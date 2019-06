Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter dem Dach eines Wohnhauses in der Sulzbacher Hauptstraße schnell unter Kontrolle. Foto: Jörn Ludwig

Sulzbach. (pol) Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagmittag zu einem Gebäudebrand in der Sulzbacher Hauptstraße. Gegen 12.15 Uhr quoll Rauch aus dem Dach des Hauses, in dem neun Personen wohnen. Zeugen wählten den Notruf, woraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst anrückten. Anfängliche Hinweise, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude aufhalte, bestätigten sich glücklicherweise nicht.

Während der Löscharbeiten wurde die Hauptstraße zwischen den Abzweigungen nach Dallau und Billigheim für den Verkehr voll gesperrt. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen. Dennoch ist das Gebäude nach dem Brand vorerst nicht bewohnbar. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.