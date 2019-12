Kamen zur Scheckübergabe am Mosca-Hauptsitz in Strümpfelbrunn zumeist in Gruppenstärke: die zehn Gewinner des Projektwettbewerbs 2019. Foto: Ursula Brinkmann

Waldbrunn-Strümpfelbrunn. Ein Pony wird es nicht geben, sonst aber konnten sich zehn Wettbewerbsteilnehmer über eine Spende aus dem Mosca-Projektwettbewerb 2019 freuen. Gewissermaßen geht der Pony-Wunsch einer Grundschülerin der Clemens-Brentano-Schule in Neckarelz doch in Erfüllung, denn mit einem 1000-Euro-Scheck möchte man dort das Vorhaben "Kreativzeit – Zeit für Bewegung und Kreativität" unterstützen. Schließlich lässt sich mit einem Utensil wie einem Pferdegeschirr als Lernmittel Bewegung in den Schulalltag bringen. Deshalb hatte man am Wettbewerb des Umreifungsspezialisten teilgenommen. Zum mittlerweile vierten Mal hatten die Geschäftsführer Simone und Timo Mosca zur Teilnahme eingeladen.

"Erhalten haben wir rund 30 Anträge", erzählt Simone Mosca am Firmenhauptsitz in Strümpfelbrunn, wohin man alle Gewinner eingeladen hatte; sie kamen zumeist in Gruppenstärke. Nacheinander stellten sie ihre Projekte vor. Die Bandbreite war groß: Für die Verbesserung der Vereinsjugendarbeit wollen die Freiwillige Feuerwehr Schefflenz, der Förderverein und das Sozialwerk des THW Eberbach sowie der Jugendförderverein des Eberbacher SC die Spende verwenden.

Kreativprojekte wie das der Grundschule in Neckar­elz haben sich auch der Kindergarten St. Odilia und die ideenSchmiede Obrigheim auf die Fahnen geschrieben, worin sie von Mosca unterstützt werden.

Für das Engagement für Bildung und Gemeinschaft erhielten das Mehrgenerationenhaus Mosbach, das Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach und die Grundschule Schloßau Gelder aus dem Spendentopf. Der zehnte Gewinner kommt aus Scheidental, wo der VfR über das sportliche Engagement hinaus das Gemeinschaftsgefühl im Dorf mit einem Räucherofen fördern will.

All die Ideen fielen bei den Moscas auf fruchtbaren Boden, denn sie seien nachhaltig. "Wir möchten nicht nach dem Gießkannen-Prinzip Geld verteilen, sondern das fördern, was den Prinzipien der Nachhaltigkeit folgt." Bei Mosca will man dem Spenden so mehr Substanz geben.

So individuell, wie die Förderanträge lauteten, so individuell waren die Summen. Insgesamt stellt Mosca einen Betrag von 9410 Euro zur Verfügung; 2018 waren es 6550 Euro.

"Wir finden es bemerkenswert, wie viele engagierte Menschen es in unserer Umgebung gibt, die mit kreativen Ideen, großem Elan und viel Energie das Leben in ihren Gemeinden gestalten", erläutert Geschäftsführerin Simone Mosca. "Deshalb freuen wir uns jedes Jahr über die zahlreichen Bewerbungen für unseren Projektwettbewerb – denn Mosca möchte nicht nur Unternehmen und Arbeitgeber in der Region sein, sondern auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten."

Die Idee zieht Kreise. Zieht Kreise in der Region derart, dass der Raum, aus dem die Anträge kommen, sich mehr und mehr ausweitet. In diesem Jahr zeigt es sich an der Ausdehnung von Eberbach bis Hettingen, von Schloßau bis Schefflenz. Doch da möchten die Waldbrunner Ort und Stelle des Unternehmens betonen. "Bis Heidelberg dehnen wir das nicht aus."

Wenn auch der Fokus in diesem Jahr auf Jugendarbeit und Bildungsprojekten lag, so zeigen die Beispiele Mehrgenerationenhaus Mosbach und VfR Scheidental, dass "es beim Projektwettbewerb nicht nur um Kinder geht", wie Simone Mosca feststellte. Die, die in Strümpfelbrunn dabei waren, aber gaben den Spendern etwas zurück, wie die beiden Schüler der Clemens-Brentano-Schule, die fehlerfrei und strahlend ein Gedicht übers "Glück" zum Besten gaben.