulig. Viel zu oft landen diese eigentlich noch brauchbaren Lebensmittel auf dem Müll. Und das nicht nur in Privathaushalten. Insgesamt elf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgen Industrie, Handel, Großverbraucher und jeder einzelne in Deutschland jedes Jahr im Abfall, nach Darstellung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dagegen will die Politik nun vorgehen und sensibilisiert für das Thema.

Für andere ist das längst Alltag. Schon seit 14 Jahren engagieren sich die rund 40 Ehrenamtlichen des Tafelladens des DRK-Kreisverbandes Mosbach, der zusätzlich noch zwei Arbeitsgelegenheits-Stellen bietet. Auch einige Praktikanten sind beim Thema "Lebensmittel retten" im Einsatz. Denn der großen Zahl an weggeworfenen Lebensmitteln stehen 1000 Menschen gegenüber, die sich kaum das Nötigste leisten können.

Günter Ebel und Erika Altmeyer sind nur zwei der ehrenamtlichen Engagierten, die zu Lebensmittelrettern geworden sind. "Als ich seinerzeit von dem Projekt Tafelladen gelesen haben, habe ich gedacht: Das probiere ich mal", erinnert sich Erika Altmeyer, die von allen nur Etta genannt wird. Seit nunmehr zwölf Jahren steht sie Woche für Woche in dem kleinen Laden und befreit die noch guten Paprikas aus der Plastikverpackung, sortiert Erdbeeren und stellt Milch und Joghurt vorsichtig in die Kühlschränke. In diesem Jahr lautet das Motto "Lebensmittel retten, Zeit schenken". Und genau dies trifft auf Etta und Günter wie auch die anderen Ehrenamtlichen zu.

Die Waren des Tafelladens kommen von 20 Abholstellen in der Region. "Hauptsächlich Discounter und Bäcker", erklärt Manuela Schwarz-Schönig, die beim Mosbacher DRK für den Tafelladen verantwortlich ist. Um 8 Uhr macht sich Günter Ebel in einem DRK-Fahrzeug auf den Weg: Mosbach, Neckarelz, Aglasterhausen und zurück zum Tafelladen. Seit 2007 fährt er dreimal in der Woche mit einem weiteren Ehrenamtlichen seine Tour und sammelt noch brauchbare Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, ein. Immer dabei das Klemmbrett mit den Abholscheinen.

Das Prozedere ist überall das gleiche. Während Ebel den Wagen an der Laderampe parkt, bittet der Mitfahrer im Markt einen zuständigen Mitarbeiter, die Tore zu öffnen. Die meisten kennen Ebel schon. Die für die Tafel abgestellten Lebensmittel werden dann vor Ort in Kisten umgepackt und einer schnellen Kontrolle unterzogen. Was auf den ersten Blick nicht mehr genießbar ist, wandert direkt in den Müll, alles andere wird eingeladen. Neben Lebensmittel auch übrig gebliebene Schnittblumen. "Das freut die Damenwelt", sagt Ebel. 1900 Kisten kommen bei den verschiedenen Routen im Monat zusammen.

Kaum von der Tour zurück, stapelt der Rentner die Kisten auf einen Rollwagen und bringt sie in den Tafelladen. Hier wartet man schon auf ihn und die Ware. "Ich bin froh, dass ich etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen kann", meint Günter Ebel zu seiner Motivation.

Von nun an herrscht zwischen den Regalen emsiges Treiben. Jede Kiste ist wie eine kleine Wundertüte. Was gibt es heute? Karotten, Eier, Suppengemüse, Haferflocken und Joghurt. Alles ist bunt gemischt und wird erneut einer Kontrolle unterzogen. Schimmelt eine Orange im ganzen Netz, wird diese entsorgt, der Rest kommt in große Kisten ins Regal. Salat, Tomaten, Äpfel - alles wird begutachtet und in die entsprechenden Regale geräumt. Obst und Gemüse, das lediglich welk ist, aber noch von Tieren gefressen werden kann, wird an einen Landwirt sowie an das Tierheim abgegeben, so dass möglichst wenig in der Biotonne landet.

Hingegen fällt eine Menge Verpackungsmüll an. "Wir brauchen einen neuen gelben Sack!", schallt es daher immer wieder durch den Raum. Und während sich die Kisten langsam leeren und sich die Regale füllen, bleibt immer noch Zeit für eine Unterhaltung. Besonders Etta erkundigt sich bei jedem einzelnen Mitstreiter, wie es ihm geht.

Sind die Kisten ausgeräumt und der Laden geputzt, verabschieden sich nach und nach die fleißigen Sortierer. Am Nachmittag wird der Tafelladen des DRK-Kreisverbandes seine Pforten für die Bedürftigen öffnen.

Info: Interessierte können sich bei Manuela Schwarz-Schönig, Tel.: (0 62 61) 92 08 27, melden. Derzeit werden besonders Helfer gesucht, die am Montag von 9 bis 12 Uhr beim Einräumen der Waren unterstützen können.